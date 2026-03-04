Racheta iraniană care a fost interceptată pe teritoriul Turciei a țintit baza Incirlik. Acolo se află arme nucleare tactice

Rachetă balistică. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Racheta iraniană interceptată de apărările NATO în timp ce zbura pe teritoriul Turciei se îndrepta spre o importantă bază militară din Turcia, baza de la Incirlik, acolo unde se află arme nucleare tactice americane.

Erdogan a declarat că au fost luate toate măsurile de precauție necesare în cooperare cu aliații NATO și că incidentul a fost rezolvat rapid, iar situația adusă sub control.

Erdogan a precizat că, din cauza tensiunilor din regiune, Turcia nu lasă nimic la voia întâmplării în ceea ce privește securitatea sa.

„În aceste vremuri dificile prin care trece regiunea noastră, nu lăsăm niciodată lucrurile la voia întâmplării. Ca și în incidentul de azi dimineață, luăm toate măsurile de precauție necesare în strânsă consultare cu aliații noștri NATO și reacționăm imediat atunci când este nevoie”, a spus președintele turc.

Erdogan a declarat că au fost emise și avertismentele necesare pentru a preveni repetarea unor incidente similare.

O lovitură de succes împotriva Turciei ar schimba radical conflictul

Baza aeriană Incirlik, din sudul Turciei, găzduiește forțe americane, însă guvernul turc a transmis că nu va permite folosirea spațiului său aerian pentru lansarea de atacuri împotriva Iranului.

Racheta care se îndrepta spre Incirlik a zburat deasupra Irakului și Siriei, conform unui comunicat al ministerului turc al apărării.

Rămășițele rachetei au căzut în zona provinciei turce Hatay, la granița cu Siria.

Un atac de succes împotriva Turciei, un membru NATO care are o graniță lungă de aproape 500 de kilometri cu Iranul, ar marca o escaladare majoră și ar putea activa clauza de apărarea mutuală a NATO. Asta i-ar atrage în război pe toți cei 32 de membri ai alianței militare occidentale.

Într-un comunicat, purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a spus că alianța condamnă ferm atacul împotriva Turciei.

„NATO este ferm alături de toți aliații săi, inclusiv Turcia, chiar și în timp ce Iranul își continuă atacurile peste tot în regiune.

Postura noastră de apărare și descurajare rămâne fermă în toate domeniile, inclusiv când vine vorba de apărarea aeriană sau antirachetă”.

O lovitură directă asupra Turciei va transforma fundamental și relațiile turco-iraniene. Cele două țări au relații diplomatice și comerciale vechi, iar Turcia a fost puternic implicată în recentele eforturi diplomatice de a evita acest război.