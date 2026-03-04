Hegseth susține că armata SUA l-a ucis pe șeful unei unități iraniene care a încercat să-l asasineze pe Trump

<1 minut de citit Publicat la 20:25 04 Mar 2026 Modificat la 20:25 04 Mar 2026

Foto: Getty Images

Șeful unei unități iraniene care ar fi încercat să-l asasineze pe Donald Trump a fost „vânat și ucis”, a declarat Pete Hegseth, miercuri, relatează Axios.

Complotul pentru asasinarea lui Trump ar fi fost pus în mișcare înainte de alegerile prezidențiale din 2024. Această presupusă tentativă ar fi alimentat furia lui Trump față de regimul iranian.

Trump a părut să confirme că războiul împotriva Iranului a fost pornit și ca o formă de „răzbunare” – într-o declarație recentă la ABC, Trump a spus că „l-a terminat” pe Ali Khamenei „înainte să mă termine el pe mine”.

Pete Hegseth nu a dat alte detalii, nu a spus cine este individul ucis, dar a precizat că operațiunea „a avut loc marți”.

Niciuna dintre cele două tentative de asasinat împotriva lui Trump din 2024 nu au avut legătură cu Iranul.