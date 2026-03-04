Bolojan: „Economia se va reașeza în a doua jumătate a anului. Ajutoarele pentru pensionari sunt prinse în buget”

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Premierul Ilie Bolojan a spus, miercuri, că primele șase luni ale anului vor fi marcate de măsuri de contracție economică, însă „economia se va reașeza în a doua jumătate a anului”. „Până la jumătatea anului, măsurile de contracție economică vor fi încă prezente. Din a doua jumătate, lucrurile ar trebui să se relanseze”, a spus Bolojan.

Întrebat ce înseamnă concret această relansare, Ilie Bolojan a explicat, la B1TV, că se așteaptă la o stabilizare a inflației și la o reașezare a economiei în raport cu nivelul actual al cheltuielilor publice.

„Inflația se va duce într-o zonă de stabilitate, iar economia se va adapta la noul volum de cheltuieli, rezultat din reducerea împrumuturilor și din menținerea unui nivel relativ constant al investițiilor. Vor intra în vigoare și măsurile privind reducerea aparatului administrativ și creșterea veniturilor la buget”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a subliniat că Guvernul a prevăzut în buget fonduri pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri reduse.

„Anul trecut am avut 1,7 miliarde de lei pentru sprijinirea pensionarilor cu pensii mici. Și anul acesta am considerat că este firesc să continuăm această măsură. Ea este inclusă în proiectul de buget”, a subliniat el.

Pentru alte programe de protecție socială, în schimb, spațiul bugetar este limitat.

​„Pentru alte propuneri care vin pe linia de protecție socială, spații bugetare mari nu avem, vă spun, decât dacă din alte părți reducem investiții sau reducem alte cheltuieli de pe o parte pe alta. Și atunci, propunerea pe care am făcut-o este ca din Fondul Social European, pentru că avem niște posibilități de a susține diferite programe sociale pe zona de copii, de exemplu, de acolo să fie alocate fondurile. Ceea ce înseamnă că ministerele proiectelor europene și bugetele trebuie să lucreze în sensul acesta”, a mai spus el

Întrebat dacă sprijinul financiar „one‑off” va fi acoperit din bani europeni, premierul a făcut diferența între cele două tipuri de ajutoare.

„Ajutoarele care sunt pentru persoanele vârstnice cu pensii mici vin de la bugetul de stat, iar celelalte formule de sprijin financiar ar veni din fondurile europene. Bugetul a fost calculat astfel încât să existe aceste fonduri”, a precizat Bolojan.

Bolojan a fost surprins și de atacurile PSD venite după ședința Coaliției asupra bugetului pe 2026. El a spus că declarațiile social-democrate sunt „în contradicție totală cu ceea ce s-a întâmplat în coaliție și cu realitatea”.