Axios: Netanyahu se teme că Trump negociază cu iranienii pe la spatele lui

1 minut de citit Publicat la 22:09 04 Mar 2026 Modificat la 22:09 04 Mar 2026

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a cerut Casei Albe clarificări la începutul acestei săptămâni după ce a aflat că oficiali ai administrației Trump ar putea comunica cu regimul iranian, au declarat două surse anonime familiarizate cu situația, citate de Axios.

Demersul lui Netanyahu sugerează că guvernul israelian este îngrijorat de scenariul în care Statele Unite ar urmări un armistițiu separat înainte ca toate obiectivele de război ale Israelului să fie atinse.

Sursele au spus că serviciile de informații israeliene au obținut informații la începutul acestei săptămâni care au generat suspiciuni că ar fi avut loc un anumit tip de comunicare între Iran și administrația Trump pentru a discuta un armistițiu.

Luni, Netanyahu a sunat oficiali de la Casa Albă și a întrebat dacă au avut loc astfel de discuții sau schimburi de mesaje.

„Casa Albă i-a spus lui Bibi că administrația Trump nu vorbește cu iranienii pe la spatele lui”, a declarat una dintre surse.

Un oficial american a spus că Steve Witkoff și consilierul lui Trump și ginerele acestuia, Jared Kushner, vorbesc aproape zilnic cu Netanyahu, cu directorul Mossad, David Barnea, și cu alți oficiali israelieni — și că, în ciuda unor tensiuni din trecut, coordonarea din ultima lună a fost foarte strânsă.

„Ei știu că nu vorbim cu iranienii”, a spus oficialul american.

Iranienii ar fi încercat să comunice cu Casa Albă

Un oficial american și o altă sursă familiarizată cu situația au spus că iranienii au trimis mesaje administrației Trump în ultimele zile, prin intermediul unor țări din Golf și al altor state din regiune, însă SUA nu au răspuns.

„Am tratat aceste mesaje ca fiind nimicuri”, a declarat oficialul american pentru Axios.

The New York Times a relatat miercuri că agenți ai ministerului iranian al informațiilor au contactat indirect CIA, prin intermediul serviciului de informații al unei a treia țări, cu o ofertă de a discuta termenii pentru încheierea conflictului.

Ce spun oficialii: „Steve Witkoff sau Jared Kushner nu au avut nicio conversație cu Ali Larijani, Abbas Araghchi sau cu oricine altcineva din regimul iranian de când a început războiul”, a declarat un oficial american într-o conferință de presă, marți.

Președintele Donald Trump a exclus de asemenea orice discuții cu regimul iranian.

„Apărarea lor aeriană, Forțele Aeriene, Marina și conducerea au dispărut. Vor să vorbească cu noi. Eu am spus «Prea târziu!»”, a scris el pe Truth Social.