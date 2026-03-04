SUA vor majora tariful global de 10% la 15% „probabil” în această săptămână, a anunțat secretarul Trezoreriei SUA

Pentru a ocoli decizia Curții Supreme, Casa Albă a folosit o autoritate comercială netestată cunoscută sub numele de „Secțiunea 122”. Foto: Getty Images

SUA vor anunța, „probabil”, chiar în această săptămână, majorarea tarifului comercial global impus de Donald Trump de la 10% la 15%, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent. Noul tarif este menit să înlocuiască taxele distincte pe importuri pe care președintele SUA le-a fixat, anul trecut, pentru țări din toată lumea, dar care au fost recent anulate de Curtea Supremă a Statelor Unite. Administrația Trump a găsit totuși pârghii legale prin care să ocolească decizia instanței supreme, relatează BBC.

Oficialii Casei Albe au declarat anterior că lucrează la documentația necesară pentru a alinia taxele vamale cu declarațiile contradicatorii ale președintelui Trump, care a anunțat un tarif de 15% după decizia Curții Supreme, ca apoi să impună o taxă de 10%.

Aceștia au minimalizat importanța deciziei instanței, afirmând că pot utiliza alte instrumente legale pentru a restabili politicile tarifare, despre care spun că vor contribui la reechilibrarea comerțului, stimularea producției interne și reducerea datoriei SUA.

Pârghii legale

Pentru a ocoli decizia Curții Supreme, Casa Albă a folosit o autoritate comercială netestată cunoscută sub numele de „Secțiunea 122”, care îl autorizează pe președintele SUA să declare un tarif de până la 15% fără aprobarea Congresului, pentru o perioadă de 150 de zile, în anumite condiții.

Casa Albă a precizat că va apela și la alte instrumente legale în încercarea de a restabili mai permanent regimul său tarifar.

„Cred cu tărie că nivelurile tarifare vor reveni la vechile valori în termen de cinci luni”, a declarat Bessent pentru CNBC.

Rămân în continuare întrebări importante cu privire la modul în care vor arăta politicile fiscale ale SUA privind taxele pe import în viitor.

În aprilie anul trecut, Trump a anunțat tarife pentru zeci de țări, numind evenimentul drept „Ziua Eliberării”, cu rate începând de la 10% și ajungând, în unele cazuri, la 50%.

Taxele au declanșat un val de negocieri comerciale, pe măsură ce țările au încercat să obțină niveluri mai scăzute în schimbul promisiunilor de investiții și al altor schimbări.

Decizia Curții Supreme a SUA a anulat acele tarife, precum și unele anunțate anterior de administrație pentru bunuri din Mexic, Canada și China, invocând puteri de urgență.

Donald Trump a reacționat anunțând un tarif global de 10%, pe care a susținut pe rețelele sociale, a doua zi, că îl va majora la 15%. Cu toate acestea, taxa a intrat în vigoare la nivelul mai scăzut.

Trecerea la un tarif general de 10%, cu excepții pentru anumite tipuri de bunuri, a pus transporturile din toate țările pe picior de egalitate. Acest lucru a ridicat semne de întrebare cu privire la soarta acordurilor obținute de aliați după „Ziua Eliberării”, eliminând în același timp avantajele pe care unele țări, precum Regatul Unit, le negociaseră în cadrul acelor acorduri.

Tarife specifice pe sectoare

Casa Albă a declarat că va recurge la alte instrumente legale, cunoscute sub numele de „Secțiunea 301” și „Secțiunea 232”, pentru a introduce tarife după expirarea celor 150 de zile.

Aceste tipuri de tarife vizează, de regulă, țări sau industrii specifice, permițând SUA să impună taxe ca răspuns la practici comerciale neloiale și, respectiv, la amenințări la adresa securității naționale.

Trump le-a folosit anterior pentru a impune taxe pe importurile de metale, inclusiv oțel și aluminiu, automobile și alte produse. De asemenea, a analizat utilizarea lor în dispute privind taxele digitale, importurile farmaceutice și alte chestiuni.

Aceste instrumente obligă Casa Albă să urmeze anumite proceduri, inclusiv prezentarea unui caz justificativ pentru impunerea taxelor în urma unei investigații și acordarea unor perioade prestabilite de notificare și consultare pentru companii.

Companiile au afirmat că respectarea acestor reguli este preferabilă anunțurilor bruște de politică făcute până acum de Trump, deoarece le-ar oferi mai mult timp pentru a se adapta la schimbări, chiar dacă politica finală nu ar diferi semnificativ.