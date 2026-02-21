Trump anunță creșterea tarifelor impuse de SUA țărilor lumii la 15%, la o zi după ce a anunțat un tarif global de 10%

Donald Trump crește la 15% tariful global de 10%, anunțat vineri. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, sâmbătă, că va mări cu efect imediat tarifele impuse de SUA țărilor lumii la 15%, după ce a anunțat, cu o zi înainte, un tarif global de 10%.

Taxarea cu 10% a tuturor importurilor care ajung în SUA a fost răspunsul președintelui american, după ce Curtea Supremă, cu o majoritate de 6 voturi la 3, i-a anulat toate tarifele comerciale impuse anterior.

"Pe baza unei analize aprofundate, detaliate și complete a deciziei ridicole, prost redactate și extrem de antiamericane privind tarifele vamale, emisă ieri, după MULTE luni de deliberări, de Curtea Supremă a Statelor Unite, vă rog să luați în considerare faptul că eu, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, voi majora, cu efect imediat, tariful vamal mondial de 10% aplicat țărilor - multe dintre acestea 'jefuind' Statele Unite timp de decenii și fără represalii (până la venirea mea!) - la nivelul maxim permis și testat legal, de 15%.

În următoarele câteva luni, administrația Trump va stabili și va emite noile tarife legale, care vor continua procesul nostru extraordinar de succes de a face America din nou măreață – MAI MĂREAȚĂ CA NICIODATĂ!!! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni", a scris Trump pe rețeaua sa, Truth Social.