Trump respinge sprijinul oferit de Zelenski: „SUA știu mai mult decât oricine despre drone. Nu avem nevoie de ajutorul Ucrainei”

2 minute de citit Publicat la 21:55 13 Mar 2026 Modificat la 21:56 13 Mar 2026

Trump respinge ajutorul oferit de Zelenski în contracararea dronelor iraniene. Sursă colaj foto: Getty Images

Statele Unite nu au nevoie de sprijinul Ucrainei pentru consolidarea apărării anti-drone în luptele din Orientul Mijlociu, a declarat președintele american Donald Trump într-un interviu acordat Fox News, difuzat vineri, notează Kyiv Independent.

„Nu avem nevoie de ajutorul (Ucrainei) în apărarea împotriva dronelor. Știm mai multe despre drone decât oricine. De fapt, avem cele mai bune drone din lume”, a spus Trump în interviu.

Comentariile vin după ce Kievul și-a oferit expertiza și tehnologia pentru contracararea dronelor iraniene de atac.

Armata ucraineană și-a dezvoltat propriile mijloace împotriva acestor aparate fără pilot și a dobândit o vastă experiență în combaterea lor pe parcursul anilor de război cu forțele ruse, care au asimilat în producția proprie modelul iranian Shahed.

Kyiv Independent amintește, de asemenea, că președintele Volodimir Zelenski a anunțat anterior că a primit solicitări de asistență din partea Washingtonului și a acceptat să ajute forțele americane la protejarea bazelor SUA din Iordania.

Peste 10 țări au solicitat deja ajutorul Kievului, a declarat Zelenski în data 13 martie.

El a detaliat că, deja, experți ucraineni au fost trimiși în Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Zelenski a propus SUA un schimb "tehnologie anti-drone pentru mijloace anti-rachetă". SUA au spus nu

Încă de anul trecut, Ucraina s-a oferit să-și pună la dispoziția SUA experiența dobândită în tehnologia dronelor - o armă vitală pe câmpurile de luptă cu rușii - în schimbul mijloacelor americane de apărare antirachetă.

Administrația Trump ar fi respins oferta inițială în august 2025, în timpul vizitei lui Zelenski la Casa Albă.

Rusia atacă zilnic Ucraina cu drone, media zilnică a aparatelor-kamikaze încărcate cu explozibil, lansate de Moscova, fiind între 150 și 200 de drone.

Ucraina a fost atacată în iulie 2025 cu un număr record de 728 de drone de atac Shahed și drone-momeală (fără încărcătură de luptă), amintește Kyiv Independent.

Din decembrie 2025 până în februarie 2026, forțele ruse au lansat aproape 19.000 de drone de atac împotriva Ucrainei, în principal de tip Shahed, după cum a detaliat președintele ucrainean.

Iranul ar fi lansat peste 2.000 de drone de la începutul războiului din Orientul Mijlociu

Războiul din Orientul Mijlociu a izbucnit după ce forțele americane și israeliene au lansat atacuri combinate împotriva Iranului, pe 28 februarie anul curent.

În replică, Teheranul a trimis valuri de rachete și drone împotriva țărilor din regiune care găzduiesc baze americane.

De la începutul conflictului, Iranul a lansat peste 500 de rachete balistice și peste 2.000 de drone, însă ultimele rapoarte sugerează că stocurile de arme ale republicii islamice ar fi în scădere.

Conflictul a dus la o creștere explozivă a prețurilor mondiale la petrol și gaze, după ce Teheranul a închis Strâmtoarea Ormuz, ruta prin care, în vremuri de pace, tranzitează aproximativ 20% din comerțul mondial cu țiței.

Administrația Trump a decis suspendarea temporară a sancțiunilor asupra petrolului rusesc, sub pretextul tentativei de a tempera creșterea prețurilor la carburanți.