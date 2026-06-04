Afacere ținută la secret. Cea mai mare companie de transport maritim din lume investește într-un port la Marea Neagră

2 minute de citit Publicat la 23:45 04 Iun 2026 Modificat la 23:45 04 Iun 2026

Cea mai mare companie de transport de containere din lume a preluat o participație majoritară într-un port ucrainean de lângă Odesa.FOTO: Getty Images

Cea mai mare companie de transport de containere din lume a preluat o participație majoritară într-un port ucrainean de lângă Odesa. Este una dintre rarele investiții străine importante făcute în Ucraina, în timp ce războiul se apropie de al cincilea an, scrie Kyiv Independent.

Compania Mediterranean Shipping Company (MSC), cu sediul în Elveția, a cumpărat o participație la terminalul de containere TIS din portul Pivdennîi, cunoscut și ca Portul de Sud al Ucrainei. Informația a fost confirmată pentru Kyiv Independent de o persoană apropiată tranzacției, care a vorbit sub protecția anonimatului, deoarece discuțiile nu au fost publice.

MSC controlează aproximativ o cincime din traficul mondial de containere. Extinderea companiei în Ucraina are loc în timp ce Rusia intensifică atacurile cu rachete și drone asupra infrastructurii civile din întreaga țară.

Porturile ucrainene de la Marea Neagră sunt ținte frecvente ale atacurilor rusești, iar portul Pivdennîi se află la mai puțin de 50 de kilometri de teritoriile ucrainene ocupate de Rusia.

„Tranzacția este un semn bun și arată interesul pentru piața ucraineană, una dintre cele mai promițătoare din regiunea Mării Negre”, a declarat pentru Kyiv Independent Serhii Vovk, directorul Centrului pentru Strategii de Transport.

Potrivit TIS, terminalul poate manipula cărbune, containere, minereu, cereale și îngrășăminte. Este cel mai aglomerat port din Ucraina în privința transferului de mărfuri.

Nu este prima investiție a MSC în Ucraina

În luna mai a anului trecut, compania ar fi cumpărat acțiuni la firma ucraineană de logistică N’UNIT și la un port din orașul Mostîska, în vestul Ucrainei.

Potrivit YouControl, o platformă care urmărește structura acționariatului companiilor din Ucraina, Diego Aponte și Alexa Aponte au preluat fiecare câte 25,5% din terminalul de containere, ajungând împreună la o participație de 51%. Familia Aponte deține grupul elvețian MSC.

Transferul acțiunilor către familia Aponte a fost finalizat în luna mai, a precizat aceeași sursă. Tranzacția nu a fost anunțată public, iar valoarea ei nu este cunoscută.

Participația de 51% fusese deținută anterior de compania de logistică DP World, cu sediul în Dubai, care și-ar fi vândut pachetul înapoi către TIS în luna martie. DP World a fost criticată în Ucraina pentru că a continuat colaborarea cu firme rusești, inclusiv cu Rosatom, compania nucleară de stat a Rusiei.

Cine este Andrii Stavnitser

Familia Aponte va deveni coacționar la TIS alături de Andrii Stavnitser, care este și directorul general al companiei. Stavnitser este cunoscut în Ucraina pentru afaceri și acțiuni filantropice.

Anterior, Stavnitser a încheiat tranzacții importante cu gigantul american din agricultură și alimentație Cargill.

El este și fondatorul Superhumans, o organizație caritabilă care oferă proteze, intervenții chirurgicale și sprijin psihologic militarilor și civililor răniți în război.

Potrivit YouControl, Stavnitser deține o participație de 9,72% la companie.