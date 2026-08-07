Un posibil zăcământ de aur lung de 6 kilometri a fost găsit în Namibia. O companie din Canada începe forajele

Un posibil zăcământ de aur lung de 6 kilometri a fost găsit în Namibia. Foto: Getty Images

O posibilă nouă descoperire a unui zăcământ de aur, care se întinde pe o lungime de 6 kilometri, a fost identificată în Namibia. Compania Ongwe Minerals, listată în Canada, pregătește prima sa campanie majoră de foraj, după ce rezultatele recente ale explorării au consolidat dovezile privind existența unui sistem mineralizat substanțial în subsol, notează Business Insider Africa.

Ongwe Minerals a anunțat că perimetrul nou descoperit, Nguni, prezintă o anomalie continuă de aur în sol pe o lungime de 6 km, depășind astfel cei peste 5 km identificați inițial la momentul anunțării descoperirii, în luna iunie.

Cele mai recente rezultate ale unui program intensiv de prelevare de probe din sol au indicat 50 de eșantioane cu o concentrație de aur de peste 300 de părți per miliard (ppb), cea mai ridicată valoare înregistrată fiind de 1.310 ppb.

Compania urmează să demareze în luna august un prim program de foraj cu carotaj diamantat (pe o lungime totală de 5.000 de metri), combinat cu forajul cu circulație inversă; acesta va reprezenta primul test semnificativ pentru a stabili dacă anomalia extinsă de la suprafață continuă și în subsol.

Nguni face parte din proiectul aurifer Omatjete al companiei Ongwe și a fost descoperit abia în luna mai, în cadrul unui program de explorare regională care a vizat zona de falie Okondeka, o structură ce capătă o importanță tot mai mare în industria emergentă de explorare a aurului din Namibia.

Anomalia auriferă, încă un mister

Cele mai recente rezultate obținute de Ongwe extind semnificativ informațiile cunoscute înainte despre acest perimetru de explorare.

La momentul anunțării inițiale a proiectului Nguni, în luna iunie, Ongwe identificase o anomalie auriferă ce se întindea pe o distanță de peste cinci kilometri și raportase probe cu concentrații de până la 730 ppb.

În urma unui program de prelevare a probelor mult mai detaliat, desfășurat pe o grilă de 50 pe 50 de metri și care a inclus 1.605 probe, compania a delimitat acum o zonă continuă de șase kilometri cu valori peste 50 ppb, cel mai ridicat rezultat obținut este aproape dublu față de valoarea maximă înregistrată în timpul programului inițial de explorare.

Un aspect potențial și mai important este reprezentat de zonele pe care Ongwe nu a reușit încă să le exploreze prin prelevare de probe.

Anomalia auriferă rămâne deschisă spre nord, est și vest, ceea ce înseamnă că dimensiunile sale complete nu au fost încă stabilite.

Ongwe finalizează acorduri de acces care vizează fermele învecinate din acele direcții, ceea ce ar putea permite echipelor de explorare să determine dacă zăcământul Nguni se extinde dincolo de aria actuală de șase kilometri.

Unele dintre cele mai semnificative rezultate apar, de asemenea, în apropierea limitelor actuale ale rețelei de prelevare a probelor.

În sectorul nordic, compania a identificat o mică intruziune de leucogranit folosind date radiometrice; se consideră că aceasta ar putea constitui o componentă importantă a sistemului de mineralizare.

Spre sud-est, o altă zonă cu concentrații de aur în creștere se apropie de o formațiune magnetică proeminentă, situată de-a lungul liniei de contact cu leucogranitul.

Ambele zone au fost desemnate acum drept obiective prioritare de explorare. Importanța proiectului Nguni depășește simpla sa dimensiune.

Acesta este situat într-un coridor aurifer emergent, unde companiile de explorare au realizat o serie de descoperiri tot mai semnificative, în ciuda faptului că mari suprafețe sunt acoperite de calcret, nisip și alte depozite superficiale.

Nguni se află la aproximativ 17 kilometri de descoperirea auriferă Manga a companiei Ongwe și la circa 55 de kilometri est de zăcământul Kokoseb, deținut de Wia Gold.

Ongwe afirmă că structura geologică de la Nguni prezintă similitudini cu cea de la Kokoseb, mineralizarea auriferă fiind concentrată în roci metasedimentare, în proximitatea zonelor de contact cu rocile granitice.

Zăcământul Kokoseb constituie un punct de referință important care explică decizia companiei de a accelera activitățile de explorare la Nguni.

Conform datelor prezentate în raportul din august al companiei Ongwe, resursele de la Kokoseb crescuseră până în luna iulie la 54,2 milioane de tone cu o concentrație de 1,04 grame pe tonă (categoria „indicat”) și alte 35 de milioane de tone cu o concentrație de 0,99 grame pe tonă (categoria „inferat”).

Acest lucru nu înseamnă însă că Nguni va deveni, în cele din urmă, un al doilea Kokoseb.

Proiectul Nguni e la început

Proiectul Nguni se află într-o etapă incipientă de explorare, până în prezent, nu au fost obținute rezultate ale forajelor și nici nu a fost realizată o estimare a resurselor minerale. Probele de sol indică prezența și distribuția aurului în apropierea suprafeței, însă nu pot determina cantitatea sau viabilitatea economică a zăcământului din subsol.

Directorul executiv al Ongwe, Dave Underwood, a declarat că societatea intenționează să înceapă operațiunile cu o singură instalație de foraj și să extindă programul pe măsură ce înțelegerea geologică a zonei avansează.

Compania plănuiește să utilizeze atât metoda forajului cu circulație inversă, cât și pe cea a forajului cu carotaj diamantat, pentru a stabili structura din subsolul unei zone unde expunerea naturală a rocilor este limitată.

Cartarea de suprafață relevă faptul că o mare parte din perimetrul Nguni este acoperită de un strat de material aluvionar cu grosimi cuprinse între unu și cinci metri, lăsând la vedere doar porțiuni limitate de șisturi și granite, expuse în albiile cursurilor de apă. Cu toate acestea, Ongwe consideră că cea mai mare parte a anomaliei aurifere este situată în apropierea sursei sale originale, nefiind transportată semnificativ de scurgerile de suprafață.

Această descoperire face parte dintr-o inițiativă mult mai amplă de explorare desfășurată de Ongwe în zona centurii Damara de Nord-Vest din Namibia.

La începutul acestui an, compania și-a extins suprafața deținută la Omatjete cu până la 42% și a anunțat că controlează o porțiune de aproximativ 50 de kilometri de-a lungul zonei de falie Okondeka, zonă care găzduiește atât zăcământul Kokoseb, cât și propriul său prospect, Manga.

De asemenea, Ongwe desfășoară activități de explorare în cadrul proiectului Khorixas, unde prospectul Belmont acoperă o suprafață de aproximativ 12 pe șase kilometri.

Regiunea în ansamblu rămâne relativ puțin explorată, deoarece straturile extinse de calcret și nisipurile transportate de vânt au mascat porțiuni importante din geologia subiacentă, conferind astfel o importanță tot mai mare metodelor moderne de explorare geochimică și geofizică.

Diamantele și uraniul, alte comori ale Namibiei

Intensificarea activităților de explorare survine într-un moment în care aurul capătă o importanță economică sporită în industria minieră din Namibia, dominată istoric de diamante și uraniu.

Camera Minelor din Namibia a anunțat că operațiunile de extracție a aurului au generat cea mai mare parte a veniturilor fiscale raportate de membrii săi în 2025, fiind susținute de o producție solidă și de prețuri internaționale record ale aurului.

Totalul taxelor plătite de membrii Camerei a crescut cu 39%, ajungând la 7,81 miliarde de dolari namibieni (N$) în cursul anului, evoluția fiind impulsionată în principal de performanțele financiare ale companiilor B2Gold și Navachab Gold Mine.

Guvernul anticipează continuarea acestei tendințe.

Se estimează că impozitul pe profitul companiilor din sectorul minier (cu excepția celui de extracție a diamantelor) va crește cu 54%, de la 2,89 miliarde N$ în anul financiar 2024/2025 la 4,44 miliarde N$ în 2025/2026, reflectând contribuții mai mari din partea aurului, uraniului și metalelor de bază.

Reprezentanții Camerei au precizat că aceste cifre indică o evoluție a structurii veniturilor miniere ale Namibiei, aurul și uraniul completând tot mai mult diamantele în calitate de surse majore de venituri pentru stat.

De asemenea, sunt în curs de dezvoltare noi capacități de producție a aurului.

Compania Osino Resources, deținută de investitori chinezi, dezvoltă proiectul Twin Hills, o investiție de 475 de milioane de dolari americani, descris de companie drept a treia și cea mai nouă mină de aur din Namibia.

Zăcământul Twin Hills deține rezerve de aur de peste două milioane de uncii și este proiectat să producă, în medie, aproximativ 162.000 de uncii pe an, pe parcursul unei durate de exploatare de 13 ani. Lucrările de construcție sunt în desfășurare, proiectul urmând să creeze circa 1.000 de locuri de muncă în etapa de construcție și aproximativ 800 în etapa de operare.

Istoricul descoperirilor de la Twin Hills ilustrează, de asemenea, cât de repede pot trece sistemele aurifere ascunse din Namibia de la explorarea timpurie la proiecte majore.

Osino a descoperit Twin Hills în 2019, după ce a explorat zone în mare parte ascunse sub calcar și nisip. Ani de foraj l-au transformat ulterior într-un proiect de dezvoltare de milioane de uncii, care acum se îndreaptă spre producție.

Ongwe pariază, practic, că același model de explorare poate descoperi zăcăminte suplimentare în alte părți de-a lungul potențialelor sisteme de falii ale Namibiei.

La Nguni, există acum o anomalie de suprafață de șase kilometri, valori ale aurului ajungând la 1.310 ppb, similarități geologice cu un zăcământ de milioane de uncii din apropiere și extensii neexplorate în trei direcții.