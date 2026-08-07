Europa nu este asigurată în fața schimbărilor climatice. Cine plătește pentru pagubele provocate de incendiile de vegetație?

Incendiile care au mistuit țările europene scot în evidență cât de puțin e pregătită Europa pentru astfel de fenomene extreme. Foto: Getty Images

Fenomenele extreme provocate de schimbările climatice vor fi tot mai frecvente și distructive pe viitor, iar Europa a rămas în urmă în ceea ce privește măsurile prin care își poate proteja cetățenii și economia de pagube, avertizează economiștii. De exemplu, în cazul incendiilor de vegetație care au mistuit Franța, Spania și Grecia, companiile de asigurare private vor suporta cea mai mare parte a pierderilor, însă dacă astfel de evenimente vor fi tot mai dese, pe termen lung, se impune întrebarea: cine suportă nota de plată a schimbărilor climatice?

Autoritățile franceze au evacuat aproximativ 220.000 de oameni din calea incendiilor de vegetație fără precedent care au mistuit sudul țării. Incendii au fost și sunt în continuare și în Spania și Grecia, amplificând îngrijorările cu privire la costurile de asigurare în creștere și majorarea deficitului de asigurare în fața schimbărilor climatice, scrie ekathimerini.com.

Pagube de miliarde de euro

Experții de la Morningstar DBRS estimează că Franța a suferit pagube între 10 miliarde și 15 miliarde de euro, iar pierderile asigurate s-ar putea ridica la câteva miliarde de euro.

Deși aceste sume sunt gestionabile pentru industrie, analiștii spun că aceste incendii ar putea oferi o imagine asupra provocărilor care urmează, în cazul în care incendiile de vegetație vor pune în pericol tot mai des zone dens populate.

„Acesta ar putea deveni un adevărat pericol pentru industrie dacă un incendiu de vegetație scapă de sub control și ajunge într-un oraș de dimensiuni medii, precum Bordeaux. Este vorba despre o cu totul altă amploare a pierderilor.”, a declarat Marcos Alvarez, director general în cadrul Morningstar DBRS.

Deși departe de pagubele de 40 de miliarde de dolari generate de incendiile din California din 2025, incendiile din Franța tot ar putea fi cele mai costisitoare de până acum.

Pe lângă daunele provocate locuințelor și afacerilor, companiile de asigurare se așteaptă să primească și cereri de despăgubiri legate de evacuările în masă care i-au împiedicat pe locuitori să aibă acces la proprietățile lor.

De asemenea, brokerii vorbesc și despre efecte indirecte, cum ar fi întreruperea activității companiilor, perturbarea lanțurilor de aprovizionare și întreruperile serviciilor de utilități.

Deocamdată, companiile private sunt așteptate să deconteze cea mai mare parte a facturii. Spre deosebire de inundații și secete, incendiile de vegetație nu sunt incluse în schema de compensație de stat a Franței pentru dezastrele naturale.

Agenția Fitch Ratings a arătat într-o analiză publicată săptămâna trecută că impactul asupra câștigurilor asigurătorilor în 2026 ar trebui să rămână limitat, cu condiția ca incendiile să nu se extindă în zone rezidențiale, comerciale sau industriale importante.

Săptămâna trecută, The Insurer a relatat că asigurătorii din Franța au convenit asupra unor măsuri de urgență care le permit persoanelor asigurate evacuate din cauza incendiilor din apropierea orașului Bordeaux să se cazeze la hotel timp de până la trei săptămâni, pe cheltuiala asigurătorului.

Această măsură l-a ajutat, de exemplu, pe Nicolas Mulac, un farmacist din Marcheprime, în apropiere de Bordeaux, care și-a părăsit locuința împreună cu partenerul său pe 24 iulie, în timp flăcările înaintau spre locația lor.

Deși casa sa nu a fost distrusă de incendii, Mulac a depus o cerere pentru recuperarea cheltuielilor de cazare și masă și a descris procedura drept „foarte simplă”.

Europa nu este asigurată în fața schimbărilor climatice

Incendiile care au mistuit țările europene scot în evidență cât de puțin e pregătită Europa pentru astfel de fenomene extreme.

Analiștii vorbesc din ce în ce mai mult despre așa numitul „deficit de protecție”, adică diferența dintre pierderile totale provocate de dezastre și valoarea pagubelor acoperite de asigurări.

Incendiile de vegetație din Spania din 2025 au provocat pagube de aproape 5 miliarde de euro. Pentru sub un miliard de euro din această sumă au existat polițe de asigurări, a declarat Tyson Vickery, responsabil global pentru plasarea riscurilor în cadrul brokerului de asigurări Marsh din Zurich.

Banca Centrală Europeană și autoritatea europeană de reglementare în domeniul asigurărilor au avertizat că doar un sfert din pierderile provocate de catastrofele asociate schimbărilor climatice în perioada 1980-2024 au fost acoperite de asigurări.

Asigurările împotriva incendiilor de vegetație sunt, de asemenea, mai puțin dezvoltate în Europa decât în Statele Unite.

„Spania a mai trecut prin incendii devastatoare anterior și industria asigurărilor are experiență semnificativă în gestionarea acestor evenimente. Ce s-a schimbat însă este frecvența și severitatea fenomenelor extreme generate de schimbările climatice”, a spus Ana Matarranz, director general al brokerului de asigurări Gallagher Spania.

Analiștii și experții în climă au declarat pentru Reuters că lipsa unor date istorice suficiente privind incendiile de vegetație din Europa, pe care asigurătorii se bazează pentru a modela și evalua riscurile, ar putea complica deciziile privind acordarea asigurărilor.

Chiar și așa, este probabil ca primele de asigurare pentru locuințe să crească în zonele cu risc ridicat atunci când polițele vor fi reînnoite în ianuarie, a declarat Rodolphe Mann, șeful operațiunilor din Franța al brokerului de asigurări Miller, pentru The Insurer.

Asigurarea proprietăților este larg răspândită în Franța, deoarece proprietarii care au credite ipotecare sunt, de regulă, obligați de instituțiile de credit să încheie o poliță.

5% din pierderile globale de 173 de miliarde de euro provocate de incendiile de vegetație în perioada 2016-2025 au avut loc în Europa.

Până în 2050, zonele din jurul orașelor franceze ar putea înregistra, în medie, cu aproape 70% mai multe zile pe an cu risc ridicat de incendii de vegetație, potrivit unui raport publicat în iulie de divizia pentru climă a AXA.

Chiar și în aceste condiții, la nivelul UE, măsurile pentru consolidarea protecției în fața fenomenelor extreme este încă într-o etapă „exploratorie”.

„Deși este prea devreme pentru a estima costul final al acestor evenimente, Europa se confruntă tot mai des cu condiții care au fost asociate în mod tradițional cu regiuni grav afectate de incendii de vegetație, precum California și anumite zone din Australia”, a declarat Wynne Lawrence, partener în cadrul firmei de avocatură Clyde & Co din Londra.