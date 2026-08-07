Moody's a anunțat că menține ratingul României la „Baa3”, cu perspectivă negativă. Reacția președintelui Nicușor Dan

Toate cele trei mari agenţii de agenţii de evaluare financiară au o perspectivă „negativă” asociată ratingului suveran al României. Foto: Getty Images

Agenția Moody's a decis să mențină ratingul de țară atribuit României la „Baa3”, cu perspectivă negativă, relatează Agerpres. Președintele Nicușor Dan a declarat că anunțul agenției de evaluare financiară confirmă măsurile adoptate de România în ultimul an pentru a-și echilibra finanțele și reduce cheltuielile.

Decizia, anticipată de premierul interimar Ilie Bolojan și de economiștii consultați de Antena 3 CNN, a devenit oficială vineri, aproape de miezul nopții.

„Moody's Ratings a confirmat astăzi ratingurile pe termen lung ale Guvernului României, precum şi ratingurile pentru datoriile senior negarantate, la nivelul Baa3. (...) Perspectiva (outlook) rămâne negativă”, a anunțat agenția într-un comunicat de presă.

Agenția avertizează că planul de reducere a deficitului și contextul politic rămân principalele riscuri la adresa economiei României.

„Condițiile politice au devenit mai dificile în urma unui vot de neîncredere împotriva fostului premier în luna mai. Fragmentarea politică a întârziat formarea unui nou guvern, deși ne așteptăm ca un nou guvern să să fie instalat după vacanța de vară.

Acest context politic fragmentat crește riscul unei încetiniri a consolidării fiscale. Lunile următoare vor fi importante în evaluarea capacității României de a menține sprijinul politic pentru o ajustare fiscală prelungită și de a implementa măsuri structurale care ar sprijini stabilizarea datoriei și ar îmbunătăți accesibilitatea datoriei în timp”, scrie în comunicatul Moody's.

Toate cele trei mari agenţii de evaluare financiară (S&P Global Ratings, Moody's şi Fitch) au o perspectivă „negativă” asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează ţara la un pas de un calificativ din categoria „junk” (nerecomandat pentru investiţii n.r.).

Ce a constatat Moody's

Potrivit agenţiei, rezultatele obţinute de România în anul 2025 şi în prima jumătate a anului 2026 au depăşit aşteptările privind ritmul consolidării fiscale.

Moody's estimează că deficitul bugetar va scădea la 5,8% din PIB în anul 2026, cu peste două puncte procentuale sub nivelul înregistrat în anul precedent, pe fondul disciplinei în ceea ce priveşte cheltuielile publice şi al menţinerii unui nivel solid al veniturilor bugetare, relatează Agerpres.



Raportul evidenţiază faptul că reducerea deficitului contribuie la încetinirea ritmului de creştere a datoriei publice şi a costurilor cu dobânzile. În acelaşi timp, apartenenţa României la Uniunea Europeană, accesul la finanţarea europeană şi perspectivele solide de creştere economică continuă să reprezinte puncte forte ale profilului de credit al ţării, se mai arată în comunicatul MF.



Menţinerea perspectivei negative reflectă riscurile pe care agenţia le identifică în implementarea programului de consolidare fiscală multianual. Moody's apreciază că actualul context politic, caracterizat printr-un grad ridicat de fragmentare, poate afecta ritmul reformelor şi capacitatea autorităţilor de a menţine măsurile necesare reducerii deficitului pe termen mediu.



Raportul subliniază că următoarele luni vor fi esenţiale pentru evaluarea capacităţii României de a păstra sprijinul politic necesar continuării ajustării fiscale şi implementării reformelor structurale.



Agenţia evidenţiază că necesarul ridicat de finanţare şi creşterea costurilor de împrumut vor continua să exercite presiuni asupra cheltuielilor cu dobânzile (estimate să ajungă la 3,3% din PIB în 2028), datoria publică estimându-se să urce la 64,5% din PIB în 2028.



Totodată, Moody's reaminteşte că profilul de credit al României rămâne constrâns de expunerea ridicată la riscul geopolitic generat de proximitatea faţă de războiul din Ucraina, precum şi de nivelul ridicat al deficitului structural de cont curent.



Moody's precizează că perspectiva ar putea reveni la stabilă dacă va exista un consens politic clar pentru continuarea consolidării fiscale dincolo de anul 2026. Semnalele concrete urmărite de agenţie includ adoptarea bugetului pe 2027 înainte de finalul anului 2026 şi adoptarea legii salarizării unice care să stabilizeze cheltuielile cu salariile din sectorul public.

În schimb, o încetinire a reformelor, deteriorarea mediului politic sau abandonarea măsurilor de consolidare fiscală ar putea genera presiuni asupra ratingului suveran al României.

Reacția președintelui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a precizat, într-o postare pe X, la scurt timp după anunțul agenției Moody's, că decizia reprezintă o confirmare a „pașilor importanți” pe care România i-a făcut ca să își echilibreze finanțele publice și să reducă cheltuielile.

Moody’s a confirmat pașii importanți pe care România i-a făcut în ultimul an ca să își echilibreze finanțele publice și să reducă cheltuielile.



Menținerea ratingului de țară în categoria „recomandat investițiilor” este, deopotrivă, rezultatul efortului institutional, al… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 7, 2026

„Totuși, perspectiva rămâne rezervată, pentru că mai avem mult de muncă în următoarea perioadă. Moody’s, ca și Fitch, pune accentul pe nevoia unui buget pentru 2027, agreat până la finalul acestui an, și a unor măsuri pentru limitarea creșterii cheltuielilor statului.

Este, totodată, esențial ca România să revină la creștere economică prin accelerarea investițiilor, stimularea mediului privat, management de calitate în companiile de stat și predictibilitate fiscală”, a scris președintele pe X.

Nicușor Dan s-a referit și la acordul de principiu încheiat de partide pentru aderarea la zona euro.

„În privința aderării la euro, pentru că am văzut multe reacții, dar și dezinformări, există un acord de principiu al partidelor ca țara noastră să revină la o asumare concretă a acestui obiectiv, însă acesta este un proces de durată care trebuie prioritizat și în cadrul cǎruia vom face toate dezbaterile necesare.

Toate aceste obiective pot fi atinse doar dacă partidele renunță la agendele politice și la discursul electoral și lucrează pentru cetățenii care i-au ales.

Toate națiunile care progresează pun mai presus de orice siglă de partid interesul comun al oamenilor și al țării. Am încredere că România poate să ducă la bun sfârșit reformele asumate”, a mai scris șeful statului.

La rândul său, ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că reconfirmarea ratingului suveran al României de către Moody's şi recunoaşterea progreselor fiscale realizate reprezintă un semnal extrem de important pe care am dorit să îl transmitem pieţelor şi investitorilor.

Ce înseamnă menținerea ratingului

Ratingul de țară arată cât de sigură este considerată capacitatea unui stat de a-și plăti datoriile. Investitorii îl folosesc atunci când decid dacă împrumută o țară și ce dobândă cer.

România rămâne la „Baa3”, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă. O coborâre ar fi însemnat intrarea în categoria speculativă, cunoscută drept „junk”.

Menținerea ratingului nu înseamnă că statul se va împrumuta automat mai ieftin. Dobânzile depind și de deficit, inflație, stabilitatea politică și condițiile de pe piețele internaționale.

Decizia evită însă riscul ca unii investitori să fie obligați să vândă obligațiunile României, deoarece anumite fonduri nu au voie să păstreze titluri aflate sub pragul recomandat investițiilor.

De ce contează decizia pentru economie

România se împrumută anual pentru a acoperi deficitul bugetar și pentru a refinanța datorii ajunse la scadență. Păstrarea ratingului ajută statul să aibă acces la un număr mai mare de investitori și reduce riscul unei creșteri bruște a costurilor de finanțare.

Ratingul nu modifică direct ratele, taxele, salariile sau pensiile. Dacă statul ajunge însă să se împrumute mai scump, efectele se pot transmite în timp către bănci și companii, prin credite mai costisitoare și investiții amânate.

Menținerea calificativului oferă autorităților un răgaz, dar nu le permite să mărească cheltuielile fără să arate de unde vor veni banii.