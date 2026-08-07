Primul tren regional PESA circulă pe ruta București Nord-Brașov. Miruță: „Mi s-a spus că nu pot fi puse în funcțiune”

Trenurile formate din rame electrice PESA oferă călătorilor condiții moderne de călătorie, a anunțat CFR. Foto: Autoritatea pentru Reformă Feroviară/Facebook

Primul tren regional PESA a început să circule de joi în serviciul comercial de călători, pe ruta București Nord - Brașov, a anunțat Autoritatea pentru Reformă Feroviară. În zilele următoare, vor intra în circulație alte patru trenuri electrice PESA pe alte rute. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a declarat că atunci când a ajuns el la minister, trenurile acestea „erau blocate printre buruieni, decolorate de soare” și i s-a spus că nu pot fi puse în circulație.

Primul tren regional PESA, trenul Regio 3025 – operat de CFR Călători, a plecat joi din stația București Nord la ora 14:38 și a sosit în stația Brașov la ora 18:47.

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„Trenurile formate din rame electrice PESA oferă călătorilor condiții moderne de călătorie, fiind dotate cu instalații de climatizare, prize pentru alimentarea dispozitivelor electronice, sisteme de informare a călătorilor, spații pentru bagaje și biciclete, precum și facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă”, a transmis CFR Călători într-un comunicat de presă.

În zilele următoare, vor intra în circulație și celelalte 4 rame electrice PESA pe rutele:

București Nord – Constanța;

București Obor – Constanța;

Constanța – Fetești;

Trenurile PESA vor circula după următorul program:

Începând cu 6 august 2026:

R 3025 București Nord (14:38) – Brașov (18:47)

R 3032 Brașov (19:06) – București Nord (22:46)

R 3031 București Nord (20:23) – Brașov (23:42)

Începând cu 7 august 2026:

R 3021 București Nord (05:40) – Brașov (09:21)

R-E 3000 Brașov (14:09) – București Nord (16:45)

R 3024 Brașov (06:20) – București Nord (09:51)

R 8011 (8001) București Nord (06:17) – Constanța (11:06)

R 8010 Constanța (14:20) – București Nord (19:28)

R 8005 București Obor (13:42) – Constanța (17:26)

R 8034 Constanța (20:20) – Fetești (22:12)

Începând cu 8 august 2026:

R 8031 Fetești (04:24) – Constanța (05:42)

Începând cu 10 august 2026:

R 8006 Constanța (05:55) – București Obor (10:02)

Ramele electrice au fost predate CFR Călători de către ARF pentru exploatare comercială. Mentenanța acestora este asigurată de producătorul PESA, în baza contractului încheiat cu ARF.

Radu Miruță: „Mi se spunea că nu pot fi puse în circulație”

În tren s-a aflat și ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță. Acesta susține că a găsit trenurile „printre buruieni, decolorate de soare”, în gară la Obor, atunci când a ajuns la minister.

„Am găsit când am ajuns la Ministerul Transporturilor trenuri noi care stăteau în gară la Obor. Recepționate de statul român, dar mi se spunea că nu pot fi puse în circulație. Am luat-o metodic. Am căutat soluții, i-am oprit banii firmei care nu își făcuse treaba, i-am pus pe responsabili la aceeași masă și, cu sprijinul colegilor, am reușit.

Da, știu, când vine vorba despre calea ferată în România sunt multe probleme. Da, au fost ani la rând de inacțiune sau decizii proaste. Și cine a greșit, sa răspundă, să explice. Dar nu inacțiunea ne va repara calea ferată, ci munca, curajul și mai ales responsabilitatea”, a spus ministrul interimar al Transporturilor, într-o postare pe Facebook.

În imaginile postate de Miruță, acesta discută cu pasagerii trenului, care se plâng că este irosită infrastructura CFR.

62 de trenuri electrice ar trebui să ajungă în România

Autoritatea pentru Reformă Feroviară a transmis că proiectul „Sprijinirea reducerii consumului de energie prin eficiență energetică în

sectorul transporturilor – Material rulant sustenabil prin achiziția a 62 rame electrice regionale RE-R” este finanțat prin Fondul pentru Modernizare (fonduri europene nerambursabile), iar cofinanţarea este asigurată de la bugetul de stat.



Obiectivul principal al proiectului îl constituie sprijinirea utilizării tehnologiilor cu emisii scăzute de carbon în transportul feroviar, prin îmbunătățirea transferului modal, care va asigura reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) din transport.

De asemenea, prin folosirea acestor trenuri electrice, obiectivele pe termen lung sunt:

Diminuarea dependenței de combustibilii fosili în sectorul feroviar prin înlocuirea materialului rulant existent, cu unități multiple utilizate pentru transportul regional și suburban de pasageri, ca parte a obligațiilor de serviciu public;

reducerea aglomerațiilor rutiere în zonele periurbane ale principalelor orașe caracterizate de densități ridicate ale emisiilor de dioxid de carbon, prin promovarea transportului feroviar ca alternativă la transportul individual;

„Rezultatele principale ale proiectului: eficientizarea şi îmbunătățirea calității serviciilor publice prestate pentru transportul public regional și suburban, precum și atribuirea contractelor de servicii publice destinate serviciului public de transport feroviar de călători pentru toți operatorii de transport feroviar de călători, în condițiile prevăzute de lege, inclusiv prevederile comunitare”, a transmis ARF.

Valoarea totală a proiectului este de 2.777.369.677,05 lei (echivalent a 561.277.545,23 Euro), distribuită după cum urmează:

2.326.921.993,03 lei (echivalent 470.246.750 euro) – valoare eligibilă asigurată din Fondul pentru modernizare;

50.447.684,02 lei (echivalent a 91.030.795,23 euro) – bugetul propriu al beneficiarului, sumă provenită de la bugetul public;

Perioada de implementare a contractului este de 36 de luni.



