Eclipsa totală de Soare din 12 august obligă Marea Britanie să pună în funcțiune centralele pe gaz

Pe 12 august, o eclipsă totală de Soare va fi vizibilă în România. Foto: Getty Images

Producția de energie riscă să scadă la niveluri echivalente cu pierderea a două reactoare nucleare, estimează analiștii. Eclipsa de Soare va obliga Marea Britanie să pună în funcțiune centralele pe gaze, pe măsură ce producția de energie solară va scădea drastic, notează The Telegraph.

National Energy System Operator (NESO), instituţia care gestionează rețeaua de electricitate a Marii Britanii, estimează că centralele pe gaze își vor intensifica producția pe măsură ce generarea de energie solară va scădea cu până la 1,3 gigawați (GW). Această scădere echivalează cu pierderea producției a două dintre reactoarele nucleare aflate în funcțiune în Regatul Unit.

Eclipsa de Soare, care va avea loc miercuri, 12 august, va fi cea mai amplă vizibilă în Marea Britanie din 1999 încoace.

Un analist Neso a declarat: „Efectele eclipsei se resimt pe o arie geografică vastă, extinzându-se peste întreaga Europă și ajungând chiar și în America”.

Soarele, acoperit în proporţie de 95%

"Gradul maxim de acoperire a discului solar va fi de aproximativ 95%, ceea ce înseamnă că 95% din Soare va fi obturat de Lună. Acest lucru va influența producția de energie solară... iar noi, în calitate de operator prudent al rețelei, analizăm situația de aproximativ un an, evaluând impactul estimat asupra capacităților de producție descentralizată", a mai transmis analistul NESO.

Fluctuațiile producției de energie pot destabiliza rețeaua dacă nu sunt controlate, însă Neso estimează că scăderea preconizată se va încadra în limite gestionabile prin utilizarea sistemelor de rezervă pe bază de gaze naturale și a bateriilor.

Eclipsa va avea loc în intervalul orar 18:00 – 20:00, ceea ce înseamnă că pierderea de energie solară va fi mai mică decât dacă fenomenul s-ar fi produs la prânz.

Cu toate acestea, producătorii de energie au primit instrucțiuni să fie pregătiți să asigure capacitate suplimentară.

În timpul evenimentului, umbra Lunii se va deplasa de la nord la sud, având cel mai puternic impact asupra vestului Marii Britanii și cel mai redus asupra estului. Acest lucru înseamnă că parcurile solare din Țara Galilor, Devon și Cornwall vor înregistra cea mai mare scădere a producției de energie.

Producţia va scădea cu 0,7 GW-1,3 GW

Analistul NESO a estimat că scăderea producției va fi, cel mai probabil, de aproximativ 0,7 GW, dar ar putea ajunge până la 1,3 GW, în funcție de cât de însorite au fost orele anterioare.

Într-o zi însorită, energia solară poate contribui cu maximum 16 GW la capacitatea de generare a energiei electrice din Marea Britanie.

Îngrijorarea exprimată de Neso survine pe fondul criticilor intense la care a fost supusă organizația în ultimele săptămâni, din cauza unor acuzații – fără legătură cu acest eveniment – ​​potrivit cărora angajații săi ar fi fost implicați în mușamalizarea riscurilor de întrerupere a alimentării cu energie.

Organizația a contractat o firmă de avocatură independentă pentru a investiga aceste acuzații, după ce Claire Coutinho, ministrul din „cabinetul din umbră” responsabil cu energia, a susținut că angajaților li s-a cerut să nu lase urme scrise cu privire la eforturile de stabilizare a rețelei în timpul valului de căldură din luna iunie.

Mai recent, organizația a fost criticată de reprezentanți de rang înalt din industria energiei regenerabile din cauza haosului creat în gestionarea listei de așteptare pentru noile racordări la rețea.

Sistemul britanic poate gestiona situaţia

Un purtător de cuvânt al NESO a declarat că scăderea preconizată a producției de energie solară se încadrează în limitele capacității sistemului de a gestiona situația: "Eclipsa este un eveniment previzibil, care a fost inclus în planificarea operațională cu mult timp înainte.

Se anticipează o reducere temporară a producției de energie solară pe durata eclipsei, însă sistemul energetic al Marii Britanii este conceput astfel încât să facă față variațiilor de generare a energiei pe parcursul zilei.

Participanții la piață își pot planifica activitatea în funcție de aceste schimbări, iar Neso va continua să aplice procedurile operaționale obișnuite pentru a asigura echilibrul dintre cererea și oferta de energie electrică".