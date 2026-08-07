Rusia a folosit rețeaua Pravda și canalul Rybar al FSB în criza din Ceuta. Peste jumătate de milion de oameni au fost țintiți

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Rușii au profitat din plin de criza migranților din Ceuta, de săptămâna trecută, folosindu-se de puternica lor infrastructură de propagandă și dezinformare pentru a promova narațiuni de extremă dreapta pe rețelele sociale. Mesajele lor au ajuns la mai mult de 500 de mii de oameni în primele zile ale evenimentului, conform unei analize independente realizată de 411, o organizație anti-dezinformare, citată de Guardian.

Conturile asociate Kremlinului de pe rețelele sociale au ca scop să răspândească narațiuni destabilizatoare în Europa, deseori promovând „argumente” ale extremei drepte despre imigrație.

Organizația 411 și alți experți spun că nivelul la care a fost implementată operațiunea de propagandă în perioada crizei din Ceuta este semnificativ. Ei spun că grupările ruse care răspândesc dezinformări sunt acum mult mai organizate și mai puternice decât în anii trecuți.

„Tot vedem același fenomen în toată Europa și ni se pare foarte interesant. Vedem că există un tip de mașinărie, o structură.

În mod regulat, vedem o escaladare în toată Europa, de fiecare dată când eixstă vreo formă de criză”, spune Saman Nazari, cercetător-șef la Alliance4Europe, un o organizație non-profit de la Bruxelles.

O campanie bine coordonată

Valul de dezinformări a început pe 1 august, la o zi după ce 49.000 de migranți au încercat să forțeze granița exclavei spaniole Ceuta, dinspre Maroc.

A fost vorba de o criză întinsă pe mai multe zile, în care aproximativ 72.000 de oameni au pătruns în micul teritoriu european din Africa.

Rușii au caracterizat incidentul pe coordonatele politice ale dreptei extremiste – l-au numit un „asalt coordonat” și au sugerat că autoritățile spaniole au fost complice.

Mai multe alte conturi au adăugat și promovarea de teorii ale conspirației islamofobe și antisemite.

Narațiunile au fost reproduse rapid în șapte limbi și au ajuns să obțină mai mult de 720 de mii de vizualizări pe parcursul a șase ore, în data de 1 august. Organizația 411 a studiat în jur de 4,5 milioane de mesaje pe rețelele sociale.

Alte conturi de extremă dreapta au încercat să agite și mai multe, chemând „naționaliștii” să se adune în Ceuta și să „patruleze” pentru a-i opri pe migranți. Postările au părut să fie coordonate.

Relatările sugerează că rețelele sociale au avut un rol important în criza din Ceuta, încurajând oamenii să încerce traversarea frontierei și alimentând reacțiile provocate ulterior de acest aflux.

Zvonurile răspândite pe internet i-au făcut pe tinerii marocani să creadă că frontiera era deschisă, iar alți utilizatori ofereau indicații despre modalitățile de a ajunge în teritoriu.

Analiza realizată de 411 a confirmat relatările potrivit cărora pe rețelele sociale au existat discuții lungi între potențiali migranți privind organizarea traversării. O mare parte dintre acestea au avut loc în secțiunile de comentarii ale unor înregistrări video despre Ceuta devenite virale.

Coordonarea dintre migranți părea să fie una spontană și provenea „într-o proporție covârșitoare de la conturi individuale mici și anonime, nu de la vreun canal unic și identificabil care să acționeze drept «recrutor»”.

Reacție și contra-reacție

Pe măsură ce traversările au continuat, pe rețelele sociale a început și o reacție de dreapta. Una dintre sursele valului de propagandă a fost Rybar, un canal de Telegram care are legături cu serviciile ruse de informații. Compania care controlează Rybar a fost sancționată în Europa.

O rețea de conturi care retransmit conținut a amplificat apoi și a răspândit postările Rybar. Printre acestea s-au numărat conturi asociate rețelei Pravda, o operațiune care răspândește propagandă a Kremlinului în întreaga lume.

Nazari spune că eforturile de dezinformare par să fi fost coordonate și că ar trebui desfășurate investigații pentru a stabili dacă există forumuri închise sau structuri similare în care influenceri de extremă dreapta discută despre modul în care anumite mesaje pot fi răspândite.

Ned Mendez, cercetătorul-șef al 411, a declarat că dezinformarea despre criza din Ceuta s-a propagat mult mai repede decât în mai 2021, în timpul unui incident similar în care 8.000 de migranți au trecut aceeași frontieră din Maroc în Spania.

Extrema dreaptă a exploatat și atunci evenimentele, însă de această dată narațiunile sale au fost amplificate mult mai rapid.

Apelurile la mobilizare lansate de extrema dreaptă au adus grupări naționaliste în piața principală din Ceuta în numai câteva zile, a remarcat 411. În 2021 au existat apeluri similare, dar mobilizarea naționaliștilor a durat mult mai mult.

„Procesul ar putea fi comparat cu o autostradă informațională extrem de bine organizată și destinată unui anumit tip de conținut”, a declarat Mendez.

„Dacă o informație sau o dezinformare ajunge pe această autostradă privilegiată, va beneficia de un nivel de amplificare și promovare la care alte tipuri de conținut pur și simplu nu au acces. Evenimente de acest fel din întreaga Europă sugerează că anumite materiale sunt selectate pentru a intra pe această rută rapidă, iar acestea au caracteristici asemănătoare”.

„Această mașinărie este adevăratul motiv de îngrijorare, mai mult decât criza în sine. Data viitoare când va avea loc un incident la frontieră undeva în zona Mediteranei, aceleași rețele de retransmitere vor fi deja acolo, pregătite să preia subiectul și să îl amplifice din nou”, se mai arată în analiza 411.