Cum a răspuns Trump solicitării lui Zelenski pentru mai multe muniții și interceptoare: „Avem și noi nevoie de rachete”

<1 minut de citit Publicat la 19:01 07 Aug 2026 Modificat la 19:01 07 Aug 2026

Foto: Getty Images

Donald Trump a declarat, joi, că „și SUA au nevoie de rachete” când a fost întrebat cu privire la apelurile repetate ale lui Volodimir Zelenski pentru rachete cu rază lungă de acțiune și pentru interceptoare Patriot, relatează Kyiv Independent.

Președintele american a făcut declarația în fața reporterilor adunați la Casa Albă. Trump s-a referit și la politica administrației Biden, care a dat Ucrainei un ajutor mult mai robust.

„Vrem și noi rachete. Biden le-a dat muniție de 300 de miliarde de dolari”.

Deși a susținut că războiul din Iran nu este responsabil pentru scăderea stocului de muniții al armatei SUA, Trump a spus că decizia lui Biden de a trimite mai mult ajutor Ucrainei a făcut-o. Biden nu mai este președinte deja de aproape doi ani.

Trump a mai spus și că SUA își reconstruiesc arsenalul militar.

Întrebat cu privire la atacurile rușilor asupra obiectivelor civile din Ucraina, Trump a spus că SUA nu sunt implicate direct în război.

„Uitați care-i treaba, noi nu suntem implicați în război. Ne desparte un ocean. Dar nu-mi place să văd 25.000 de tineri murind în fiecare lună”, a adăugat el.