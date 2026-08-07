Mii de români primesc apă cu porţia din cauza secetei. Sunt restricţii în 141 de localităţi. "Reţelele de distribuţie nu mai fac faţă"

Mii de români primesc apă cu porţia din cauza secetei. Sursa foto: captură TV

Mii de români primesc apă cu porţia din cauza secetei şi a valului de caniculă care a pus stăpânire pe ţara noastră. Sunt restricţii deja în 141 de localităţi din mai multe judeţe. În Mureş, locuitorii sunt nevoiţi să îşi facă provizii în intervalul orar în care curge apă la robinete.

Nici unii locuitori din judeţul Constanţa nu au apă pe timpul nopţii, iar autorităţile spun că restricţiile s-ar putea prelungi pentru că până acum măsurile nu au dat roade.

Înarmaţi cu bidoane, găleţi şi sticle, oamenii din zeci de localităţi din Mureş îşi fac provizii de apă potabilă. Furnizorul a anunţat că sistemul este suprasolicitat, iar în perioadele de consum maxim primele afectate sunt gospodăriile aflate în zone inalte sau la capătul reţelelor.

"Din păcate, din nou și în acest an constatăm că în perioadele secetoase, deci vara și când este foarte cald afară, există vârfuri de consum în anumite zone atât rurale cât și urbane, moment în care reţelele de distribuţie, care sunt bineînțeles proiectate pentru un consum normal de uz casnic, nu mai fac faţă", a declarat Nicu Tomuletiu, purtător de cuvânt Aquaserv.

Şi în Prahova există acum un program de furnizare a apei. 9 ore pe zi, la robinete nu curge apă în trei localităţi.

"Ne facem rezerve, hidrofor... cum putem",a spus o femeie afectată de situaţie.

Restricţiile din judeţul Constanţa ar putea dura 1 lună

Şi constănţenii din localitatea Mihail Kogălniceanu primesc apă cu porţia. Pe timpul nopţii, de la ora 22, până la 6 dimineaţa, furnizarea a fost oprită.

"N-o las să curgă aiurea. La săptămână nu ştiu dacp se duce 200 de litri. Economisesc cât se poate de mult", a afirmat un localnic.

Autorităţile din Constanţa anunţă că restricţiile ar putea dura cel puţin o lună.

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Din monitorizarea Apelor Române, autoritățile locale din 141 de localități au fost forțate să impună restricții la utilizarea apei:

80 de localități din 12 județe care au în acest moment restricții în alimentarea cu apă în sistem centralizat;

61 de localități din trei județe care nu beneficiază de sisteme centralizate de alimentare cu apă, respectiv se alimentează din puțuri și fântâni;

Veștile care vin de la meteorologi nu sunt îmbucurătoare. Deși vor urma ploi în perioada următoare vor avea caracter torențial pe intervale scurte de timp și nu vor compensa lipsa apei provocată de seceta pedologică și hidrologică severă.