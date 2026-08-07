Cum se antrenează piloții de F-16 pentru misiunile de interceptare a dronelor. „În 15 minute, avioanele sunt în aer”

România se antrenează în faţa ameninţărilor dronelor ruseşti. La Baza 86 Aeriană Borcea a avut loc un exercițiu demonstrativ în cazul misiunilor de doborâre a dronelor şi pentru a arăta modul în care reacționează Forțele Aeriene în cazul unei astfel de amenințări. În paralel, România își dezvoltă și capacitatea de producție: o companie din Cluj se pregătește să fabrice mii de drone.
La Baza Aeriană 86, puţin după ora 10, a avut loc unul dintre cele mai frecvente exerciţii de alarmare contra dronelor. Zeci de piloţi şi copiloţi au fost alertaţi, iar trei aeronave au fost ridicate pentru exerciţiu.
„După cum ați văzut și în exercițiul tactic de mai devreme, în 15 minute, avioanele, împreună cu piloții, sunt în aer și gata de intervenție, acolo unde este necesar, acolo unde sunt solicitate. Alertarea și misiunea încep în momentul în care piloții și tehnicienii aud goarna și fug către avion”, a explicat colonelul Marius Robuleț, șeful de stat major al Bazei.
Piloții care au participat sunt printre cei mai experimentați din România.
„Contextul strategic în această misiune din Lituania a fost foarte încărcat, putem spune. Rezultatele sunt foarte bune și cred că ne-am făcut cu brio datoria ca români. Provocările există de foarte mult timp pentru noi. Sunt mici diferențe de context, dar care ne afectează destul de puțin, deoarece pregătirea noastră este pentru cele mai complicate situații”, a explicat Mihăiță Marin, comandantul detașamentului aerian românesc din Lituania.
În ultima lună, 5 drone au intrat pe teritoriul ţării noastre şi 4 dintre ele au fost doborâte. Între timp, România pregăteşte fabricarea a mii de drone, printr-un parteneriat strategic cu unul dintre cei mai mari producători de drone din Ucraina.
„Cred că capacitățile lor și modelele pe care le-au dezvoltat și pe care le-au testat în condițiile acelui război pot fi de mare folos în România. De aceea am spus că merită să le coproducem aici și să le dezvoltăm și mai mult.
Putem ajunge la 10 din 10 ținte doborâte și interceptate. Nu doar că putem produce drone interceptoare, ci putem realiza cele mai bune drone interceptoare, care au o tehnologie foarte avansată”, a spus și Mihai Filip, CEO-ul companiei de drone.
Producţia de drone va începe în luna septembrie.
Pe 24 iulie, o dronă a pătruns în spațiul aerian al României și a fost doborâtă de un pilot român aflat la bordul unui avion F-16. Drona a fost neutralizată într-o zonă nelocuită, din sudul județului Buzău.
Drona a avut un traseul cel puțin neobișnuit. Ea a fost detectată vineri dimineața, alături de mai multe drone care au intrat dinspre Crimeea pe teritoriul ucrainean, dar aceeași dronă și-a continuat drumul în județul Tulcea, apoi în județul Galați, iar în cele din urmă a ajuns în județul Buzău.
Președinta Uniunii Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat atunci piloții români care au doborât drona. „Felicit armata română pentru reacția sa rapidă și eficientă”, a scris ea, pe X.
„Este o dovadă clară de fermitate din partea Armatei Române că astfel de intrări neuatorizate nu sunt tolerate şi este, dacă vreţi, o dovadă că ceea ce am spus constant cu privire la preocuparea permanentă a Ministerului Apărării de a rearanja capabilităţii, în a face tot felul de simulări cu privire la dronele care intră prin anumite moduri în spaţiul aerian românesc a început să dea roade”, spunea ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, după ce o a doua dronă a intrat în România, la câteva zile după primul incident.