Cum se antrenează piloții de F-16 pentru misiunile de interceptare a dronelor. „În 15 minute, avioanele sunt în aer”

Avion de vânătoare F-16. Foto: Laurențiu Turoi/MApN via Facebook

România se antrenează în faţa ameninţărilor dronelor ruseşti. La Baza 86 Aeriană Borcea a avut loc un exercițiu demonstrativ în cazul misiunilor de doborâre a dronelor şi pentru a arăta modul în care reacționează Forțele Aeriene în cazul unei astfel de amenințări. În paralel, România își dezvoltă și capacitatea de producție: o companie din Cluj se pregătește să fabrice mii de drone.

La Baza Aeriană 86, puţin după ora 10, a avut loc unul dintre cele mai frecvente exerciţii de alarmare contra dronelor. Zeci de piloţi şi copiloţi au fost alertaţi, iar trei aeronave au fost ridicate pentru exerciţiu.

„După cum ați văzut și în exercițiul tactic de mai devreme, în 15 minute, avioanele, împreună cu piloții, sunt în aer și gata de intervenție, acolo unde este necesar, acolo unde sunt solicitate. Alertarea și misiunea încep în momentul în care piloții și tehnicienii aud goarna și fug către avion”, a explicat colonelul Marius Robuleț, șeful de stat major al Bazei.

Piloții care au participat sunt printre cei mai experimentați din România.

„Contextul strategic în această misiune din Lituania a fost foarte încărcat, putem spune. Rezultatele sunt foarte bune și cred că ne-am făcut cu brio datoria ca români. Provocările există de foarte mult timp pentru noi. Sunt mici diferențe de context, dar care ne afectează destul de puțin, deoarece pregătirea noastră este pentru cele mai complicate situații”, a explicat Mihăiță Marin, comandantul detașamentului aerian românesc din Lituania.

În ultima lună, 5 drone au intrat pe teritoriul ţării noastre şi 4 dintre ele au fost doborâte. Între timp, România pregăteşte fabricarea a mii de drone, printr-un parteneriat strategic cu unul dintre cei mai mari producători de drone din Ucraina.

„Cred că capacitățile lor și modelele pe care le-au dezvoltat și pe care le-au testat în condițiile acelui război pot fi de mare folos în România. De aceea am spus că merită să le coproducem aici și să le dezvoltăm și mai mult.