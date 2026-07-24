Cum a fost vânată drona de avionul F-16 la Buzău: "Piloții au zburat subsonic, au făcut diferite manevre deasupra și dedesubtul ei"

Drona a avut un traseul cel puțin neobișnuit. Foto: Profimedia Images

Apar noi detalii despre traiectoria primei drone doborâte pe teritoriul României de un avion F-16. Potrivit surselor Antena 3 CNN, aeronava de tip F-16 care a doborât drona în sudul județului Buzău a decolat de pe aeroportul militar de la Borcea. Doi piloți români au participat la această misiune de distrugere a dronei.

Drona a avut un traseul cel puțin neobișnuit. Ea a fost detectată vineri dimineața, alături de mai multe drone care au intrat dinspre Crimeea pe teritoriul ucrainean, dar aceeași dronă și-a continuat drumul în județul Tulcea, apoi în județul Galați, iar în cele din urmă a ajunsîn județul Buzău.

Aici au interceptat-o și piloții de F-16. Nu ar fi fost deloc o misiune ușoară, pentru că piloții au trebuit să identifice un loc unde să fie doborâtă drona. Ar fi fost inutil să se tragă inclusiv cu tunul de pe această aeronavă F-16 sau cu o rachetă deasupra unei zone locuite.

Piloții au așteptat, au zburat subsonic, au făcut diferite manevre deasupra și dedesubtul dronei, care zbura la o înălțime destul de joasă față de pământ, față de locuințele din acea zonă.

În momentul în care au identificat o zonă unde drona a putut să fie ochită au făcut acest lucru. Drona a fost doborâtă cu ajutorul unei rachete. A fost o misiune dificilă, de a doborî o dronă de 1-2 meti cu o rachetă venită de pe un avion F-16.

În toate județele care au fost tranzitate de dronă au fost emise mesaje RO-alert.

Doar în ultimii patru ani și jumătate peste 50 de rămășițe de drone au căzut pe teritoriul național și peste 30 de drone au intrat în spațiul aerian românesc.

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri că o dronă a pătruns în spațiul aerian al României și a fost doborâtă de un pilot român aflat la bordul unui avion F-16. Potrivit șefului statului, drona a fost neutralizată într-o zonă nelocuită, din sudul județului Buzău.

"Am avut o dronă în spaţiul aerian, ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11:00, de către un pilot român de pe un F16. Important de subliniat că zona era nelocuită, ăsta e şi motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Acum sunt echipele instituţiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident", a spus preşedintele Nicușor Dan.

Precizările MApN despre drona doborâtă de F-16

MApN a precizat faptul că drona a fost doborâtă cu o rachetă, deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău.

"O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflată vineri, 24 iulie, în misiune de monitorizare și urmărire a unei drone intrate în spațiul aerian național, a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat la ora 09.39, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situației.

Echipe ale MApN au fost trimise la fața locului pentru monitorizarea si analizarea situației. Vom reveni cu informații actualizate imediat ce acestea vor fi disponibile".