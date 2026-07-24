Drona doborâtă de avionul F-16 român a căzut în zona Padina-Pogoanele. Prefect: „A tras de sus în jos și a putut s-o doboare”

Este prima dronă doborâtă deasupra teritoriului României, de la începutul războiului din Ucraina. Foto: Getty Images

O dronă a cărei provenienţă nu a fost încă identificată a fost doborâtă, vineri, de un avion de vânătoare F-16, în zona Padina-Pogoanele, informează Agerpres.

Potrivit Instituţiei Prefectului Buzău, drona ar fi fost doborâtă într-o zonă agricolă.

„A picat într-o zonă agricolă, pe câmp undeva, într-o zonă nelocuită, între Padina şi Pogoanele. A fost doborâtă de un avion F-16 de vânătoare NATO. A putut să tragă în ea de la altitudine mai mare, pentru că drona nu zbura prea sus, şi a putut să tragă de sus în jos şi-a putut s-o doboare. A căzut pe un câmp, o zona nelocuită”, a declarat vineri, pentru Agerpres, prefectul judeţului Buzău, Leonard Dimian.

Potrivit acestuia, la faţa locului s-au deplasat echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Buzău.

"Sunt măsuri de ordin militar. Prefectura ia măsuri doar pe linie ISU, mai departe, poate să ia măsuri de protejare a populaţiei dar nu e cazul. În cazul de faţă avem noroc că nu trebuie să luăm alte măsuri. Acum se deplasează forţele în drum spre zona respectivă pentru a identifica resturile", a mai precizat prefectul judeţului Buzău.

Vineri la nivelul judeţului Buzău a fost emis un mesaj RO-ALERT privind un posibil zbor al unei drone în zona de câmpie.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, anterior, că o dronă din spaţiul aerian naţional a fost doborâtă de un pilot român de pe un avion F16.

„Am avut o dronă în spaţiul aerian, ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11:00, de către un pilot român de pe un F16. Important de subliniat că zona era nelocuită, ăsta e şi motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Acum sunt echipele instituţiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a spus preşedintele.