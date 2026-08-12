În 1991, o profesoară din Germania și-a investit economiile într-o insulă nelocuită. După trei ani, reciful ei a devenit zonă protejată

4 minute de citit Publicat la 14:53 12 Aug 2026 Modificat la 15:39 12 Aug 2026

Insula Chumbe din Tanzania, lângă Zanzibar. Sursa foto: Chumbe Island Coral Park via Facebook

În aprilie 1991, Sibylle Riedmiller naviga în jurul insulei Zanzibar când a descoperit o insulă nelocuită, înconjurată de un recif de corali aflat în ape puțin adânci. Ceea ce a văzut era neobișnuit pentru regiune: un ecosistem marin în mare parte intact, într-o perioadă în care pescuitul distructiv, inclusiv pescuitul cu dinamită, afecta recifele de-a lungul coastei Tanzaniei.

În loc să vadă insula Chumbe ca pe un paradis neatins, specialista germană din domeniul educației și dezvoltării a văzut o oportunitate de a o proteja. Și-a investit propriii bani în ideea de a crea un proiect de conservare care, în cele din urmă, să se poată susține singur prin turism gestionat cu atenție.

Potrivit publicației Marine Policy, Chumbe Island Coral Park Ltd. a negociat cu guvernul din Zanzibar între 1991 și 1994 pentru ca reciful de corali din vestul insulei și suprafața împădurită să fie declarate oficial zonă protejată.

La 24 decembrie 1994, sanctuarul de recif a fost desemnat oficial drept zonă „no-take”, ceea ce interzicea pescuitul și alte activități de exploatare a resurselor, administrarea fiind încredințată organizației CHICOP.

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De la o insulă nelocuită la un recif protejat

Riedmiller ajunsese în Tanzania la începutul anilor 1980 ca lucrătoare în domeniul ajutorului internațional, implicată în proiecte educaționale. Până să ajungă în Zanzibar, își dezvoltase deja un interes puternic pentru mediul marin al regiunii.

Era preocupată în special de distrugerile provocate de practicile de pescuit și de nivelul redus de înțelegere publică a importanței recifelor de corali.

Potrivit IUCN, Sibylle Riedmiller a descoperit insula Chumbe pe 21 aprilie. Insula nelocuită avea un recif de corali de tip marginal, zone cu ierburi marine, o peșteră de mangrove și o pădure de corali fosilizați, precum și un far istoric și clădiri abandonate.

Restricțiile privind accesul și pescuitul, legate parțial de fosta utilizare militară a insulei, contribuiseră la păstrarea relativ nealterată a ecosistemelor terestre și marine, ceea ce făcea din Chumbe un loc potrivit pentru protecție.

Ideea lui Riedmiller nu era pur și simplu să îngrădească insula. Ea a propus un model în care turismul să genereze venituri pentru conservare și educație ecologică.

Acest lucru presupunea crearea unei organizații capabile să administreze zona protejată și, în același timp, dezvoltarea unei mici afaceri turistice cu impact redus asupra mediului.

Un recif protejat prin interzicerea pescuitului, susținut de turism

Zona protejată a oferit recifului o protecție mai puternică decât cea existentă în apele din apropiere.

Sanctuarul acoperă aproximativ 30 de hectare de recif și habitate marine asociate, în timp ce insula în sine conține o rezervație forestieră protejată.

Marine Policy notează, de asemenea, că Chumbe este primul parc marin administrat din Tanzania și unul dintre primele exemple de zonă marină protejată înființată și administrată privat.

Studiul arată că sanctuarul a fost desemnat legal drept zonă „no-take”, ceea ce înseamnă că pescuitul și alte forme de exploatare a resurselor au fost interzise.

Dar protejarea zonei presupunea și respectarea regulilor. Una dintre deciziile importante ale proiectului a fost recrutarea și instruirea pescarilor locali pentru a deveni rangeri ai parcului.

Aceștia cunoșteau foarte bine apele din jurul insulei, înțelegeau practicile locale de pescuit și puteau comunica mai ușor cu celelalte comunități de pescari.

Abordarea le-a oferit, de asemenea, foștilor pescari o alternativă profesională și a pus localnicii în centrul eforturilor de protejare a recifului.

Ulterior, proiectul a adăugat un centru educațional și un mic ecolodge.

Clădirile au fost proiectate respectând principii de protecție a mediului, printre care utilizarea energiei solare, colectarea apei de ploaie, toalete cu compostare și sisteme de filtrare a apelor uzate.

Ecoturismul a început în 1998, iar veniturile obținute de la vizitatori au fost direcționate către administrarea zonei protejate și programele educaționale, în loc să fie folosite pentru profit privat.

Protejarea recifului prin educarea oamenilor

Conservarea naturii în Chumbe nu s-a limitat niciodată la protejarea recifului.

Educația ecologică a devenit o componentă importantă a proiectului, iar elevii din școlile locale au început să viziteze insula pentru a învăța despre recifele de corali, ierburile marine, păduri și viața marină.

Profesorii au fost, de asemenea, implicați, astfel încât lecțiile despre mediul marin să poată continua și după revenirea elevilor pe continent.

Potrivit unui studiu publicat în Journal of Ecotourism, Chumbe Island Coral Park combină ecoturismul cu protejarea mediului marin și educația ecologică, folosind o abordare cu impact redus pentru a limita presiunea asupra mediului natural al insulei.

Modelul a fost conceput astfel încât să genereze venituri din turism, care să contribuie la administrarea zonei protejate.

Reciful rămâne în centrul proiectului, însă mediul protejat din Chumbe se extinde dincolo de corali.

Insula are și zone cu ierburi marine, habitate intertidale și pădure de corali fosilizați, formând un ecosistem mai larg care este administrat împreună cu sanctuarul marin.

Investiția lui Riedmiller s-a transformat astfel într-un model de conservare construit în jurul a trei activități principale: protejarea insulei și a apelor din jur, educarea comunităților locale și a vizitatorilor și folosirea unui turism gestionat cu atenție pentru finanțarea acestor eforturi.