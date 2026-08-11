Cine este vinovatul pentru incendiile catastrofale din Grecia. Paradoxal, chiar grecii au decis în anii '60 să opteze pentru el

Incendiile legate de rețeaua electrică sunt responsabile pentru aproximativ 75% din suprafața arsă în Grecia anul acesta. sursa foto: Getty

Scânteile de la rețeaua electrică veche a Greciei au provocat o mare parte dintre cele mai grave incendii de vegetație din țară, arată datele preliminare ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Incendiere din Grecia și anchetele recente, scrie Politico.

Deși infrastructura electrică este responsabilă doar de un procent redus din numărul incendiilor, cele provocate de rețea izbucnesc adesea în cele mai periculoase condiții – pe vânt puternic, în perioadele cu consum ridicat de energie și, frecvent, în zone izolate, predispuse la incendii – ceea ce le face mai susceptibile să se extindă rapid și să devină catastrofale.

Potrivit unității de investigare, incendiile legate de rețeaua electrică sunt responsabile pentru aproximativ 75% din suprafața arsă în Grecia anul acesta.

Două incendii mortale de la finalul lunii iulie – unul în vestul Aticii și altul pe insula Creta – au fost, de asemenea, corelate cu rețeaua electrică în constatările preliminare ale pompierilor greci. Incendiile au distrus peste 36.000 de acri și au ucis patru persoane.

„Șase din 10 incendii majore și 55% din suprafața arsă în 2025 au fost provocate de rețeaua electrică”, a declarat Elias Tziritis, coordonator al acțiunilor privind incendiile de vegetație la WWF Grecia. „Statistic vorbind, majoritatea incendiilor s-ar putea să nu pornească de la rețeaua electrică, dar acestea sunt cele care provoacă cele mai grave și devastatoare incendii”.

Cablurile slăbite sau lăsate, vegetația care intră în contact cu firele, acumularea de praf pe echipamentele de transport și alte astfel de defecțiuni pot genera scântei. Riscul crește pe vânt puternic și în perioadele cu consum mare de energie, atunci când infrastructura învechită este supusă unei presiuni sporite.

O mare parte din rețeaua electrică a Greciei a fost instalată cu decenii în urmă și trece prin aer, prin păduri expuse riscului de incendiu și prin zone rurale tot mai depopulate.

În anii '60, țara a optat pentru o rețea aeriană ca soluție mai ieftină de a extinde alimentarea cu energie la nivel național, iar criza financiară prelungită care a început în 2009 a limitat și mai mult investițiile în sistem.

Criticii spun că Grecia a acționat prea lent în privința îngropării liniilor de distribuție și a adaptării rețelei la condițiile de incendiu tot mai severe.

„Am ridicat problema în urmă cu ani, cerând să se facă ceva urgent cu rețeaua electrică”, a declarat Christos Kalogeropoulos, general-locotenent în rezervă al Serviciului de Pompieri și fost director al unității pentru infracțiuni de incendiere. „Cerem de mult timp trecerea urgentă a cablurilor în subteran”.

Operatorul de distribuție a energiei din Grecia, HEDNO, contestă afirmațiile potrivit cărora rețeaua ar fi o cauză majoră a incendiilor, susținând că doar circa 1% din incendiile de vegetație înregistrate în 2025 au fost atribuite rețelei electrice, față de aproximativ 3% în Statele Unite.

Compania a mai precizat că echipele sale au fost trimise pe principalele fronturi de incendiu pentru a sprijini serviciile de urgență și a restabili alimentarea cu energie în comunitățile afectate.

„Vizarea facilă a HEDNO ori de câte ori izbucnește un incendiu nu servește nici adevărului, nici protejării publicului, ci creează impresii false și, în multe cazuri, pare să servească unor interese de moment și unor agende personale, mușamalizând responsabilitățile locale”, a transmis compania într-un comunicat.

După incendiul din Creta, autoritățile au arestat doi manageri de operare și întreținere a rețelei din cadrul HEDNO, ulterior eliberați. În Viotia, unde un incendiu de la finalul lunii iulie s-a extins spre vestul Aticii, anchetatorii suspectează că scânteile ar fi provenit de la echipamentele unui parc eolian privat. Un primar local, un contractor și proprietarul unei companii au fost reținuți săptămâna trecută.

Ministrul Energiei, Stavros Papastavrou, a declarat că guvernul intenționează să înăsprească regulile care reglementează proiectele energetice private. Însă experții avertizează că concentrarea asupra operatorilor privați riscă să ascundă problema mai amplă a unei rețele publice îmbătrânite.

Trecerea cablurilor în subteran este costisitoare și de durată, a explicat Paleologos Paleologou, profesor asociat de protecția pădurilor la Universitatea Agronomică din Atena.

Paleologou a spus că cercetătorii au nevoie de date detaliate privind amplasarea liniilor electrice și a stâlpilor pentru a modela unde este rețeaua cea mai vulnerabilă.

„Dacă am avea aceste informații, le-am putea spune unde este rețeaua lor vulnerabilă și unde ar putea izbucni un incendiu”, a afirmat el. „Din moment ce bugetul este limitat, ar trebui să prioritizăm zonele cele mai dificile”.

În prezent, guvernul folosește fonduri din Mecanismul european de redresare și reziliență pentru a finanța îngroparea cablurilor. Potrivit acestuia, ponderea rețelei de distribuție aflate în subteran a crescut la aproximativ 14%, față de 9% în 2021.

Alexandra Sdoukou, purtătoare de cuvânt a partidului de guvernământ Noua Democrație, a declarat că îngroparea întregii rețele de medie tensiune, de 120.000 de kilometri, ar costa aproximativ 35 de miliarde de euro, ceea ce obligă guvernul să se concentreze mai întâi asupra zonelor cu cel mai mare risc.

Ministerul Energiei din Grecia nu a răspuns solicitărilor jurnaliștilor.

Între timp, partidele de opoziție și grupurile de advocacy acuză guvernul că acționează prea lent, că nu întreține rețeaua în mod corespunzător și că a eliminat unele proiecte de prevenire a incendiilor din finanțarea europeană pentru redresare.

„Încă nu există o recunoaștere publică a problemei”, a spus Tziritis. „Problema ar trebui recunoscută, iar eforturile de a găsi soluții ar trebui asumate la nivel guvernamental”.

O astfel de recunoaștere ar putea avea și consecințe juridice și financiare. Compania de utilități din California Pacific Gas & Electric a intrat în faliment după ce echipamentele sale au provocat incendii catastrofale, expunând-o la datorii de miliarde de dolari.

În Grecia, numărul cauzelor aflate pe rolul instanțelor care implică incendii legate de rețeaua electrică a crescut de la 369 la 681 în 2024, a precizat Kalogeropoulos.

Unul dintre puținele cazuri soldate cu o hotărâre definitivă împotriva HEDNO este o acțiune colectivă în justiție în urma unui incendiu din 2015 de la Neapoli, Laconia, care a distrus locuințe și suprafețe întinse de pădure și teren agricol. În jur de 90 de victime cer acum despăgubiri.

„Este o adevărată luptă pentru un cetățean să se pună cu o companie de distribuție a energiei”, a declarat Evgenia Lazaraki, avocată care reprezintă victimele. Companiile de utilități dispun atât de expertiza tehnică, cât și de accesul la probele necesare pentru a se apăra, ceea ce îi pune pe reclamanți într-un dezavantaj considerabil, a explicat ea.