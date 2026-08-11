Șefii fabricilor de drone au devenit țintele asasinilor plătiți de Moscova și de Kiev: "Războiul se extinde dincolo de câmpul de luptă"

Printre atacuri se numără și un atentat cu mașină-capcană din 4 august, lângă Ekaterinburg, care l-a rănit grav pe Vladimir Tkachuk. Sursa: Getty Images

Un nou front apare în războiul dintre Rusia și Ucraina, în care atacatorii și presupușii agenți ai serviciilor secrete vizează din ce în ce mai mult directorii și inginerii care dezvoltă tehnologia de ultimă generație a dronelor, ce remodelează câmpul de luptă, au avertizat experții din industrie, citați de Fox News.

Printre atacuri se numără și un atentat cu mașină-capcană din 4 august, lângă Ekaterinburg, care l-a rănit grav pe Vladimir Tkachuk, șeful producătorului rus de drone Uraldronzavod, și i-a ucis șoferul, potrivit agenției de știri de stat ruse TASS, a relatat Associated Press.

Compania sa produce „Upyr” sau „Ghoul”, o dronă de atac utilizată de forțele ruse din Ucraina.

Cu câteva zile mai devreme, Andrei Cherezov, șeful unei alte companii rusești de drone, a fost împușcat de trei ori în Tula în noaptea de 28 spre 29 iulie, într-o aparentă tentativă de asasinat, potrivit publicației ucrainene Pravda. Autoritățile nu au atribuit public niciunul dintre atacuri Ucrainei.

CEO-ul Draganfly, Cameron Chell, a declarat pentru Fox News Digital că creșterea numărului de atacuri vine în contextul în care Rusia și Ucraina se luptă pentru un avantaj în războiul cu drone, ceea ce face ca numărul relativ mic de persoane responsabile de dezvoltarea de noi tehnologii să fie ținte din ce în ce mai importante.

„Când nu poți elimina toată infrastructura distribuită, conducerea producției de drone devine ținta principală”, a spus Chell.

„Aceste atacuri din Rusia, Ucraina și Germania asupra fondatorilor, liderilor, inginerilor din domeniul apărării și, în special, a companiilor care produc drone se datorează faptului că dronele și aceste companii au un astfel de impact.”

„Deoarece tehnologia dronelor evoluează rapid - adesea cu iterații semnificative care au loc la fiecare 10 până la 30 de zile - vizarea unui inginer cheie, fondator sau lider de produs creează perturbări operaționale imediate pe câmpul de luptă.”

„Eliminarea unui anumit inginer sau a unui anumit lider poate da înapoi un program de armament foarte important și poate perturba transporturile către linia frontului”, a adăugat Chell.

Autoritățile germane au arestat, de asemenea, doi agenți suspecți acuzați de spionaj asupra unui producător bavarez de drone pentru serviciile secrete rusești, în timp ce rapoartele din această lună au afirmat că presupusa operațiune a inclus pregătiri pentru a-l viza pe directorul executiv al companiei, Stefan Thumann, potrivit publicației germane Die Zeit.

Cazul urmează unui presupus complot din 2024, dezorganizat de serviciile de informații americane și germane, care îl viza pe directorul general al Rheinmetall, Armin Papperger.

Fabricile de drone, ținta noilor atacuri

Chell a declarat că, pe măsură ce Ucraina și Rusia se orientează către inteligența artificială și sistemele de arme autonome, inginerii care dezvoltă aceste tehnologii sunt mai importanți din punct de vedere strategic.

„Ceea ce vedem în conflictul dintre Ucraina și Rusia este că nimeni nu este implicat - autonomia totală este direcția în care se îndreaptă lucrurile, deoarece se mișcă cu mai multă viteză și precizie”, a spus Chell.

„AI și autonomia totală sunt marile inovații pentru următoarele 18 luni, așa că un motiv potențial pentru care am putea vedea o activitate mai țintită împotriva liderilor este acela că ucrainenii au acest avantaj tehnologic.”

„Țintirea companiilor mici de drone este o operațiune relativ ușoară în comparație cu țintirea persoanelor fizice din programele de armament de stat”, a spus el.

„Este o tactică destul de ieftină și cu risc scăzut pentru agențiile de informații, care are un impact imediat pe câmpul de luptă și de aceea am văzut această tactică.”

„Este o turnură sau o tactică foarte interesantă jucată de ambele părți aici.”

Cell a subliniat modul în care Rusia și Ucraina abordează astfel de comploturi în mod diferit.

„Nu aș sugera că o parte are un avantaj față de cealaltă în ceea ce privește tactica, dar psihologic, are un efect mai profund asupra părții ruse”, a spus Chell.

„Volumul avantajului dronelor va rămâne al rușilor în viitorul previzibil, dar inovația în materie de drone, tactici și tehnologie aparține ucrainenilor în acest moment.”

„Ucraina se confruntă cu o amenințare existențială, așa că este pregătită pentru orice. Tacticile lor tind să fie mult mai directe - un atacator direct într-un hol sau o mașină-capcană”, a adăugat el.

„Tacticile rusești tind să fie mult mai organizate la nivel de stat, folosind vechile tactici ale Războiului Rece: contacte la nivel scăzut, informații extinse și supraveghere în avans și introducerea de informații”.

Pe măsură ce industria de producție a dronelor ia măsuri de precauție mai mari, Chell a susținut că amenințările la adresa companiilor și persoanelor din lanțul de aprovizionare în domeniul apărării sunt supuse unei examinări sporite.

„Suntem foarte conștienți de acest lucru și suntem în contact cu autoritățile competente pentru a ne asigura că luăm măsuri de precauție atât la nivel cibernetic, cât și fizic, pentru a ne asigura că suntem expuși unui risc mai mic”, a spus el.

„Există instruire și programe în vigoare pentru a ne asigura că directorii au un nivel „de siguranță, în principal în ceea ce privește conștientizarea, securitatea cibernetică și protecția locației fizice”, a adăugat Chell înainte de a afirma că atacurile și tentativele de asasinat au „intensificat conversația în jurul acestui subiect”.

Amintim că o româncă în vârstă de 45 de ani a fost arestată în Germania, fiind acuzată de spionaj în favoarea Rusiei și de implicare într-un plan care viza directorul unei companii germane producătoare de drone pentru Ucraina. Informațiile au fost publicate de Die Zeit, care scrie că serviciile secrete ruse ar fi pregătit un atentat împotriva lui Stefan Thumann, directorul companiei Donaustahl.