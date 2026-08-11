Putin a aprobat eliberarea unui fost pușcaș american, după 4 ani de închisoare. Trump: "Am vorbit cu el și a avut o singură cerere"

Într-o postare pe X, secretarul de stat american Marco Rubio a mulțumit Rusiei pentru colaborarea cu trimisul special Steve Witkoff. FOTO: Marco Rubio/X

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat marți că omologul său rus, Vladimir Putin, a aprobat eliberarea fostului pușcaș marin american Robert Gilman din motive umanitare, după patru ani în care aceasta a fost reținut în Rusia, potrivit Euronews.

Gilman se află într-o stare de sănătate precară și ar fi fost ținut într-o secție de psihiatrie a unui spital din Rusia. Trump a adăugat că Moscova nu a cerut un schimb de prizonieri și că Gilman urma să aterizeze la baza forțelor aeriene Andrews, lângă Washington, D.C., marți seara.

„Tocmai am vorbit cu el și a avut o singură cerere - un cheeseburger EXCELENT când aterizează. Mă voi ocupa de asta!”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Gilman a fost arestat și reținut în Rusia în 2022, acuzat că a agresat un ofițer de poliție în urma unui incident petrecut într-un tren în Voronej, la sud de Moscova. El a fost condamnat la patru ani și jumătate de închisoare din cauza incidentului, dar pedeapsa sa a fost ulterior prelungită la 10 ani după ce a fost acuzat că ar fi atacat personalul închisorii.

Potrivit senatorului american Ed Markey din Massachusetts, Gilman a fost diagnosticat cu „stupor disociativ” acum aproximativ 50 de zile. „De asemenea, a suferit de o formă severă de pneumonie”, a spus el.

Într-o postare pe X, secretarul de stat american Marco Rubio a mulțumit Rusiei pentru colaborarea cu trimisul special Steve Witkoff pentru a asigura eliberarea lui Gilman, ceea ce, a spus el, îi va permite „să primească tratamentul medical necesar aici, în Statele Unite”.

Însă Rubio a precizat că, deși Washingtonul este recunoscător pentru „pasul pozitiv”, administrația Trump va continua să insiste pentru „întoarcerea imediată a tuturor celorlalți americani reținuți pe nedrept”.

„Președintele nu se va opri până când toți americanii reținuți pe nedrept nu se vor întoarce acasă”, a adăugat el.

Gilman a fost unul dintre numeroșii americani reținuți în Rusia. Printre alții care sunt reținuți în țară se numără Stephen Hubbard, pe care Departamentul de Stat l-a etichetat drept „deținut pe nedrept”, și sergentul-major Gordon Black.