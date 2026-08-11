Putin a aprobat eliberarea unui fost pușcaș american, după 4 ani de închisoare. Trump: "Am vorbit cu el și a avut o singură cerere"

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat marți că omologul său rus, Vladimir Putin, a aprobat eliberarea fostului pușcaș marin american Robert Gilman din motive umanitare, după patru ani în care aceasta a fost reținut în Rusia, potrivit Euronews.
Gilman se află într-o stare de sănătate precară și ar fi fost ținut într-o secție de psihiatrie a unui spital din Rusia. Trump a adăugat că Moscova nu a cerut un schimb de prizonieri și că Gilman urma să aterizeze la baza forțelor aeriene Andrews, lângă Washington, D.C., marți seara.
„Tocmai am vorbit cu el și a avut o singură cerere - un cheeseburger EXCELENT când aterizează. Mă voi ocupa de asta!”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.
Gilman a fost arestat și reținut în Rusia în 2022, acuzat că a agresat un ofițer de poliție în urma unui incident petrecut într-un tren în Voronej, la sud de Moscova. El a fost condamnat la patru ani și jumătate de închisoare din cauza incidentului, dar pedeapsa sa a fost ulterior prelungită la 10 ani după ce a fost acuzat că ar fi atacat personalul închisorii.
Potrivit senatorului american Ed Markey din Massachusetts, Gilman a fost diagnosticat cu „stupor disociativ” acum aproximativ 50 de zile. „De asemenea, a suferit de o formă severă de pneumonie”, a spus el.
Într-o postare pe X, secretarul de stat american Marco Rubio a mulțumit Rusiei pentru colaborarea cu trimisul special Steve Witkoff pentru a asigura eliberarea lui Gilman, ceea ce, a spus el, îi va permite „să primească tratamentul medical necesar aici, în Statele Unite”.
Însă Rubio a precizat că, deși Washingtonul este recunoscător pentru „pasul pozitiv”, administrația Trump va continua să insiste pentru „întoarcerea imediată a tuturor celorlalți americani reținuți pe nedrept”.
„Președintele nu se va opri până când toți americanii reținuți pe nedrept nu se vor întoarce acasă”, a adăugat el.
Gilman a fost unul dintre numeroșii americani reținuți în Rusia. Printre alții care sunt reținuți în țară se numără Stephen Hubbard, pe care Departamentul de Stat l-a etichetat drept „deținut pe nedrept”, și sergentul-major Gordon Black.
Today, after more than four years of detention in Russia, Robert Gilman is on his way home to be reunited with his family. Mr. Gilman joins over 100 Americans whom President Trump has freed during his second term in office.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 11, 2026
We thank Russia for working with Special Envoy Steve… pic.twitter.com/tw9zDX6IMu