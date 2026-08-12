Lacul Maggiore din Italia seacă. Va fi reumplut cu apă din lacul Lugano din Elveția

Intervenția se va baza pe râul Tresa, care, pe o bună parte din cei 13 kilometri ai săi, marchează granița dintre Lombardia și cantonul Ticino. FOTO: Hepta

Seceta prelungită și temperaturile record au împins emblematicul lac Maggiore la unul dintre cele mai scăzute niveluri din istorie. Pentru a limita criza de apă, Italia și Elveția au convenit o măsură de urgență prin direcționarea apei din lacul Lugano prin intermediul unui mic râu care leagă cele două bazine. Acesta este rezultatul unui acord la care au ajuns astăzi Italia și Elveția pentru a încerca să limiteze criza apei, scrie corriere.it.

Intervenția se va baza pe râul Tresa, care, pe o bună parte din cei 13 kilometri ai săi, marchează granița dintre Lombardia și cantonul Ticino, dar mai ales face legătura între lacul Lugano și lacul Maggiore, în dreptul localității Luino (Varese).

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Italia și Elveția au ajuns la un acord privind o măsură de urgență imediată, care prevede o deversare extraordinară de apă.

„Pentru a face față situației critice privind resursele de apă ale lacului Maggiore și pentru a sprijini sectorul cultivării orezului din vale, debitul de la Ponte Tresa, provenit din lacul Lugano (Ceresio), va crește de la 3 la 8 metri cubi pe secundă”, informează o notă a Ministerului Mediului.

Măsura a fost stabilită în cadrul reuniunii Organismului Bilateral Italo-Elvețian de Consultare privind reglementarea nivelului lacului Maggiore și gestionarea resurselor de apă, convocată de urgență pe baza analizelor furnizate de Autoritatea de Bazin a Districtului Padului.

Delegația italiană a salutat favorabil soluția propusă de partea elvețiană, care va putea fi pusă în aplicare chiar în cursul zilei de astăzi.

Impact pentru agricultură și turism

Seceta prelungită și temperaturile record au adus lacul Maggiore la cele mai scăzute niveluri din istoria sa: ieri, nivelul apei era estimat la puțin peste 192 de metri deasupra nivelului mării, față de 195 de metri, nivelul atins în perioadele de viitură. Nici în verile din 2003 și 2024 nu se ajunsese la un nivel atât de scăzut.

Lipsa apei se resimte în aval: râul Ticino, la ieșirea din lacul Maggiore, transportă apă către Pad, traversând una dintre cele mai importante regiuni agricole ale Italiei, în special zona dedicată cultivării orezului. Aici, deficitul de apă a ajuns la 70% din necesarul total, punând în pericol producția de cereale.

Criza apei poate avea consecințe și pentru turism, lacul Maggiore fiind una dintre destinațiile importante din nordul Italiei, cunoscută pentru orașele de pe mal, Insulele Borromee și plimbările cu barca. Un nivel excepțional de scăzut al apei poate afecta activitățile turistice și transportul pe lac.