Noi incendii de vegetație au izbucnit lângă Atena, în timp ce Grecia se confruntă cu un nou val de căldură. În Spania, oameni evacuaţi

În apropiere de Atena, capitala Greciei, au izbucnit noi incendii de vegetaţie. Sursa colaj foto: Hepta

În apropiere de Atena, capitala Greciei, au izbucnit noi incendii de vegetaţie, în timp întreaga ţară se confruntă cu un nou val de căldură, relatează The Independent. Pe de altă parte, în Spania, aproape 1.000 de oameni au fost evacuaţi din cauza flăcărilor scăpate de sub control, informează Euronews.

Aproximativ 200 de pompieri intervin pentru a stinge focul care s-a aprins în mai multe zone la sud-est de Atena, în urma unui incendiu devastator care a avut loc în regiunea Attica.

Incendiul de pădure izbucnit luni dimineața în apropierea localității Kouvaras, din estul regiunii Attica, şi alimentat de vântul puternic, de peste 70 km/h, ar fi fost provocat de scântei provenite de la stâlpii de electricitate, potrivit primelor concluzii ale anchetatorilor, au scris jurnaliştii publicaţiei eKathimerini. Scânteile au aprins iarba uscată de la baza stâlpului, declanșând incendiul, care s-a extins rapid din cauza vântului puternic.

Wildfire in eastern Attica on Aug 10 caused by sparks in electricity poles - One more ? in #Greece caused by an outdated and unmaintained power network ?https://t.co/JRsYgWVw0e — Keep Talking Greece (@keeptalkingGR) August 11, 2026

"Două avioane pentru stingerea incendiilor și patru elicoptere" participă la operațiunile la care au fost mobilizate şi circa 40 de vehicule, au precizat pompierii într-un mesaj postat pe rețeaua socială X.

Protecția Civilă a dispus, de asemenea, evacuarea Agios Stylianos, un sat situat în apropiere de Kouvaras, a relatat AFP, conform Agerpres.

Conform postului public ERT News, avioanele și elicopterele întâmpină dificultăți în a survola zona afectată de incendiu din cauza rafalelor de vânt "care își schimbă direcția".

Acesta este al doilea incendiu înregistrat în apropierea Atenei în această vară, după cel izbucnit în urmă cu zece zile în nord-vestul capitalei Greciei, care a distrus peste 11.000 de hectare de păduri de pini, tufișuri și terenuri agricole.

Din cauza rafalelor de vânt de până la 130 km/h, incendiul a fost stins abia după cinci zile. Doi membri ai echipajului unui elicopter au murit în urma unei coliziuni cu un alt elicopter, în timpul operațiunilor de stingere a flăcărilor.

Potrivit celor mai noi date, cel puțin cinci pompieri și-au pierdut viața luptând cu incendiile recente din Grecia, țară în care peste 30.000 de hectare de teren au fost mistuite de flăcări de la începutul anului, au mai scris jurnaliştii de la The Independent.

Grecia rămâne în alertă maximă de incendii. Specialiștii au avertizat asupra gravității incendiilor care au afectat Attica, regiune în care se află Atena, în ultimul deceniu – 42% din suprafața totală împădurită din a regiune a ars între 2017 și 2026 în urma a 15 incendii de proporții.

800 de oameni, evacuaţi în Spania din calea flăcărilor

Un incendiu de vegetație de proporții în provincia Huelva din Andaluzia a dus la evacuarea a 800 de persoane și a mistuit aproximativ 20.000 de hectare, informează Euronews.

Pe imaginile filmate în cursul zilei de luni în localitățile Niebla și Valverde del Camino din provincia Huelva apar elicoptere de pompieri care aruncă apă asupra flăcărilor. Pe de altă parte, coloane de fum se ridicau deasupra zonelor rurale și mai mulţi oameni adunaţi într-o sală de spectacole din Zalamea la Real au fost evacuaţi.