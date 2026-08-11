Transelectrica vine cu precizări după consumul record afișat marți seara: "O disfuncționalitate tehnică a generat valori eronate"

1 minut de citit Publicat la 23:43 11 Aug 2026 Modificat la 23:44 11 Aug 2026

Transelectrica a anunțat că a afișat, marți, pe site-ul său, date eronate privind producția și consumul de electricitate în sistemul energetic național. FOTO: Getty Images

O "disfuncționalitate tehnică" a sistemului de publicare a datelor în timp real pe site-ul web al Transelectrica a generat marți, începând cu ora 11:00, date eronate în ceea ce privește producția și consumul de energie electrică afișate public, anunță precizează reprezentanții companiei într-un comunicat citat de Agerpres.

"Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA informează că, în data de 11 august 2026, începând cu aproximativ ora 11:00, o disfuncționalitate tehnică a sistemului de publicare a datelor în timp real pe website-ul Companiei a generat valori eronate în ceea ce privește producția, respectiv consumul de energie electrică afișat public.

Disfuncționalitatea a fost remediată începând cu ora 21.00, în ceea ce privește datele în timp real.

De la ora 22:20 au fost republicate datele din perioada afectată în graficul 'Producție, consum și sold'", se spune în comunicat.

Potrivit sursei citate, eroarea tehnică a afectat exclusiv afișarea datelor pe site-ul Transelectrica, iar aceste date nu au reflectat valorile reale de producție și de consum din Sistemul Electroenergetic Național în intervalul orar 11:00 - 21:00.

Transelectrica: De la ora 11, valoarea afișată a producției a rămas constantă. Consumul afișat nu a fost cel real

"Începând din acel moment (ora 11:00, n.r.), valoarea producției afișate a rămas constantă, ceea ce a determinat, prin mecanismul automat de calcul al indicatorilor prezentați în grafic, afișarea unei valori de consum care nu corespunde consumului real (...)

Menționăm că odată cu remedierea situației a fost restabilită integral afișarea datelor corecte înregistrate în intervalul orar afectat pe website-ul Transelectrica", se precizează în comunicat.

Datele publicate pe site-ul companiei, la ora 19:25, indicau un consum record de energie, de peste 8.000 MW, iar producția se ridica la 5.873 MW.

Importurile de energie totalizau 2.151 MW.

Din comunicatul companiei, care spune că problema s-a manifestat în intervalul marți, în intervalul 11:00 - 21:00, rezultă că datele afișate inclusiv la ora la care a fost consemnat "recordul" nu erau cele reale.