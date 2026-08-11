Consum de energie record, marți seara, în România. Transelectrica a raportat peste 8.000 MW, la 19:25

Consum de energie record, marți seara, în România. Transelectrica a raportat peste 8.000 MW, la ora 19:25. Sursa foto: Getty Images

România consuma marți seara, la ora 19:25, o cantitate de energie electrică de peste 8.000 MW, iar producția se ridica la 5.873 MW, arată datele publicate de Transelectrica, potrivit Agerpres. Importurile de energie totalizau 2.151 MW.



Aproape 30% din producție provine din hidrocentrale (1.483 MW), hidrocarburile asigură 27,54% (1.371 MW), cărbunele (859 MW, 17,26%), nuclear (684 MW, 13,74%), fotovoltaic (374 MW, 7,51%), instalațiile de stocare (95MW, 1,91%), eolian (56 MW, 1,12%) și biomasa (56 MW, 1,12%).



Debitul Dunării la intrarea în țară în secțiunea Baziaș, se va menține staționar, la valoarea de 1.350 mc/s, în următoarele două zile, urmând că crească la 1.400 mc/s până la 18 august, în contextul în care media multianuală a lunii august este de 3.900 mc/s, arată prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.



În aceste condiții, în ultima săptămână, autoritățile au desfășurat mai multe acțiuni pentru a menține un nivel al apei care să permită funcționarea Grupului 2 de la Cernavodă, printre care scufundarea a patru barje în cadrul intervenției de redirecționare a unei părți din debitul Dunării către brațul Bala și dislocarea stâncii Pârjoaia, din apropierea aceluiași braț.



Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în data de 28 iulie, iar marți Centrala Nuclearoelectrică a inițiat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unității 2.



La sfârșitul lunii iulie, a fost declarată stare de alertă la nivel național în România, pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică, iar autoritățile au făcut apel, în repetate rânduri, către populație, instituțiile publice și operatorii economici pentru un consum responsabil, în special în intervalul 19:00 - 23:00.

Reducerea voluntară a consumului de energie electrică în această perioadă contribuie la diminuarea presiunii asupra Sistemului Electroenergetic Național, a precizat Ministerul Energiei.