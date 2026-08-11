Se schimbă Programul Casa Verde. Banii vor fi direcționați către baterii de stocare, nu către panouri fotovoltaice

2 minute de citit Publicat la 17:24 11 Aug 2026 Modificat la 17:34 11 Aug 2026

Programul Casa Verde va avea o structură diferită în 2026 FOTO: Getty Images

Programul Casa Verde va avea o structură diferită în 2026. Potrivit ministrei Mediului, Diana Buzoianu, finanțarea nu va mai viza instalarea de panouri fotovoltaice, ci exclusiv achiziția și instalarea unor sisteme de stocare a energiei.

Noua ediție a programului ar putea contribui la instalarea unei capacități de stocare de cel puțin 200 MWh. În același timp, autoritățile intenționează să renunțe la mecanismul „primul venit, primul servit” și să introducă criterii de competitivitate pentru selectarea beneficiarilor.

Casa Verde va finanța baterii, nu panouri fotovoltaice

Diana Buzoianu a explicat că schimbarea vine în contextul dezvoltării accelerate a producției de energie solară, în timp ce capacitățile de stocare au rămas în urmă.

„De-a lungul timpului s-au alocat exponențial de mulți bani pentru panouri și aproape 0 bani pentru baterii. Vom schimba asta”, a declarat ministra la Euronews.

Potrivit acesteia, ediția din 2026 a programului Casa Verde va renunța la componenta dedicată panourilor fotovoltaice și va finanța exclusiv baterii de stocare.

„Anul acesta, Programul Casa Verde, așa cum era el cunoscut, nu va mai fi Casa Verde cu panouri, va conține doar componenta de baterii”, a precizat Buzoianu.

Scopul este ca energia produsă de panourile fotovoltaice în timpul zilei să poată fi stocată și folosită ulterior, în special în perioadele în care producția solară scade, iar consumul rămâne ridicat.

Noua ediție a programului ar putea duce la instalarea unei capacități de stocare de cel puțin 200 MWh, potrivit ministrei Mediului.

Bateriile ar permite utilizarea, inclusiv în orele de seară, a energiei produse în timpul zilei. Problema devine tot mai relevantă pe măsură ce crește numărul instalațiilor fotovoltaice: producția solară este concentrată în principal în timpul zilei, în timp ce o parte importantă a consumului de energie se înregistrează după reducerea producției fotovoltaice.

În lipsa unor capacități suficiente de stocare, surplusul de energie produs în anumite intervale nu poate fi transferat către momentele în care cererea este mai mare. În astfel de situații, România poate ajunge să apeleze la importuri pentru acoperirea necesarului.

Bateriile finanțate prin Casa Verde ar urma să contribuie tocmai la reducerea acestui dezechilibru.

Finanțarea nu va mai fi acordată după principiul „primul venit, primul servit”

O altă schimbare importantă vizează modul de acordare a banilor.

Diana Buzoianu a criticat mecanismul folosit în edițiile anterioare ale programului, în care succesul unei cereri depindea, în mare măsură, de rapiditatea cu care solicitantul reușea să acceseze platforma și să depună documentele.

„Este o cursă a înarmării cine dă primul click, cine a dat primul click ca să poată să obțină fondurile”, a spus ministra.

În noua variantă, autoritățile intenționează să introducă criterii de competitivitate. Astfel, beneficiarii nu ar mai fi selectați în funcție de viteza cu care depun cererea, ci pe baza unor criterii stabilite de program.

Cofinanțarea ar putea deveni unul dintre criteriile de selecție

Printre criteriile luate în calcul se află și nivelul cofinanțării. Solicitanții care vor contribui cu o sumă mai mare din fonduri proprii ar putea avea un avantaj în procesul de selecție.

„Cu cât ești dispus mai mult să cofinanțezi, cu atât vei avea prioritate”, a explicat Diana Buzoianu.

Dacă această variantă va fi adoptată, mecanismul de accesare a fondurilor se va schimba semnificativ, de la o competiție bazată în principal pe rapiditatea înscrierii, la una bazată pe criterii de eligibilitate și competitivitate.