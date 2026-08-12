Ambasada Rusiei la București ironizează dovezile României în cazul dronelor doborâte: „Ni s-au arătat bucăți de polistiren”

Vladimir Lipaev, pus în fața probelor strânse de autoritățile române. Foto: MAE

Ambasada Rusiei la București acuză autoritățile române că nu au prezentat dovezi care să demonstreze că dronele doborâte în România la sfârșitul lunii iulie ar fi fost rusești. Reprezentanții misiunii diplomatice susțin că, la întâlnirea de la Ministerul Afacerilor Externe, ambasadorului Vladimir Lipaev i-ar fi fost arătate doar „bucăți de polistiren”, prezentate drept probe privind originea aparatelor.

Afirmațiile au fost făcute de Ambasada Rusiei pentru publicația rusă Izvestia, după convocarea ambasadorului la MAE.

„În timpul discuției de la Ministerul Afacerilor Externe al României, ni s-au arătat bucăți de polistiren, care ne-au fost prezentate drept dovezi ale «originii rusești» a dronelor doborâte. Cu toate acestea, în mod firesc, nu ne-a fost prezentat niciun fapt care să lege aceste drone de țara noastră”, a susținut misiunea diplomatică rusă, potrivit TASS.

Rusia contestase și imediat după întâlnirea de la MAE acuzațiile Bucureștiului. Ambasadorul Vladimir Lipaev susținea atunci că partea română nu i-ar fi oferit „nicio dovadă” privind originea rusească a dronelor și că nu ar fi furnizat date tehnice care să permită identificarea acestora.

Ambasada Rusiei merge mai departe și susține că incidentele ar fi fost, de fapt, rezultatul unor exerciții pregătite în avans cu ținte de antrenament. Moscova afirmă, fără să prezinte dovezi pentru această acuzație, că scopul ar fi fost justificarea în fața populației din România a creșterii cheltuielilor pentru apărare.

Ministerul român de Externe l-a convocat pe ambasadorul Vladimir Lipaev după incidentele din perioada 24-26 iulie 2026, când trei drone care au intrat fără autorizare în spațiul aerian al României au fost doborâte de Armata Română.