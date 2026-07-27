Reacţia sfidătoare a Rusiei după ce ambasadorului de la Bucureşti i s-au pus în faţă resturile dronelor. Moscova ameninţă

Vladimir Lipaev, pus în fața probelor strânse de autoritățile române. Foto: MAE

Ambasada Federaţiei Ruse la Bucureşti a reacţionat sfidător după ce şeful misiunii diplomatice, Vladimir Lipaev, a fost convocat luni la Ministerul român de Externe şi confruntat cu fragmentele unei drone doborâte pe teritoriul României. Într-un comunicat publicat pe Facebook, Moscova respinge acuzaţiile, le califică drept o „înscenare propagandistică” şi ameninţă cu represalii pentru expulzarea unui angajat al ambasadei.

Update 20:29 - Moscova va oferi „răspunsul cuvenit” la expulzarea unui membru al personalului Ambasadei ruse din România, a declarat, luni, pentru agenţia rusă de presă TASS purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

„Acuzaţiile aduse de români sunt nefondate, iar afirmaţiile lor nu sunt justificate. Aceste măsuri neprietenoase vor primi răspunsul cuvenit”, a spus ea.

Ce spune Ambasada Rusiei

Redăm integral poziţia Ambasadei Rusiei:

„Pe 27 iulie, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse în România, V.G. Lipaev, a fost invitat la MAE, unde i-a fost înaintat un protest în legătură cu încălcarea spaţiului aerian naţional de către chipurile nişte «drone ruseşti» şi unde i s-a anunţat expulzarea unui angajat al Ambasadei.

Diplomatul a respins categoric acuzaţiile neîntemeiate la adresa Rusiei, arătând că este vorba despre o nouă înscenare propagandistică, menită să prevină noi lovituri asupra infrastructurii portuare a Ucrainei din Marea Neagră şi de pe Dunăre, folosite de blocul NATO pentru livrarea de încărcături militare şi armament.

Nu a fost prezentată nicio dovadă privind apartenenţa rusă a dronelor. La niciuna dintre întrebările referitoare la parametrii tehnici ai zborului nu s-a dat vreun răspuns.

Ambasadorul a subliniat că Rusia nu a îndreptat şi nu îndreaptă niciodată drone de luptă spre obiective de pe teritoriul României, iar toate speculaţiile pe această temă, de la oricine ar proveni, sunt absolut lipsite de temei.

Atenţia părţii române a fost atrasă asupra faptului că sprijinirea regimului terorist de la Kiev în orice formă este «inadmisibilă şi intolerabilă», duce la prelungirea conflictului şi la noi victime omeneşti.

Şeful misiunii diplomatice a avertizat împotriva unei escaladări suplimentare a confruntării cu Rusia şi împotriva încercărilor de acţiuni transfrontaliere ale apărării antiaeriene române, ceea ce ar însemna implicarea României în acţiuni de luptă directe pe teritoriul Ucrainei.

Expulzarea, nesusţinută de niciun argument, a angajatului rus nu va rămâne fără o reacţie de răspuns”.

Trei drone doborâte şi un diplomat expulzat

Reacţia Moscovei vine după ce ambasadorul Lipaev a fost convocat luni, 27 iulie 2026, la sediul MAE, din dispoziţia ministrului de Externe, Oana Ţoiu.

Convocarea a fost o reacţie la încălcările repetate ale spaţiului aerian românesc din intervalul 24–26 iulie, perioadă în care Armata Română a doborât trei drone pătrunse neautorizat pe teritoriul naţional. O a patra dronă a fost urmărită şi luni, însă, după câteva minute în spaţiul aerian al României, s-a îndreptat spre Ucraina.

Diplomatului rus i-au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, componente despre care ancheta Parchetului a confirmat oficial că sunt de provenienţă rusească. Potrivit MAE, drona doborâtă vineri dimineaţă era de tip Shahed, model folosit de Federaţia Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

În cadrul întrevederii, partea română a transmis un protest ferm şi i-a înmânat ambasadorului o Notă verbală prin care un membru al misiunii ruse la Bucureşti a fost declarat inacceptabil, cu obligaţia de a părăsi România în termen de cinci zile.

MAE a subliniat că este „absolut inadmisibil şi intolerabil" ca Federaţia Rusă să continue încălcarea spaţiului aerian al României, care este, în acelaşi timp, spaţiu aerian al NATO şi al Uniunii Europene, şi a atribuit Moscovei responsabilitatea exclusivă pentru aceste incidente. În paralel, ambasadorul României în Federaţia Rusă a fost chemat la Bucureşti pentru consultări.

Anterior convocării, atât ministrul Oana Ţoiu, cât şi preşedintele Nicuşor Dan anunţaseră un protest diplomatic faţă de Rusia, fundamentat pe anchetele privind dronele doborâte.