Încă un sabotaj pe calea ferată. Trei obstacole au fost puse intenționat pe linia Constanța-Mangalia

1 minut de citit Publicat la 16:22 12 Aug 2026 Modificat la 18:48 12 Aug 2026

Obstacolele au fost îndepărtate înainte de trecerea trenului care a plecat din Mangalia spre Constanța. FOTO: CFR SA/Facebook

Trei obstacole au fost amplasate intenționat, miercuri, în gabaritul căii ferate Constanța – Mangalia, pe firul II de circulație. Un revizor de cale a descoperit mai multe traverse, un morman de crengi și o bornă hectometrică din beton, înainte de trecerea unui tren. Obstacolele au fost îndepărtate, iar circulația feroviară nu a fost afectată, a anunțat CFR într-un comunicat de presă.

În luna iulie, CFR a acuzat, de asemenea, o tentativă de sabotaj în zona stației Constanța, unde circulația feroviară a fost afectată temporar, după ce mecanicul unui tren a semnalat prezenţa unei mărci de siguranţă în gabaritul căii ferate.

În imaginile publicate atunci de CFR SA se puteau vedea mai mulți bolovani amplasați pe calea ferată, în gabaritul liniei, pe care mecanicul trenului i-a observat și i-a raportat autorităților.

O nouă tentativă de sabotaj pe calea ferată de pe litoral

Poliția Transporturi Feroviare a deschis o anchetă în cazul noii tentative de sabotaj pentru identificarea celor responsabili. Obiectele au fost descoperite miercuri în trei puncte diferite, în gabaritul căii ferate Constanța-Mangalia, pe firul II de circulație.

În timpul verificărilor efectuate pe teren, un revizor de cale care se deplasa dinspre Agigea a identificat: la km 226+730, mai multe traverse amplasate în zona căii ferate; la km 226+520, un morman de crengi amplasat între șine; la km 226+400, o bornă hectometrică din beton amplasată intenționat în gabaritul căii ferate.

Obstacolele au fost îndepărtate înainte de trecerea trenului care a plecat din Mangalia spre Constanța la ora 12:40. Circulația trenurilor nu a fost afectată.

"Sucursala Regională de Căi Ferate Constanța atrage atenția asupra gravității unor astfel de acțiuni. Amplasarea intenționată a unor obiecte în gabaritul căii ferate poate pune în pericol siguranța circulației și poate genera accidente feroviare grave.

Cazul de astăzi se adaugă altor două situații similare înregistrate în lunile iunie și iulie 2026, tot pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța. Și în aceste cazuri, Poliția Transporturi Feroviare desfășoară cercetări", se precizează în comunicatul CFR.

În luna iulie, CFR a acuzat, de asemenea, o tentativă de sabotaj în zona stației Constanța, unde circulația feroviară a fost afectată temporar, după ce mecanicul unui tren a semnalat prezenţa unei mărci de siguranţă în gabaritul căii ferate.