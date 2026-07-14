CFR SA acuză o tentativă de sabotaj în zona staţiei Constanţa: Circulația trenurilor a fost afectată. Poliția anchetează cazul

1 minut de citit Publicat la 16:13 14 Iul 2026 Modificat la 16:38 14 Iul 2026

Trenul se deplasa din Grupa Tehnică spre Staţia CF Constanţa, pentru gararea la linia 2/ Sursa foto: CFR SA

Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA acuză o tentativă de sabotaj în zona stației Constanța, unde circulația feroviară a fost afectată temporar marţi după-amiaza, după ce mecanicul unui tren a semnalat prezenţa unei mărci de siguranţă în gabaritul căii ferate, potrivit Agerpres.

"Tentativă de sabotaj feroviar la Constanţa. La ora 14:10, mecanicul trenului R 8819, operat de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" SA, a semnalat prezenţa unei mărci de siguranţă în gabaritul căii ferate, pe diagonala 23-25, între Constanţa Grupa Tehnică şi intrarea în Staţia CF Constanţa", se menţionează în comunicatul CFR SA.

Conform sursei citate, trenul se deplasa din Grupa Tehnică spre Staţia CF Constanţa, pentru gararea la linia 2.

Prezenţa obiectului în gabarit a afectat temporar circulaţia feroviară pe firul II Constanţa - Palas, precizează sursa citată.

"Poliţia Transporturi Feroviare a fost sesizată, iar un echipaj s-a deplasat la faţa locului pentru efectuarea cercetărilor. La ora 14:35, obiectul a fost îndepărtat, iar gabaritul căii ferate a fost eliberat", se mai arată în comunicat.

Potrivit companiei, marca de siguranţă este un element al infrastructurii feroviare care delimitează punctul până la care materialul rulant poate staţiona fără a afecta circulaţia pe o linie învecinată. Amplasarea acesteia în gabaritul de circulaţie putea genera consecinţe grave pentru siguranţa feroviară, se menţionează în comunicat.

"CFR SA condamnă ferm orice comportament care poate afecta infrastructura feroviară şi siguranţa circulaţiei trenurilor. Circumstanţele producerii incidentului şi responsabilitatea persoanelor implicate urmează să fie stabilite de instituţiile competente", se mai arată în document.

Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA reaminteşte că accesul persoanelor neautorizate în zona de siguranţă a infrastructurii feroviare este interzis.