STB a cerut oficial intrarea în insolvență. Ciucu: „Aceasta este realitatea șocantă. E necesar să fie decăpușată”

3 minute de citit Publicat la 16:37 06 Aug 2026 Modificat la 23:38 06 Aug 2026

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, iulie 2026, dr, autobuz STB stg. Sursa foto: Colaj Getty Images/ STB via Facebook

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis joi un mesaj după ce Societatea de Transport București (STB) a depus în instanță cererea de intrare în insolvență. Edilul susține că măsura era necesară pentru salvarea companiei și afirmă că aceasta nu va afecta transportul public, salariile angajaților sau investițiile în infrastructură.

Ciucu a prezentat și situația financiară pe care o descrie drept „șocantă”, susținând că doar transportul public de suprafață consumă în prezent 34% din bugetul Primăriei Capitalei.

Potrivit acestuia, dacă la costurile de operare sunt adăugate datoriile și penalitățile acumulate de STB, valoarea totală ajunge la nivelul întregului buget al Primăriei Municipiului București.

Ciucu susține că salariile șoferilor și vatmanilor nu vor scădea

Primarul spune că deschiderea procedurii de insolvență este soluția care va opri acumularea de noi penalități și va permite elaborarea unui plan de restructurare și redresare a companiei, fără întreruperea serviciului de transport public și fără diminuarea salariilor șoferilor, vatmanilor și muncitorilor.

În același timp, edilul afirmă că investițiile în infrastructura de transport vor continua, inclusiv modernizarea depourilor și refacerea liniilor de tramvai și a utilităților aferente.

Ciprian Ciucu a criticat și activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI), despre care spune că nu și-a îndeplinit rolul și că deciziile luate în ultimii ani au contribuit la creșterea costurilor de operare. Primarul avertizează că instituția trebuie să își asume responsabilitățile pentru care a fost înființată, în caz contrar urmând să fie desființată.

Edilul a respins și informațiile apărute pe rețelele sociale potrivit cărora insolvența STB ar avea ca scop preluarea terenurilor pe care se află bazele companiei.

Potrivit acestuia, aceste terenuri nu aparțin STB, ci fac parte din proprietatea publică a Municipiului București și nu pot fi valorificate în cadrul procedurii de insolvență.

Mesajul integral transmis de Ciprian Ciucu „STB a făcut ceea ce era corect, a cerut astăzi insolvența în instanță. Sunt câteva cifre izbitoare, care vorbesc de la sine, de ce acest pas, care va duce la salvarea companiei, este necesar. Transportul în comun, doar transportul în comun de suprafață, ne costă în București 34% din bugetul Primăriei Capitalei. Apoi, dacă la costul de operare adăugăm și datoriile și penalitățile, valoarea cumulată a acestora ajunge cât la ÎNTREGUL BUGET al PMB. Da, ați citit bine. Acesta este realitatea șocantă. Pentru a fi livrat populației, prima condiție a oricărui serviciu public este să fie SUPORTABIL din punct de vedere bugetar. Iar transportul public devenea din ce în ce mai greu suportabil bugetar. Este decizia corectă pentru că așa nu vom acumula penalități, implicit datorii și mai mari. Este decizia corectă pentru că va urma un plan de restructurare și de redresare a companiei care nu va afecta nici continuitatea serviciului de transport, nici salariile șoferilor, vatmanilor și muncitorilor. Vom continua investițiile, dar este necesar ca această companie foarte mare și importantă să fie administrată corect și decăpușată. Dar nu este suficient, ADI TPBI va trebui să își asume rolul pentru care a fost înființată sau va fi desființată! O mare parte din vina ultimilor 8 ani aparține acestei structuri care nu și-a îndeplinit misiunea și care, prin deciziile pe care le-a luat, a dus la explozia costurilor de operare în ultimii 5 ani! Văd fel și fel de acuzații cretine și ticăloase pe TikTok în special și pe social media în general: că Ciucu a cerut insolvența STB pentru ca «mafia imobiliară să pună mâna» pe terenurile pe care se află bazele auto ale STB... ...Este o prostie, o manipulare voită pentru că adevărul este că STB NU DEȚINE acele terenuri, ele sunt în PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI și nu pot fi abordate în niciun fel de către firma de insolvență și de creditori. Între timp mă asigur că investițiile noastre în infrastructura de transport merg mai departe cu modernizarea depourilor și refacerea liniilor de tramvai și a utilităților de sub ele. Va urma.”

Ce s-a întâmplat până acum

Anunțul vine după o serie de măsuri și declarații făcute în ultimele săptămâni privind situația financiară a STB.

Pe 20 iulie, Ciprian Ciucu a cerut STB să declanșeze procedura de insolvență, susținând că a găsit compania într-un „faliment nedeclarat”.

O zi mai târziu, pe 21 iulie, Consiliul General al Municipiului București a aprobat mandatul pentru declanșarea procedurii de insolvență.

Pe 22 iulie, primarul general a explicat că transportul public nu va fi afectat de insolvență și că a cerut eficientizarea traseelor pentru reducerea costurilor.

Ulterior, pe 23 iulie, conducerea STB a anunțat un program de restructurare care prevede reducerea numărului de posturi, inclusiv prin plecări voluntare însoțite de salarii compensatorii și concedieri.