USR a atacat Legea ANI la CCR, după ce a fost adoptată de Parlament cu amendamentul „Fritz”. Sesizarea a fost semnată și de PNL

Dacă este declarată constituțională, atunci legea poate merge la promulgare.Foto: Agerpres

USR a atacat la Curtea Constituțională a României (CCR) Legea ANI, la o zi după ce aceasta a fost adoptată de Parlament cu amendamentul „Fritz”, depus de PSD, și amendamentul AUR privind averile partenerelor demnitarilor. Deputații și senatorii USR nu au votat legea, susținând că, din cauza acestor două prevederi, aceasta este neconstituțională. Sesizarea la CCR a fost semnată și de PNL. Curtea va analiza sesizarea în ședința de săptămâna viitoare.

Sesizarea USR și PNL la Legea ANI a fost înregistrată la CCR joi și a primit termen pentru dezbatere: 12 august.

În cazul unei pronunțări rapide la CCR, există în continuare șanse ca România să nu piardă banii din PNRR care depind de acest jalon, respectiv 770 de milioane de euro. Dacă este declarată constituțională, atunci legea poate merge la promulgare, iar dacă verdictul este unul de neconstituționalitate, mai este timp până la data de 31 august să fie remediate problemele.

După o primă tentativă eșuată de a trece legea din Parlament, procesul a fost reluat săptămâna aceasta, după ce USR și PNL au redepus proiectul fără cele două amendamente controversate.

De data aceasta însă, după ce a fost adoptată luni de Camera Deputaților, legea a trecut miercuri și de Senat, cu amendamentele controversate.

USR: PSD l-a luat la țintă pe Dominic Fritz și AUR l-a vizat pe Nicușor Dan

Într-un comunicat de presă, USR a explicat că a atacat Legea ANI la CCR, alături de opt senatori de la PNL, pentru a verifica constituționalitatea a două amendamente: unul de la PSD și unul de la AUR.

„Demersul are drept scop obținerea garanției că noua lege ANI corespunde rigorilor constituționale și că, astfel, Comisia Europeană va considera îndeplinit corect jalonul din PNRR aferent”, a precizat partidul într-un comunicat de presă.

Cei de la USR susțin că amendamentele îi vizează specific pe Dominic Fritz și Nicușor Dan.



„PSD și AUR au încercat să folosească umbrela jaloanelor din PNRR pentru a-și ataca adversarii politici prin amendamente vădit neconstituționale. PSD l-a luat la țintă pe Dominic Fritz și, implicit, pe timișorenii care l-au reales primar, iar AUR l-a vizat pe președintele țării prin partenera sa de viață. Legile nu se dau pentru o persoană, ci pentru o țară. Nu se fac nici pentru a salva pe cineva, nici pentru a executa pe cineva. Dacă vrem să accesăm toți banii din PNRR, avem nevoie de o lege care să respecte Constituția României, deciziile CJUE și principiile statului de drept. Sperăm ca aceste derapaje să fie corectate rapid, astfel încât România să nu piardă bani europeni din cauza unor răfuieli politice”, declară Diana Stoica, lidera deputaților USR.



„Am atacat la CCR, împreună cu PNL, articolele neconstituționale introduse de PSD și AUR împotriva lui Dominic Fritz și Mirabelei Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan. Într-o democrație nu se dau legi împotriva adversarilor politici, ca în dictatură, nici legi retroactive. Dacă excepția de neconstituționalitate va fi admisă în următoarele săptămâni de CCR, avem șansa să salvăm Legea ANI și jalonul PNRR. Nici nu mai știi când e PSD mai rău: când era pe cai mari, cu procente aproape majoritare, sau acum, când se apropie fundul sacului cu voturi și se agață disperat de putere”, afirmă Sorin Șipoș, liderul senatorilor USR.

USR consideră că sunt neconstituționale amendamentul PSD care prevede ca demnitarii care au decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese trebuie să își piardă funcția sau mandatul.



„Reamintim că, potrivit art. 15 alin. (2) din Constituție, o lege poate dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile.



Totodată, în forma impusă de PSD și AUR, noua lege ANI ar pune semnul egalității între interdicția de a dobândi pentru viitor o funcție și pierderea unei funcții actuale. Or, între cele două există o diferență juridică esențială.



Nu în ultimul rând, alineatele respective instituie pentru aceeași faptă o dublă sancțiune (chiar triplă, într-o interpretare restrictivă). Pe de o parte, noua lege ANI spune că încheierea unui act juridic ori participarea la luarea unei decizii cu încălcarea regimului conflictelor de interese sau al incompatibilităților constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile funcției sau demnității respective.

Pe de altă parte, pentru aceeași faptă, alineatul următor stabilește decăderea din dreptul de a ocupa o funcție sau demnitate publică pentru o perioadă de până la 3 ani, iar un alt articol transformă această decădere într-o cauză automată de încetare a funcției sau mandatului în curs”, a precizat USR.

Partidul consideră și amendamentul AUR privind averile partenerelor demnitarilor drept neconstituțional.



„USR consideră că încalcă drepturi fundamentale prevăzute în Constituție și alineatul prin care este obligată să depună declarații de avere și de interese „persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți” cu un demnitar (cu președintele României, cu deputații, cu senatorii, cu premierul, cu miniștrii etc.). Or, persoanele vizate nu dețin ele însele o demnitate/funcție publică.



Chiar dacă, într-o anumită măsură, interesele patrimoniale ale acestor persoane pot deveni relevante pentru a stabili conduita titularului funcției și a conflictului de interese, echivalarea și asimilarea celor două categorii de persoane depășește cerința de proporționalitate și scopul legii.



În plus, legea nu definește sintagma „persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți” și nu stabilește niciun criteriu obiectiv pentru identificarea sa.



Totodată, legea nu specifică clar ce se întâmplă în situația în care relația începe după numirea ori alegerea demnitarului și nici ce ar trebui să facă persoana după încetarea relației - obligația încetează imediat, este necesară o declarație finală ori publicitatea datelor continuă indiferent de dispariția legăturii care a justificat-o?”, a precizat partidul.

PSD acuză USR și PNL că blochează banii din PNRR

În replică la sesizarea USR-PNL, PSD a declarat că acțiunea este una „scandaloasă” și blochează 771 de milioane de euro, fonduri destinate României prin programul PNRR, pentru a „salva un un președinte de partid de sancțiunile legale”.

„Ani la rând, USR și PNL au cerut toleranță zero în materie de integritate. Au construit cariere politice spunând că nimeni nu este mai presus de lege și că hotărârile definitive trebuie respectate. Astăzi, când regulile îi privesc pe propriii lideri, același principiu pare negociabil. Integritatea nu mai este prezentată ca o valoare, ci ca o problemă care trebuie rezolvată. Dincolo de culpa morală în care se află USR și PNL, această acțiune - prin care blochează banii europeni ai României pentru un condamnat - reprezintă o sfidare incalificabilă la adresa tuturor românilor care muncesc din greu pentru a plăti taxe și impozite”, a transmis PSD, într-un comunicat de presă. Social-democrații și-au acuzat foștii colegi de coaliție că „își bat joc” de banii publici și de interesele economice ale României. „Și este aceeași lipsă de consecvență cu care liderul PNL, prim-ministrul demis Ilie Bolojan, a obișnuit România: una spune, alta face. Invocă permanent interesul național, dar atunci când interesul politic al propriilor aliați intră în joc, principiile se schimbă peste noapte. Dacă România va pierde cele 771 de milioane de euro aferente Legii integrității, USR se va face vinovat de al doilea cel mai mare prejudiciu asupra României, după achiziția supradimensionată de vaccinuri COVID!”, a mai transmis PSD. Partidul condus de Sorin Grindeanu susține că amendamentul „Fritz” nu acționează retroactiv, așa cum acuză PNL și USR. „Se stipulează clar că cei condamnați definitiv și cu sancțiuni în desfășurare în momentul intrării în vigoare a noii legi nu vor scăpa de răspunderea legală și vor suporta până la capăt sancțiunile aplicabile pe vechea legislație. Amendamentul PSD vizează toate condamnările definitive, nu doar cele privind conflictele de interese, ci și situațiile de incompatibilitate. Așadar îi vizează pe toți condamnații pentru incidente de securitate, nu doar pe șeful USR! Ca atare, sesizarea la CCR din partea USR nu are la bază un temei real de neconstituționalitate, ci doar o încercare disperată de a-l salva pe liderul USR de răspunderea legală, chiar cu prețul pierderii banilor europeni ai României”, a mai precizat partidul.

Amendamentele controversate

Amendamentul PSD prevede că persoanelor faţă de care se constată în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflictul de interese după intrarea în vigoare a prezentei legi le încetează funcţia, demnitatea publică ori mandatul la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătoreşti, după caz. Cei de la USR susțin că acest amendament îl vizează strict pe Dominic Fritz. Liberalii spun că amendamentul este neconstituțional deoarece introduce retroactiv sancțiuni pentru decizii judecătorești.

„Sper că sunteți mândri că ați pervertit o lege care este despre corectitudine și transparență și ați folosit-o ca bâtă în lupta politică împotriva domnului Fritz. Uitați-vă în oglindă, puteți fi oricare dintre dumneavoastră Fritz. Să știți că răul se sădește cu astfel de semințe, asta este o sămânță a răului și voi veți putea fi oricând victimele acestui precedent. Acesta este începutul unei căi iliberale pe care PSD și AUR trebuie să și-o asume. Este cel mai periculos moment pentru democrație, să folosești Parlamentul, să încalci Constituția ca să te răzbuni pe un adversar politic”, a spus deputatul USR Alin Stoica.

Un alt amendament contestat, cel al AUR, vizează obligativitatea depunerii de declaraţii de avere şi pentru soţul, soţia sau „persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi” cu demnitarii.

Amendamentul AUR spune că „soţul, soţia sau persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi cu Preşedintele României, cu deputaţii, cu senatorii, cu prim-ministrul, cu membrii Guvernului prevăzuţi la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu şeful Cancelariei Prim-ministrului, cu secretarul general şi cu secretarii generali adjuncţi ai Guvernului, cu secretarii de stat, cu subsecretarii de stat, precum şi cu asimilaţii acestora din cadrul Guvernului, ministerelor şi altor organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, cu consilierii de stat din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, are obligaţia de a completa şi depune declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, în aceleaşi termene şi condiţii prevăzute (...)”.

Amendamentul AUR i-a pus în mare încurcătură pe senatori. În Comisia juridică, liberalul Daniel Fenechiu a întrebat dacă se aplică și cuplurilor de același sex și, în acest caz, cine și cum verifică existența relației. Reprezentantul ANI a răspuns că nu are mecanisme ca să facă astfel de controale.

„Dacă o persoană obligată prin lege să depună o declarație de avere petrece primele 6 luni într-o relație conjugală cu o persoană și 6 luni cu o altă persoană, cine are obligația să depună declarație de avere și de interese? E ca la nebuni”, a spus senatorul USR Ștefan Pălărie.

Un senator USR a întrebat ce se întâmplă în situația în care un demnitar are două iubite, care dintre ele depune declarația? În ceea ce privește AUR, un senator al partidului și-a liniștit colegii spunând că amendamentul nu vizează „amantele”, ci doar concubinele.