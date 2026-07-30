Din cauza amendamentului "Fritz", PNL şi Bolojan au refuzat să voteze Legea ANI, jalon PNRR de 770 de milioane de euro

Ilie Bolojan l-a ajutat pe partenerul său politic, la votul din Senat. Foto: Hepta

Legea ANI a fost repinsă, prin vot, joi după amiază, de plenul Senatului. A adunat doar 55 de voturi pentru şi au fost 28 de abţineri. 29 dintre senatori, cei de la PNL, au refuzat să voteze. USR a anunţat că vineri, împreună cu PNL, vor depune un nou proiect al legii ANI, care să fie adoptat înainte de 31 august, care este termenul limită pentru îndeplinirea jaloanelor PNRR.

PNL şi USR au cerut ca amendamentul prin care Dominic Fritz şi-ar pierde mandatul de primar la Timişoara să fie scos din legea ANI şi să se voteze proiectul miză de 770 de milioane de euro în PNRR, făr această prevedere. Şi premierul interimar Ilie Bolojan a venit la şedinţa de plen, pentru a-i ajuta pe colegii de la USR, la dezbateri şi la vot.

Amendamentul prevede că „persoanele față de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a prezentei legi le încetează de drept funcția sau deminitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Amendamentul îl vizează direct pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, declarat definitiv în conflict de interese.

Între Bolojan şi Daniel Zamfir de la PSD a avut loc un schimb de replici şi acuzaţii, premierul susţinând că amendamentul care îl vizează pe Fritz este neconstituţional.

"Stimaţi colegi, nu luam cuvântul dacă nu mă pomenea domnul Zamfir. Trebuie să ai un tupeu să modifici nişte legi în mod neconstituţional şi să invoci interesul României când ai dat jos un guvern fără să pui nimic în loc. Eu am fost de acord ca ceea e important pentru România să votăm, să susţinem lucrurile, dar când vii şi încerci nişte forţări necostituţionale invocând interesul naţional , nu are legatura cu ţara şi cu bunul simţ. Vă rog să susţineti proiectele pe PNRR iar în sesiunea urmatoare să votăm restul", a spus Ilie Bolojan.

"Domnule senator Bolojan, chiar îmi era dor să vă aud de la tribuna Senatului. Ca să aflam că ce, cine are tupeu? Eu sau dvs? Dvs aţi fost trimis acasă şi nu vreţi să plecaţi. Vă rog sa spuneţi aici care este motivul pentru care sacrificaţi 770 de milioane de euro pt a-l salva pe Fritz? De ce să mai stea 2 ani, pentru că aveţi înţelegere? Nu e căderea dvs sa spuneţi daca e neconstituţională. Sunt alte institutii. Asumaţi-va ca România pierde 770 de milioane de euro pentru ca dvs să-l salvati pe Fritz", a replicat Daniel Zamfir.

Sorin Sipoş de la USR a răspuns şi el: "Nu-l salvam pe Fritz, ci banii din jalon. Amendamentul este neconstituţional. Ca să-i salvam trebuie să picam acest proiect şi să-l facem constituţional"

PNL şi USR au cerut ca amenamentul să fie scos din lege, dar solicitarea a fost repinsă la vot. din această cauză, Daniel Fenechiu, liderul grupului PNL de la Senat a anunţat că PNL nu votează Legea ANI, deşi este jalon în PNRR, sub posibilitatea sancţionării cu 770 de milioane de euro.

"Eu sunt şocat. Aţi constat ca penibilul poate fi şi grotesc. Domnul prim ministru, prezent, ne propune urgenţa guvernamentală pentru ca avem jaloane PNRR, unul e acesta, cu 770 de milioane de euro. Şi constatăm că liderul de grup PNL ne spune că noi nu mai votam, nu ne mai intereseaza 770 de mil de euro. Sunteti de un penbil grotesc", a spus Zamfir.