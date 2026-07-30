Fritz, după amendamentul care ar putea duce la pierderea mandatului de primar: "Pune în pericol 800 de milioane de euro din banii PNRR"

Articolul prevede că persoanele care au primit înainte de adoptarea legii decizie de conflict de interese administrativ își pierd mandatele în 30 de zile de la publicarea noii legi. Sursa foto: Agerpres

Dominic Fritz acuză PSD și AUR după adoptarea, în Comisia Juridică a Senatului, a unui amendament la noua lege ANI care l-ar viza direct și care ar putea duce la pierderea mandatului său de primar al Timișoarei. Fritz susține că prevederea este neconstituțională, întrucât ar introduce retroactiv o nouă sancțiune pentru fapte deja judecate, și avertizează că adoptarea acesteia ar putea crea "un precedent periculos pentru statul de drept".

Potrivit președintelui USR, amendamentul la legea ANI pune în pericol 800 de milioane de euro din banii PNRR.

"Azi, PSD de mână cu AUR a introdus și votat la Comisia Juridica a Senatului, un articol în noua lege ANI cu dedicație pentru mine.

Articolul prevede că persoanele care au primit înainte de adoptarea legii decizie de conflict de interese administrativ își pierd mandatele în 30 de zile de la publicarea noii legi.

Este o prevedere vădit neconstituțională, pentru că o lege poate produce efecte doar pentru viitor. Nu poți inventa, după șase ani, o sancțiune nouă pentru fapte deja judecate definitiv. Asta ar trebui să îi îngrijoreze pe toți cei care cred în statul de drept și în democrație.

Președintele USR acuză PSD, că împreună cu AUR, riscă să blocheze legea și să pună din nou în pericol sute de milioane de euro din PNRR.

"Dacă PSD vrea cu adevărat ca România să nu piardă acești bani, soluția este simplă: să nu voteze o prevedere evident neconstituțională.

Următorul pas e că proiectul de lege cu acest amendament va ajunge la votul final al Senatului, azi, la ora 16:00. Dacă nu reușim să-i oprim, va apare un precedent periculos pentru statul de drept, prin care majoritatea parlamentară PSD-AUR va modifica regulile pentru a elimina adversari politici".

Fritz spune că legea va fi atacată la CCR

Potrivit lui Dominic Fritz, această formă de lege nu va putea să găsească susţinerea partidelor care susţin statul de drept, pentru că o prevedere atât de evident neconstituţională nu poate să fie votată iar dacă totuşi trece în Parlament, atunci preşedintele va fi în situaţia în care va trebui sau nu să promulge o lege evident neconstituţională.

"Bineînţeles că va exista şi o sesizare CCR, iar toate aceste lucruri vor duce la situaţia ca până la sfârşitul lui august această lege să nu poată să intre în vigoare. De aceea acest război antidemocratic pe care îl duce PSD împreună cu AUR trebuie să se termine, pentru că încă o dată riscăm bani pentru spitale, pentru şcoli, pentru investiţii", a afirmat el.

Un amendament la legea ANI, adoptat de Comisia Juridică din Senat, ar putea duce la pierderea mandatului de primar al președintelui USR Dominic Fritz. Amendamentul a fost depus de senatorul PSD Ion Rujan și a fost trecut în comisie cu voturile PSD și AUR. Ulterior, raportul comisiei a fost votat și de parlamentarii PNL. Legea ANI este jalon în PNRR și merge la vot final în plenul Senatului, la ora 16:00.