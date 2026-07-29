Țările europene discută boicotarea Cupei Mondiale, dacă Gianni Infantino nu renunță la ideea de a vinde o parte din FIFA

Președintele FIFA, Gianni Infantino. Foto: Getty Images

Țările europene au început să discute posibilitatea boicotării Cupei Mondiale dacă Gianni Infantino va continua planurile de a vinde o parte din FIFA către investitori privați. „Țările din UEFA vor organiza o întâlnire online de urgență săptămâna aceasta pentru a discuta opoziția lor față de încercarea FIFA de a lansa o nouă companie comercială cu investiții externe”, a declarat o sursă pentru SkyNews.

Abia după ce UEFA și-a exprimat public îngrijorarea cu privire la planurile despre care auzise, FIFA a confirmat că președintele său, Infantino, dorește să înființeze o filială în valoare de 20 de miliarde de dolari și să vândă peste 20% din noua entitate „FIFA Forward Enterprise”, strângând astfel 4,2 miliarde de dolari.

FIFA nu a adus în discuție această strategie istorică în timpul întâlnirilor de la New York, din ajunul finalei Cupei Mondiale 2026. Planurile și modul în care au apărut acestea au provocat furie în UEFA, în special față de modul în care Infantino conduce FIFA.

Forul de conducere al fotbalului european a declarat într-un comunicat că se „depășește o linie pe care instituțiile de conducere ale fotbalului nu ar trebui să o depășească niciodată. UEFA ia acest lucru extrem de în serios”.

„La fel ar trebui să facă și fiecare Asociație Națională de Fotbal. La fel ar trebui să facă și fiecare parte interesată: ligi, cluburi, jucători, suporteri, guverne și toți cei care au grijă de viitorul jocului. Sufletul și guvernarea fotbalului nu sunt active de tranzacționat, mai ales având în vedere transparența zero în ceea ce privește cine câștigă financiar. Niciunul dintre noi nu este proprietarul fotbalului”, a transmis UEFA.

În prezent, există o dorință din partea națiunilor europene de a folosi amenințarea supremă de a boicota Cupa Mondială dacă Infantino nu renunță la idee. Următorul Campionat Mondial va fi turneul feminin din Brazilia, anul viitor.

În 2021, FIFA a renunțat la o propunere de a organiza Cupa Mondială o dată la doi ani, după ce președintele UEFA, Aleksander Ceferin, a declarat că națiunile europene nu vor participa.

Abia luna trecută, FIFA a fost acuzată de UEFA în timpul Cupei Mondiale 2026 că a prejudiciat integritatea fotbalului prin anularea suspendării atacantului american Folarin Balogun, în urma solicitărilor directe ale președintelui american Donald Trump.

Ceferin a decis apoi să nu meargă la finala Cupei Mondiale, după ce a fost prezent la meciul de deschidere.

Deși FIFA colaborează cu JPMorgan, există și legături cu Trump și planurile lui Infantino pentru FIFA Forward Enterprise. FIFA a confirmat că grupul principal de investitori propus va fi Thrive Eternal. Directorul general este Josh Kushner, al cărui frate, Jared, este ginerele lui Trump.

SkyNews a relatat în februarie cum Infantino a promovat planurile pentru o criptomonedă FIFA în timpul unei călătorii la un eveniment privat organizat de World Liberty Financial, compania familiei Trump.

Infantino a răspuns marți criticilor UEFA, prezentând vânzarea în jurul strângerii de fonduri suplimentare pentru ca asociațiile membre să investească în fotbal.

Între 2027 și 2030, aceștia ar avea acces la 20 de milioane de dolari, în loc de 8 milioane, pentru a-i cheltui pe infrastructură, antrenorat, echipe naționale, competiții și dezvoltarea fotbalului la nivel local.

„Următoarea noastră etapă de creștere are nevoie de o structură construită special, una în care latura comercială a jocului să funcționeze ca o afacere concentrată, dedicată, a cărei valoare este împărtășită mai mult și mai bine în întreaga lume.

Fiecare asociație membră FIFA ar trebui să aibă oportunitatea de a solicita o parte echitabilă din finanțarea disponibilă pentru a-și modela propriul viitor, decizând singură, mai degrabă decât să se bazeze pe alții. Este vorba despre democratizarea fotbalului la nivel mondial”, a spus Infantino.

Într-o postare pe X, prim-ministrul Marii Britanii a spus că fotbalul „aparține fanilor”, nu investitorilor.

„Cupa Mondială nu este un produs. Este cea mai mare competiție din sportul mondial și nu a fost niciodată a nimănui ca să o vândă. Îmbracă afacerea cum vrei. Odată ce ai vândut o parte din ea, ai vândut totul”, a spus Andy Burnham.

FIFA nu a comentat bonusurile pe care Infantino le-ar putea primi pentru avansarea unor planuri în valoare de 20 de miliarde de dolari. Salariul său de anul trecut a ajuns la 6 milioane de dolari, aproape jumătate din acesta provenind din bonusul său, în creștere cu 33% din organizarea primei Cupe Mondiale a Cluburilor extinse din Statele Unite.

Limitele actuale ale mandatelor înseamnă că ar trebui să renunțe la președinția FIFA în 2031 dacă va fi reales anul viitor, după ce i-a succedat pentru prima dată lui Sepp Blatter, care a căzut în dizgrație, în 2016.

Infantino ar putea prelua un rol mai profitabil, de supraveghetor la Cupa Mondială, dacă transferul este aprobat.

Opoziția UEFA ar putea fi îngreunată de faptul că are 55 de asociații membre și de faptul că FIFA afirmă că are nevoie doar de sprijinul majorității celor 211 federații de fotbal, multe dintre acestea neavând puterea financiară a Europei și bazându-se pe finanțarea din partea organismului global.

Însă FIFA se bazează pe echipele europene pentru succesul Cupei Mondiale, Spania fiind actuala campioană la masculin și feminin, iar acest lucru le dă puterea de a amenința cu „retragerea în opoziție”.