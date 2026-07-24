Erling Haaland şi-a sărbătorit ziua de naştere pe un iaht de lux cu un festin care a făcut vâlvă pe rețelele sociale

Erling Haaland şi-a sărbătorit ziua de naştere pe un iaht de lux alături de iubita sa şi câţiva prieteni. Sursa foto: Instagram/erling

Pentru a-și sărbători cea de-a 26-a aniversare, Erling Haaland a organizat un ospăț copios la bordul iahtului unde își petrece câteva zile de vacanță, alături de iubita sa, Isabel Haugseng Johansen, după încheierea Cupei Mondiale, unde a jucat în echipa națională a Norvegiei.

La petrecere, atacantul scandinav s-a bucurat de compania iubitei sale, Isabel Haugseng Johansen, și a unor prieteni buni, pe care i-a răsfăţat cu un meniu special care nu implică o dietă tradițională. La masă s-au servit bucăți enorme de carne, fripturi tomahawk, mezeluri, brânzeturi și fructe de pădure, relatează Corriere della Sera.

Imaginile cu festinul, distribuite pe Instagram Stories-urile partenerei sale au devenit rapid virale pe rețelele sociale. Ceea ce i-a impresionat cel mai mult pe utilizatori nu a fost luxul petrecerii, ci abundența incredibilă de mâncare prezentă.

Pentru fotbalist, acest lucru nu este nimic nou sau o încălcare a rutinei sale, deoarece carnea este o parte centrală a dietei sale zilnice și o parte integrantă a regimului nutrițional care îi permite să-și mențină fizicul extraordinar. În ultimii ani, Haaland a vorbit adesea despre faptul preferă alimentele simple, minim procesate: printre acestea, carnea de vită joacă un rol cheie, adesea însoțită de cartofi, legume și alte alimente bogate în proteine.

Atacantul obişnuieşte să mănânce bucăți de animale crescute organic şi atent selectate și își suplimentează mesele zilnice cu organe, în special ficat, inimă și măduvă osoasă de la bovine sacrificate, care sunt bogate în fier, vitamina B12 și zinc, micronutrienți esențiali pentru recuperarea musculară.

Meniul său include și ouă, mult pește precum somon, orez, miere crudă, pâine cu maia și lapte crud cumpărat direct de la fermă, pe care îl descrie ca fiind adevărata sa poțiune magică.