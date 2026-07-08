Cursa pentru „Gheata de Aur” la CM 2026 este de neuitat. Patru atacanți se luptă pentru trofeu: Messi, Mbappe, Haaland și Kane

Unele curse pentru „Gheata de Aur” se construiesc lent. Altele sunt modelate de un singur marcator de succes. Totuși, cea de anul acesta este diferită. Cursa pentru trofeul celui mai bun marcator de la Cupa Mondială 2026 este una de neuitat, fiind o competiție înte patru superstaruri: Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi și Harry Kane, fiecare cu cifre impresionante la turneul de anul acesta, scrie BBC News.
A marca peste 10 goluri la o Cupă Mondială este una dintre cele mai rare realizări din fotbal. Doar o mână de jucători, în aproape un secol de competiție, au atins vreodată 10 sau mai multe goluri într-un singur turneu. Și totuși, în 2026, patru atacanți se apropie de această bornă, în același timp.
Ritmul de marcare în sine definește acest lucru ca fiind ceva special. Messi conduce cu opt goluri, Mbappe și Haaland au șapte goluri, iar Kane este la mică distanță cu șase.
În majoritatea turneelor recente, acest lucru ar fi deja suficient pentru a-și asigura Gheata de Aur. Miroslav Klose a câștigat-o cu cinci pase decisive în 2006, la fel ca și Thomas Muller în 2010, depășindu-i pe Diego Forlan, Wesley Sneijder și David Villa la capitolul pase decisive. Chiar și cele șase goluri ale lui Harry Kane în 2018 și cele opt ale lui Mbappe în 2022 au părut a fi aberante. Anul acesta, aceste cifre sunt doar punctul de plecare.
Comparația istorică accentuează imaginea. Doar opt jucători marcaseră opt sau mai multe goluri la o singură Cupă Mondială anterior: Just Fontaine, Sandor Kocsis, Gerd Muller, Ademir, Eusebio, Guillermo Stabile, Ronaldo și Mbappé. Messi li s-a alăturat în timpul Cupei Mondiale 2026.
Această listă acoperă aproape 100 de ani de fotbal. Acum, în 2026, încă trei jucători luptă, simultan, să i se alăture lui Messi. Rata de goluri, consecvența și distribuția între diferite echipe și stiluri, toate contribuie la o bătălie pentru Gheata de Aur.
Și marjele contează. Gheata de Aur se decide mai întâi în funcție de goluri, apoi de pase decisive și apoi de minutele jucate, așa că fiecare implicare are o contribuție. Mbappe are două pase decisive, Kane și Messi câte una. Haaland este liderul la eficiență.
Nu este vorba doar despre cine obține cel mai mult punctaj. Este vorba despre cine livrează atunci când contează, cine creează, cine transformă și cine menține ritmul sub presiune.
Există, de asemenea, un grup de urmăritori în spatele primilor patru. Ousmane Dembélé, Mikel Oyarzabal și Jude Bellingham au toți câte patru goluri, dar realist vorbind, este puțin probabil să prindă ritmul impus de principalii concurenți.
Cum se decide Gheata de Aur
- Este acordată jucătorului cu cele mai multe goluri în turneu
- Dacă jucătorii sunt la egalitate, câștigătorul este cel cu cele mai multe pase decisive
- Dacă egalitatea persistă, premiul merge la jucătorul cu cele mai puține minute jucate
- Mbappe este actualul deținător al trofeului, după ce a marcat opt goluri în 2022.
Concurenții pentru Gheata de Aur de la Cupa Mondială 2026
Kylian Mbappé, Franța
Mbappe joacă din nou la un nivel impresionant. Șapte goluri, două pase decisive și 441 de minute jucate demonstrează influența sa în lotul Franței. Detaliile din spatele cifrelor sunt la fel de izbitoare. A avut 26 de șuturi totale, 17 pe poartă și a transformat cu o rată de succes de 26,9%.
El a dus atacul Franței atât în faza grupelor, cât și în faza eliminatorie, cu patru goluri în faza grupelor și trei din șaisprezecimi și până acum. Profilul său mare de ocazii, nouă create pentru el și patru reușite, arată cât de constant este implicat în momentele care contează.
Mbappe se numără deja printre cei opt jucători de elită care au marcat opt sau mai multe goluri la o singură Cupă Mondială. Acum este aproape de a deveni primul jucător care face acest lucru de două ori.
Erling Haaland, Norvegia
Statisticile lui Haaland arată ca cele ale unui atacant făcut pentru fotbalul de turneu. Aceasta este prima Cupă Mondială a atacantului norvegian, însă deja se apropie de un loc în cartea recordurilor. Șapte goluri, 360 de minute jucate și o rată de transformare a șuturilor de 38,9%, cea mai mare dintre cei patru pretendenți.
Eficiența sa este remarcabilă. A avut 18 șuturi totale, 12 pe poartă și a marcat în șase din cele 11 ocazii importante. Rata sa de conversie a ocaziilor importante este de 54,5%.
Golurile marcate de Haaland sunt echilibrate, cu patru goluri în faza grupelor și trei în faza eliminatorie. Proporția sa de goluri așteptată (xG) de 4,3 arată că depășește așteptările într-un mod observat doar la cei mai nemiloși atacanți.
Poate că nu are suficiente pase decisive pentru a ajuta într-o egalitate, dar dominația în careul advers îl fac o amenințare reală pentru primul loc.
Lionel Messi, Argentina
Cele opt goluri ale lui Messi vin dintr-un profil diferit. Influență, sincronizare și control. A jucat 410 minute, al doilea cel mai mic număr dintre cei patru principali concurenți, ceea ce ar putea deveni decisiv dacă cursa se strânge.
Volumul său de șuturi este mare, 29 de încercări și 17 pe poartă, iar rata sa de transformare de 27,6% se situează confortabil în rândul elitei.
Numărul mare de ocazii ale lui Messi este mai mic decât al celorlalți, șase create și două marcate, dar finalizarea sa rămâne clară. Șase dintre golurile sale au fost marcate în faza grupelor, iar două în faza eliminatorie.
Proporția sa de goluri așteptate (xG) de 5,02 se compară cu cele opt goluri marcate, demonstrând capacitatea sa continuă de a depăși așteptările. Messi a produs deja una dintre cele mai mari serii de goluri la Cupa Mondială din 2022.
Harry Kane, Anglia
Ritmul constant al lui Kane este trăsătura sa definitorie. Șase goluri, o pasă decisivă și 443 de minute jucate îi oferă o bază solidă.
A avut 19 șuturi totale, 10 pe poartă și a transformat cu o rată de succes de 31,6%. Recordul său de lovituri de pedeapsă, două executate și două marcate, adaugă o altă dimensiune cifrelor. Rata sa mare de transformare a ocaziilor, de 57,1%, este cea mai mare dintre cei patru concurenți.
Kane și-a împărțit golurile în mod egal, trei în faza grupelor și trei în faza eliminatorie. xG-ul său este de doar 3,4, ceea ce arată că și el depășește așteptările.
Capacitatea sa de a contribui creativ înseamnă că ar putea beneficia de tie-break-ul paselor decisive dacă cursa ar ajunge la acel nivel. Kane a câștigat Gheata de Aur în 2018 cu șase goluri, iar acum se străduiește să egaleze sau să depășească acest număr.
Patru jucători, un singur premiu. O cursă care a împins limitele a ceea ce arată de obicei o Gheată de Aur la Cupa Mondială.