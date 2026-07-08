Cursa pentru „Gheata de Aur” la CM 2026 este de neuitat. Patru atacanți se luptă pentru trofeu: Messi, Mbappe, Haaland și Kane

De la stânga la dreapta: Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland și Harry Kane. Colaj foto: Getty Images

Unele curse pentru „Gheata de Aur” se construiesc lent. Altele sunt modelate de un singur marcator de succes. Totuși, cea de anul acesta este diferită. Cursa pentru trofeul celui mai bun marcator de la Cupa Mondială 2026 este una de neuitat, fiind o competiție înte patru superstaruri: Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi și Harry Kane, fiecare cu cifre impresionante la turneul de anul acesta, scrie BBC News.

A marca peste 10 goluri la o Cupă Mondială este una dintre cele mai rare realizări din fotbal. Doar o mână de jucători, în aproape un secol de competiție, au atins vreodată 10 sau mai multe goluri într-un singur turneu. Și totuși, în 2026, patru atacanți se apropie de această bornă, în același timp.

Ritmul de marcare în sine definește acest lucru ca fiind ceva special. Messi conduce cu opt goluri, Mbappe și Haaland au șapte goluri, iar Kane este la mică distanță cu șase.

În majoritatea turneelor ​​recente, acest lucru ar fi deja suficient pentru a-și asigura Gheata de Aur. Miroslav Klose a câștigat-o cu cinci pase decisive în 2006, la fel ca și Thomas Muller în 2010, depășindu-i pe Diego Forlan, Wesley Sneijder și David Villa la capitolul pase decisive. Chiar și cele șase goluri ale lui Harry Kane în 2018 și cele opt ale lui Mbappe în 2022 au părut a fi aberante. Anul acesta, aceste cifre sunt doar punctul de plecare.

Comparația istorică accentuează imaginea. Doar opt jucători marcaseră opt sau mai multe goluri la o singură Cupă Mondială anterior: Just Fontaine, Sandor Kocsis, Gerd Muller, Ademir, Eusebio, Guillermo Stabile, Ronaldo și Mbappé. Messi li s-a alăturat în timpul Cupei Mondiale 2026.

Această listă acoperă aproape 100 de ani de fotbal. Acum, în 2026, încă trei jucători luptă, simultan, să i se alăture lui Messi. Rata de goluri, consecvența și distribuția între diferite echipe și stiluri, toate contribuie la o bătălie pentru Gheata de Aur.

Și marjele contează. Gheata de Aur se decide mai întâi în funcție de goluri, apoi de pase decisive și apoi de minutele jucate, așa că fiecare implicare are o contribuție. Mbappe are două pase decisive, Kane și Messi câte una. Haaland este liderul la eficiență.

Nu este vorba doar despre cine obține cel mai mult punctaj. Este vorba despre cine livrează atunci când contează, cine creează, cine transformă și cine menține ritmul sub presiune.

Există, de asemenea, un grup de urmăritori în spatele primilor patru. Ousmane Dembélé, Mikel Oyarzabal și Jude Bellingham au toți câte patru goluri, dar realist vorbind, este puțin probabil să prindă ritmul impus de principalii concurenți.

Cum se decide Gheata de Aur Este acordată jucătorului cu cele mai multe goluri în turneu

Dacă jucătorii sunt la egalitate, câștigătorul este cel cu cele mai multe pase decisive

Dacă egalitatea persistă, premiul merge la jucătorul cu cele mai puține minute jucate

Mbappe este actualul deținător al trofeului, după ce a marcat opt ​​goluri în 2022.

Concurenții pentru Gheata de Aur de la Cupa Mondială 2026