The Athletic: Grupul de la Copenhaga a pus sub „alertă galbenă” de trucaj șapte meciuri de la Cupa Mondială 2026

Printre alertele care semnalau potențiale nereguli s-a numărat și cazul Balogun. Foto: Getty Images

Un organism consultativ internațional a emis șapte alerte privind posibile cazuri de aranjare a meciurilor, pe baza unor potențiale nereguli legate de pariuri la Cupa Mondială 2026. Constatările Grupului de la Copenhaga, o rețea internațională independentă dedicată detectării, sancționării și prevenirii manipulării competițiilor sportive, vin în urma operațiunii sale de monitorizare a integrității pe parcursul celor 104 meciuri ale turneului, scrie The Athletic.

Raportul complet nu a fost încă publicat, dar un rezumat al concluziilor sale a fost publicat de Consiliul Europei. Potrivit surselor informate cu privire la raport, printre alertele care semnalau potențiale nereguli s-au numărat:

Cartonașul roșu arătat jucătorului sud-african Themba Zwane în minutul 84 al meciului de deschidere al turneului împotriva Mexicului

Piața americană de predicții bazată pe criptomonede, Polymarket, primește 4,8 milioane de dolari pe piețe pentru ca Spania să nu învingă Capul Verde în meciul din faza grupelor, care s-a încheiat la egalitate, fără goluri

Întârzierea de trei minute și jumătate a arbitrilor asistenți video (VAR) pentru anularea unui gol al spaniolului Ferran Torres în victoria cu 4-0 asupra Arabiei Saudite

Sursele spun că descoperirile au detaliat și modul în care Polymarket a deschis o piață pe 2 iulie cu întrebarea: „Va juca Folarin Balogun împotriva Belgiei?”. Aceasta a fost deschisă în aceeași zi în care atacantul american a primit un cartonaș roșu împotriva Bosniei și Herțegovinei în șaisprezecimile de finală.

Comisia de Disciplină a FIFA a confirmat că Balogun va fi disponibil să joace, după ce i s-a anulat suspendarea la presiunile lui Trump. Surse spun că raportul Grupului de la Copenhaga a precizat că nu au fost deschise alte astfel de piețe pentru ceilalți 14 jucători cărora li s-a arătat un cartonaș roșu în timpul turneului.

Grupul de la Copenhaga, care operează în temeiul Convenției Macolin a Consiliului Europei, un tratat multilateral care urmărește să abordeze problema aranjării meciurilor prin modificarea dreptului internațional, a declarat că a trimis o solicitare oficială de explicații către FIFA cu privire la cazul Balogun.

Christian Kalb, un expert în industria jocurilor de noroc care a lucrat cu mai multe guverne pe probleme de reglementare a pariurilor, a mai lucrat cu Grupul de la Copenhaga, și deși nu a făcut parte din acest raport, a declarat pentru The Athletic că neregulile semnalate ar putea fi cauzate și de alți factori în afară de manipulare.

Operațiunea Grupului de la Copenhaga a fost desfășurată în coordonare cu Grupul operativ pentru integritate al FIFA, din care fac parte atât acesta, cât și Consiliul Europei, care sunt independenți.

Marți, Grupul de lucru pentru integritate al FIFA a publicat concluziile sale, raportând că „nu a fost identificată nicio activitate suspectă de pariuri sau indicii de manipulare a meciurilor în legătură cu niciun meci pe întreaga durată a competiției”.

Miercuri, însă, Grupul de la Copenhaga a detaliat că șapte „alerte galbene” au fost emise în cadrul propriei monitorizări a Cupei Mondiale.

Conform definiției grupului, aceste notificări sunt semnalate din cauza „mai multor indicii diferite de nereguli”, care pot include „fluctuații inexplicabile ale cotelor, zvonuri pe rețelele de socializare sau informații din surse”.

Grupul clasifică evenimentele pe baza a patru categorii codificate prin culori: verde (normal), galben (alertă ușor crescută), portocaliu (alertă crescută) și roșu (alertă maximă).

„Notificările Grupului de la Copenhaga pot fi explicate prin comportamente atipice, cum ar fi modificările cotelor sau acoperirea riscurilor de lichiditate, existând multe explicații care nu sunt manipulări”, a declarat Kalb.

„Problema majoră este atunci când poate exista un conflict de interese și potențiale informații privilegiate cu privire la aceste aspecte. Când vorbim despre piețe de predicție, putem detecta unele comportamente neobișnuite, dar trebuie să fim foarte atenți, deoarece acestea pot fi folosite pentru acoperirea riscurilor pe piețe.

Dacă ești o casă de pariuri tradițională, vor exista meciuri în care toată lumea pariază pe un favorit foarte puternic. Așadar, din perspectiva unei case de pariuri, poate că sunt prea mulți oameni care pariază pe acest rezultat. Dacă sunt o companie mică, acesta ar putea fi un risc: așa că ar putea folosi o piață de predicții precum Polymarket pentru a se proteja de acest risc.

Făcând asta, pot folosi rezultatele în cazul în care favoritele puternice nu câștigă ca pe o poliță de asigurare de facto. Vind acele rezultate împotriva posibilității ca un favorit să câștige pentru a minimiza pierderile potențial mari”, a explicat el.

Grupul operativ pentru integritate al FIFA a fost înființat în 2019 pentru Cupa Mondială feminină din acel an și a fost instituit pentru fiecare Cupă Mondială de atunci, Grupul de la Copenhaga coordonându-se cu acesta în fiecare turneu.

Grupul de la Copenhaga estimează că 240 de miliarde de dolari au fost pariați pe parcursul Cupei Mondiale, aproximativ dublul sumei de la Cupa Mondială din 2022 din Qatar.

Se precizează că 15 pariuri de la Cupa Mondială au fost sub supraveghere sporită, în special în timpul rundei finale a meciurilor din faza grupelor, și „12 controverse majore analizate în lumina riscurilor de integritate”.

„Volumul pariurilor la o Cupă Mondială este atât de mare, încât este foarte dificil să se facă extrapolări pe baza acestui lucru”, a spus Kalb.

Pentru prima dată, Grupul de la Copenhaga a asigurat monitorizarea continuă a piețelor de predicții, cum ar fi Polymarket și Kalshi (un partener oficial al FIFA), care operează într-un mediu de reglementare fragmentat și în rapidă evoluție, cu reguli care variază în funcție de jurisdicție.

„Performanța piețelor de predicții în timpul Cupei Mondiale a depășit orice estimare pe care oricare dintre noi a proiectat-o”, a declarat pentru New York Times la începutul acestei săptămâni Chad Beynon, analist în domeniul jocurilor de noroc și al cazării la firma de servicii financiare Macquarie Group.

Grupul de la Copenhaga a afirmat în raportul său că „aceste piețe de predicții ridică probleme fără precedent: permit pariuri pe o gamă foarte largă de evenimente, adesea anonim și utilizând metode de plată greu de urmărit. Monitorizarea lor este o premieră pentru o competiție internațională”.