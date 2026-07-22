Clasamentul FIFA după ce Spania a câştigat Cupa Mondială 2026. Ibericii au urcat pe primul loc. Ce poziţie ocupă Argentina lui Messi

Spania a urcat pe primul loc în clasamentul FIFA. Foto: GettyImages

Pentru prima dată în istoria turneului, cele patru semifinaliste ale Cupei Mondiale ocupă și primele patru poziții în clasamentul FIFA. Sunt nouă echipe din Europa în primele 15 poziții, în timp ce Marocul, aflat pe locul 6, este cea mai bine clasată naţională din Africa. Aşa cum era de aşteptat, Spania a urcat pe primul loc în clasamentul FIFA, după triumful de la Cupa Mondială 2026, făcând rocadă cu învinsa sa din finală, Argentina, care a coborât pe 2. România este pe locul 52 în lume.

Franța a rămas pe locul al treilea în această ierarhie, urmată de Anglia, care i-a învins pe Les Bleus în 'finala mică' a Mondialului nord-american, notează Agerpres.

Brazilia și Maroc au urcat câte o poziție în clasament și se află acum pe locurile 5, respectiv 6, în timp ce Portugalia a coborât două locuri, până pe 7.

Norvegia a făcut cel mai mare salt, de 12 locuri, și a află acum pe 19, în timp ce Elveția a urcat la rându ei cinci locuri până pe poziția a 14-a, ambele atingând sferturile de finală la CM 2026.

Mexicul, una dintre gazdele competiției a intrat în top 10, după un salt de patru locuri, în timp ce Germania a coborât două poziții și se află pe 12, după ce a fost eliminată de Paraguay la loviturile de departajare, în șaisprezecimile de finală.

Selecționata României, care nu a participat la Cupa Mondială 2026, se află pe locul 52, mai sus cu două poziții față de ierarhia precedentă.

Top 20 FIFA

1 (2). Spania 1.995,88 puncte

2 (1). Argentina 1.970,37

3 (3). Franța 1.948.97

4 (4). Anglia 1.922.83

5 (6). Brazilia .1804.92

6 (7). Maroc 1.803.99

7 (5). Portugalia 1.787.85

8 (9). Belgia 1.778.36

9 (8). Olanda 1.775.54

10 (14). Mexic 1.754.30

11 (13). Columbia 1.739.89

12 (10). Germania 1.726.22

13 (11). Croația 1.723.05

14 (19). Elveția 1.710.88

15 (12). Italia .1704.73

16 (17) SUA 1.690.33

17 (18). Japonia 1.673.68

18 (15). Senegal 1.653.43

19 (31). Norvegia 1.651.29

20 (16). Uruguay 1.634.70

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52 (54). România 1.455.89