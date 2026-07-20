Antena 3 CNN Cupa Mondială 2026 Spaniolii s-au bucurat atât de tare încât au zguduit pământul, la finala Cupei Mondiale 2026. Ce au detectat seismografele

Spaniolii s-au bucurat atât de tare încât au zguduit pământul, la finala Cupei Mondiale 2026. Ce au detectat seismografele

I.C.
1 minut de citit Publicat la 17:29 20 Iul 2026 Modificat la 17:49 20 Iul 2026
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Spaniolii s-au bucurat atât de tare încât au zguduit pământul, la finala Cupei Mondiale 2026. Foto: Profimedia Images

Sărbătoarea Spaniei după câștigarea Cupei Mondiale 2026 nu doar s-a auzit pe străzile din toată țara, ci s-a și simțit în subteran.

Seismografe amplasate în mai multe zone din Spania au detectat vibrații produse de fanii care au izbucnit de bucurie după golul marcat de Ferran Torres în finala de duminică, gol care a adus naționalei al doilea titlu mondial, au anunțat luni oamenii de știință, potrivit The Score.

Cercetători de la centrul Geosciences Barcelona au analizat datele Institutului Geografic Național, IGN, și ale Institutului Geologic și Cartografic Catalan, ICGC. Acestea au arătat semnale neobișnuite legate de sărbătorile din orașe precum Algeciras, Barcelona, Cádiz și Granada, au transmis specialiștii într-un comunicat.

Senzorii au înregistrat trei episoade clare de activitate în timpul meciului: după golul lui Torres, după un alt gol care a fost anulat ulterior de VAR și, cel mai puternic, după fluierul final.

Oamenii de știință au explicat că mișcările sunt un exemplu de „seismicitate indusă”, provocată de activitatea umană. În acest caz, de miile de fani care au sărit, au strigat și au sărbătorit în același timp.

Senzorii au detectat vibrații asemănătoare și în timpul victoriei Spaniei în finala Euro 2024, împotriva Angliei, când golurile marcate de Nico Williams și Mikel Oyarzabal au produs mișcări ale solului care au putut fi măsurate la Madrid și Barcelona.

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Etichete: Spania cupa mondiala 2026

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