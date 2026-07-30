Scandal uriaș la FIFA. Toate țările europene amenință că vor boicota Cupa Mondială

Gianni Infantino, președintele FIFA, a răspuns marți criticilor UEFA/ Sursă foto: Hepta

Toate cele 55 de țări membre ale UEFA au votat pentru boicotarea Cupei Mondiale și a altor competiții FIFA, în semn de protest față de acordul propus de FIFA de a vinde participații unor investitori externi într-o filială care va gestiona turneele forului mondial, a declarat o sursă pentru BBC Sport.

Organismul de conducere al fotbalului mondial a anunțat marți că intenționează să înființeze o filială în valoare de 20 de miliarde de dolari pentru a gestiona Cupa Mondială și celelalte evenimente ale sale și că va oferi investitorilor externi participații de până la 20% în cadrul acesteia.

Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe de urgență convocate pentru a discuta propunerea anunțată la începutul acestei săptămâni de către FIFA, organismul care coordonează fotbalul mondial.

UEFA, forul care guvernează fotbalul european, își exprimase deja clar opoziția prin publicarea a două declarații critice, iar această poziție fermă a fost reafirmată.

„Cupa Mondială nu poate fi tratată ca un produs de investiții”, a transmis joi UEFA.

„Este una dintre cele mai mari moșteniri sportive ale fotbalului. A fost construită de-a lungul generațiilor de către jucători, echipe naționale și suporteri de pe toate continentele. Nicio parte a acesteia nu ar trebui cedată vreodată investitorilor privați. Cupa Mondială nu este de vânzare”, a mai transmis UEFA.

MArți, FIFA a anunțat că intenționează să înființeze o filială în valoare de 20 de miliarde de dolari pentru a gestiona Cupa Mondială și celelalte evenimente ale sale și că va oferi investitorilor externi participații de până la 20% în cadrul acesteia.

FIFA nu a adus în discuție această strategie istorică în timpul întâlnirilor de la New York, din ajunul finalei Cupei Mondiale 2026. Planurile și modul în care au apărut acestea au provocat furie în UEFA, în special față de modul în care Infantino conduce FIFA.

Deși FIFA colaborează cu JPMorgan, există și legături cu Trump și planurile lui Infantino pentru FIFA Forward Enterprise. FIFA a confirmat că grupul principal de investitori propus va fi Thrive Eternal. Directorul general este Josh Kushner, al cărui frate, Jared, este ginerele lui Trump.

Gianni Infantino, președintele FIFA, a răspuns marți criticilor UEFA, prezentând vânzarea în jurul strângerii de fonduri suplimentare pentru ca asociațiile membre să investească în fotbal.

Între 2027 și 2030, aceștia ar avea acces la 20 de milioane de dolari, în loc de 8 milioane, pentru a-i cheltui pe infrastructură, antrenorat, echipe naționale, competiții și dezvoltarea fotbalului la nivel local.

„Următoarea noastră etapă de creștere are nevoie de o structură construită special, una în care latura comercială a jocului să funcționeze ca o afacere concentrată, dedicată, a cărei valoare este împărtășită mai mult și mai bine în întreaga lume.

Fiecare asociație membră FIFA ar trebui să aibă oportunitatea de a solicita o parte echitabilă din finanțarea disponibilă pentru a-și modela propriul viitor, decizând singură, mai degrabă decât să se bazeze pe alții. Este vorba despre democratizarea fotbalului la nivel mondial”, a spus Infantino.