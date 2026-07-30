Incendiile pârjolesc Europa. Noi imagini cu dezastrul lăsat în urmă de flăcări în Spania şi Franţa. Grecia, Portugalia, în alertă

Incendiile care pârjolesc Europa. Noi imagini cu dezastrul lăsat în urmă de flăcări. Sursa colaj foto: Hepta/captură video Antena 3 CNN/Hepta

Incendii de vegetaţie devastatoare în Europa. Flăcările au cuprins zone din Grecia, Spania, Portugalia, Franța şi Turcia. Autorităţile din ţările afectate sunt în alertă. Trei pompieri şi-au pierdut deja viaţa în lupta cu focul din Grecia. Acolo se află şi pompieri români, care participă la misiunile de stingere ale incendiilor – aproximativ 8.000 de locuitori și turiști au fost evacuați din regiunea Rethymno, în vestul insulei Creta. Alte unităţi au fost trimise în Franţa şi chiar au fost felicitate de preşedintele francez, Emmanuel Mcron. În cadrul unei transmisiuni exclusive la Antena 3 CNN, corespondentul special CNN Melissa Bell a prezentat cele mai noi informații despre situația din Bordeaux și împrejurimi, iar corespondentul CNN Pau Mosquera a relatat despre pagubele provocate de incendii în regiunea Madrid.

Nouă incendii sunt încă active în Spania

În Spania, nouă incendii sunt încă active, dintre care cinci la cel mai ridicat nivel de pericol. Cel mai mare incendiu al verii a mistuit deja aproximativ 50.000 de hectare în centrul ţării. Condiţiile rămân propice izbucnirii unor noi focare. Pe de altă parte, premierul spaniol, Pedro Sánchez, a ridicat joi starea de urgență instituită din cauza incendiilor de vegetație din vestul Madridului, care au dus la evacuarea a zeci de mii de persoane. "Cele mai grave incendii au fost cauzate de neglijenţă", a spus oficialul într-un interviu.

Întrebat de Sabrina Preda, realizatoare emisiuni Antena 3 CNN, dacă pompierii au reuşit să ţină sub control flăcările, Pau Mosquera, corespondent CNN, a răspuns: "Deocamdată, ştim că au reuşit să stabilizeze incendiile din vestul Madridului, dar şi pe cele din sud. Aceste incendii nu sunt 100% sub control, acesta este motivul pentru care pompierii duc o adevărată luptă ca să stingă şi ultimele flăcări".

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Unora dintre localnicii din regiunea Madrid li s-a permis să revină la casele lor.

"Întorcându-se acasă, văd ce a rămas în urma acestor incendii. De exemplu, aici, în cartierul în care mă aflu eu – vorbim de un mic orăşel, la şase kilometri de Madrid şi pot să vă spun că pagubele sunt uriaşe. Uitaţi-vă, vă rog, la această maşină, care a fost transformată în scrum, nimic n-a rămas, decât carcasa. Sabrina, uită-te puţin, nu mai sunt roţile, poţi să vezi doar jantele. Dacă te uiţi înăutru, poţi să vezi cum scaunele acestui autoturism au fost arse de flăcări – o imagine devastatoare", a mai explicat Pau Mosquera, corespondent CNN, aflat în regiunea Madrid, în cadrul transmisiunii live, realizată astăzi, în exclusivitate la Antena 3 CNN.

Incendiile de vegetaţie din Spania nu au afectat doar maşinile rămase în urma localnicilor care au fugit din calea flăcărilor, ci şi proprietăţile.

"Te rog să te uiţi la această locuinţă, priveşte cum vegetaţia a fost arsă în întregime, uită-te la acest gard care nu mai este în picioare. Trebuie să fim foarte atenţi pe unde călcăm, să fim atenţi să nu ne supunem vreunui risc.

De asemenea, uită-te la acest zid, Sabrina – este negru, este cenuşă. Este o situaţie dramatică, am vorbit cu unii oameni de aici, din zonă, şi ne-au spus că nu este vorba doar despre costul economic care derivă din faptul că şi-au pierdut locuinţele, vorbim şi despre dimensiunea emoţională. Oamenii locuiesc aici de mulţi ani şi sunt atât de întristaţi să vadă aceste imagini în jurul lor", a mai spus Pau Mosquera, corespondent special CNN.

Kirian, voluntar la operațiuni de stingere a incendiilor și viitor pompier în Spania, avertizează că oamenii nu trebuie să încerce să traverseze cu maşina personală o zonă cuprinsă de flăcări şi fum.

În sud-vestul Franței, o suprafață de patru ori mai mare decât Parisul a ars în apropiere de Bordeaux, în departamentele Gironde și Landes. De la izbucnirea incendiilor, aproximativ 360.000 de oameni au fost evacuați în cele două țări.

"La o săptămână de la izbucnirea acestui incendiu monstruos, am văzut că pompierii au luptat zi şi noapte pentru a încerca să pună capăt flăcărilor. (...). În acest moment, se pare că au reuşit să stingă flăcările; autorităţile franceze ne-au transmis că situaţia este stabilă, nu este sub control în totalitate. (...). Ce a rămas în urmă este un dezastru, în special în Le Porge, acest sat unde localnicilor nu li s-a permis să revină acasă; există un ordin de evacuare în continuare – acesta se află în departamentul Gironde din sud-vestul Franței", a spus Melissa Bell, corespondent CNN, în timpul transmisiunii live în emisiunea "360", realizată de Ana Maria Roman şi Robert Kiss la Antena 3 CNN.

Unii dintre localnici au rămas să lupte cu flăcările alături de pompierii francezi.

"Am vorbit cu un localnic mai devreme, ne-a arătat nişte filmuleţe – este unul dintre civilii care a rămas alături de pompieri – şi, Ana, trebuie să spun că nu am văzut niciodată în viaţa mea aşa ceva! Vorbea despre flăcări de 25 de metri înălţime", a mai transmis Melissa Bell, corespondent CNN.

Şi în Turcia, incendiile ameninţă zone locuite, inclusiv în regiunea turistică Antalya. Flăcările au ajuns în apropierea zonelor locuite, determinând evacuarea mai multor case.

"În special în lunile august și septembrie trebuie să fim mult mai atenți. Noi vom continua să rămânem în stare de alertă, cu toate echipele și toate resursele noastre. Îi rog și pe cetățenii noștri să dea dovadă de aceeași responsabilitate", a declarat Recep Tayyip Erdogan, preşedintele Turciei.

Autoritățile din Turcia intervin cu sute de utilaje şi avioane şi echipe la sol susţinute de elicoptere şi avioane pentru a împiedica extinderea focarelor.

Șefa Centrului European de Coordonare a Răspunsului la Urgențe a avertizat că, dacă incendiile nu se sting până la începutul lunii august, riscul este ca focul să se extindă în toată Europa.