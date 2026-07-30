Vești proaste pentru românii care merg în Bulgaria cu mașina. Vinietele se scumpesc cu 30% de la 1 august

Prețurile mai mari se vor aplica vehiculelor de pasageri cu o greutate de până la 3,5 tone. Sursa foto: Getty Images

Începând cu 1 august, Bulgaria va majora prețurile vinietelor cu 30%, guvernul anticipând venituri suplimentare de peste 22,5 milioane de euro în 2026 și peste 54 de milioane de euro anual în anii următori. Modificarea a fost aprobată printr-un decret guvernamental de modificare a taxelor pentru utilizarea rețelei rutiere naționale, potrivit Novinite.

Prețurile mai mari se vor aplica vehiculelor de pasageri cu o greutate de până la 3,5 tone și vehiculelor de camping din categoria M1. Aceste taxe au rămas neschimbate de la introducerea sistemului electronic de viniete în 2019.

Vinieta anuală va crește de la 49,60 euro la 64,50 euro, în timp ce vinieta trimestrială va crește de la 27,61 euro la 35,90 euro. Vinieta lunară va costa 19,90 euro în loc de 15,34 euro, iar vinieta săptămânală va crește de la 7,67 euro la 10 euro. Vinieta de weekend va crește de la 5,11 EUR la 6,60 EUR, în timp ce prețul vinietei zilnice, introdusă recent, va crește de la 4,09 EUR la 5,30 EUR.

Taxa compensatorie pentru vehiculele care utilizează rețeaua rutieră fără o vinietă valabilă va crește, de asemenea, de la 35,79 EUR la 46,50 EUR.

Guvernul a declarat că veniturile suplimentare sunt necesare deoarece o mare parte a infrastructurii rutiere a Bulgariei necesită investiții urgente. Inspecțiile tehnice au arătat că peste 35% din drumurile de clasa a doua și a treia ale țării, sau peste 7.000 de kilometri, sunt în stare proastă sau nesatisfăcătoare.

Potrivit autorităților, modelul actual de finanțare acoperă în principal reparațiile de urgență și întreținerea de rutină, dar nu oferă suficiente resurse pentru reabilitarea completă a drumurilor deteriorate. Lipsa reparațiilor majore permite ca problemele mai mici să se transforme în daune structurale grave.

Fondurile suplimentare colectate din taxele mai mari pentru viniete vor fi direcționate către reabilitarea drumurilor de clasa a treia, care oferă conexiuni importante între așezările mai mici și centrele regionale.

O parte din bani va fi folosită și pentru înlocuirea barierelor rutiere deteriorate, instalarea de marcaje rutiere termoplastice mai durabile, construirea de sisteme de iluminat autonome în zonele periculoase și modernizarea sistemului de taxare electronică. Guvernul intenționează, de asemenea, să extindă rețelele de camere video și să reducă nivelul anual al taxelor rutiere neplătite.

Autoritățile au declarat că majorarea este legată și de cerințele europene de siguranță rutieră, care necesită investiții costisitoare în bariere de siguranță moderne, sisteme inteligente de transport, marcaje îmbunătățite și iluminat automatizat.

Guvernul a ales 1 august ca dată pentru majorarea prețurilor, deoarece este luna cu cel mai mare volum de trafic de tranzit prin Bulgaria. Oficialii susțin că acest lucru va permite ca o parte mai mare din costurile suplimentare să fie acoperită de participanții străini la trafic înainte ca impactul să fie resimțit mai pe scară largă de cetățenii și întreprinderile bulgare. Ghid de călătorie bulgar

Autoritățile au mai spus că veniturile suplimentare așteptate în lunile de toamnă vor crea o rezervă financiară pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă.