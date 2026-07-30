Șoc în Grecia. O britanică care era în vacanță a fost găsită moartă, într-o valiză. Misterul este amplificat de telefonul ei mobil

2 minute de citit Publicat la 15:08 30 Iul 2026 Modificat la 15:15 30 Iul 2026

Stradă cu multe restaurante aproape de portul Mikrolimano, Pireu, Atena FOTO: Getty Images

Autoritățile grecești au identificat rămășițele ca aparținând lui Elizabeth Jane Ross, după descoperirea făcută într-o clădire abandonată în urmă cu 11 zile.

Cadavrul găsit într-o valiză dintr-o clădire abandonată din centrul Atenei a fost identificat ca fiind al unei turiste britanice în vârstă de 38 de ani.

La 11 zile după descoperirea șocantă și în urma unui apel adresat agențiilor de aplicare a legii din străinătate, poliția greacă a reușit să lămurească parțial misterul corpului care până miercuri rămăsese neidentificat, potrivit The Guardian.

„Putem confirma că rămășițele au fost identificate ca aparținând unei femei britanice”, a declarat din poliția greacă. „Rudele apropiate au fost anunțate”. Sursa a mai spus că s-a stabilit că victima s-a născut în Scoția, în anul 1988.

Miercuri seară, presa greacă a dezvăluit că victima este Elizabeth Jane Ross. Ea se afla în oraș împreună cu niște prieteni, care au declarat că au văzut-o ultima dată pe 15 iulie.

Adăugând un nou element de mister în jurul circumstanțelor morții sale, s-a aflat că telefonul ei mobil a rămas complet funcțional până în momentul în care a fost făcut public faptul că fusese identificată.

Poliția a fost alertată după ce un bărbat fără adăpost a descoperit valiza pe 18 iulie, într-o clădire părăsită din Kypseli, un cartier popular printre turiștii străini care ajung la Atena, potrivit televiziunii publice ERT.

Se pare că Ross zburase în Grecia din Statele Unite. Ajunsese aici pe 29 iunie, după o oprire în Cipru.

Ofițerii de la omucideri au trimis amprentele la Interpol după ce nu au găsit nicio potrivire în bazele de date locale. Autoritățile americane au furnizat dovezi pe baza ADN-ului, pe care poliția l-a făcut public miercuri.

Detectivii au izolat clădirea de pe strada Evelpidon în timp ce investigau circumstanțele morții lui Ross.

O purtătoare de cuvânt a poliției, Konstantina Dimoglidou, declarase anterior că imaginile de pe camerele de supraveghere erau analizate pentru a încerca să reconstituie deplasările lui Ross înainte de a muri. Autoritățile tratau incidentul „ca pe o crimă, având în vedere modul în care a fost găsit corpul”, a spus ea pentru postul Skai TV.

De asemenea, au fost contactate companiile aeriene, în timp ce anchetatorii încearcă să reconstituie deplasarea lui Ross în Grecia și să stabilească dacă aceasta călătorea singură. Oficialii din Grecia și Cipru verifică registrele de zbor și rezervările hoteliere.

Presa locală, care citează legiști, spune că Ross a murit cu opt zile înainte de descoperirea cadavrului. „Nu existau dovezi” ale unei lupte și nici semne de rănire.

Oficialii greci nu au exclus posibilitatea ca anchetatori britanici să se alăture investigației.

Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic de Externe a declarat: „Gândurile noastre se îndreaptă către familia lui Elizabeth în această perioadă dificilă. Oferim asistență consulară și suntem în contact cu autoritățile locale”.

În ultimii ani, mai mulți turiști britanici au murit în timp ce se aflau în vacanță, în Grecia, însă, în cele mai multe cazuri a fost vorba de înec sau de accidente rutiere. „Incidente de acest fel sunt foarte rare”, au spus oficialii.