Cel puțin nouă morți într-un incendiu izbucnit la un hotel din India

1 minut de citit Publicat la 11:32 19 Aug 2026 Modificat la 11:33 19 Aug 2026

Cel puțin nouă morți într-un incendiu izbucnit la un hotel din India. FOTO: Profimedia Images

Cel puţin nouă persoane, printre care și un copil, au murit miercuri într-un incendiu izbucnit la un hotel din Kolkata, oraş situat în estul Indiei, a anunţat poliţia locală, citată de Reuters.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 02:50 (ora locală), la etajul al doilea al clădirii hotelului, şi a fost adus sub control în decurs de o oră, a declarat pentru Reuters un ofiţer superior de poliţie.

Aproximativ 30 de persoane au fost evacuate în siguranţă în urma incidentului, care ar fi putut fi provocat de un scurtcircuit, a precizat ofiţerul. Cauza exactă a incendiului nu a fost încă stabilită, a adăugat acesta.

?#WATCH | At least nine people, including a child, were killed after a fire broke out at a five-storey hotel on Mirza Ghalib Street in central Kolkata around 2 am on Wednesday, police said. Four fire tenders were deployed and the blaze was doused after a few hours.



? For News… pic.twitter.com/dVl90PL59O — Hindustan Times (@htTweets) August 19, 2026

Presa locală a relatat că cel puţin şase persoane au fost rănite și au primit îngrijiri medicale în spital.

Agenţia de ştiri ANI a relatat, citând pompierii, că printre victimele decedate se numărau cetăţeni din Bangladesh veniţi la Kolkata pentru tratament medical.

Postul NDTV a transmis că toate cele nouă persoane decedate erau cetăţeni din Bangladesh. Totuşi, ofiţerul de poliţie a declarat pentru Reuters că naţionalităţile victimelor nu fuseseră încă stabilite oficial.

Hotelul este situat într-o zonă aglomerată din centrul oraşului Kolkata şi este cunoscut pentru tarifele accesibile de cazare şi pentru restaurantele sale.