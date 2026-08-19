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Cel puțin nouă morți într-un incendiu izbucnit la un hotel din India

G.M.
1 minut de citit Publicat la 11:32 19 Aug 2026 Modificat la 11:33 19 Aug 2026
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pompieri langa un hotel care a ars in india
Cel puțin nouă morți într-un incendiu izbucnit la un hotel din India. FOTO: Profimedia Images

Cel puţin nouă persoane, printre care și un copil, au murit miercuri într-un incendiu izbucnit la un hotel din Kolkata, oraş situat în estul Indiei, a anunţat poliţia locală, citată de Reuters.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 02:50 (ora locală), la etajul al doilea al clădirii hotelului, şi a fost adus sub control în decurs de o oră, a declarat pentru Reuters un ofiţer superior de poliţie.

Aproximativ 30 de persoane au fost evacuate în siguranţă în urma incidentului, care ar fi putut fi provocat de un scurtcircuit, a precizat ofiţerul. Cauza exactă a incendiului nu a fost încă stabilită, a adăugat acesta.

Presa locală a relatat că cel puţin şase persoane au fost rănite și au primit îngrijiri medicale în spital.

Agenţia de ştiri ANI a relatat, citând pompierii, că printre victimele decedate se numărau cetăţeni din Bangladesh veniţi la Kolkata pentru tratament medical.

Postul NDTV a transmis că toate cele nouă persoane decedate erau cetăţeni din Bangladesh. Totuşi, ofiţerul de poliţie a declarat pentru Reuters că naţionalităţile victimelor nu fuseseră încă stabilite oficial.

Hotelul este situat într-o zonă aglomerată din centrul oraşului Kolkata şi este cunoscut pentru tarifele accesibile de cazare şi pentru restaurantele sale.

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Etichete: incendiu India hotel victime incendiu

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