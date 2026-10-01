Erling Haaland a dat în judecată compania Norwegian Air Shuttle după ce i-a folosit frizura celebră într-o reclamă

Postările au fost șterse în urma plângerii, dar compania aeriană și-a apărat acțiunile, numindu-le „glume”. Colaj foto: Getty Images / Captură X

Superstarul norvegian Erling Haaland a dat în judecată compania Norwegian Air Shuttle pentru că ar fi încălcat o marcă comercială în timpul Cupei Mondiale 2026. Compania aeriană postase o reclamă pe rețelele sociale cu un avion, editat cu celebrul păr blond prins în coadă al fotbalistului. Procesul susține că operatorul a exploatat ilegal caracteristicile comerciale și mărcile înregistrate ale lui Haaland pentru a vinde bilete de avion în timpul turneului, scrie publicația sportivă GOAL.

Firma de avocatură Schjodt a depus o citație oficială la Tribunalul Districtual din Oslo în numele atacantului de la Manchester City și al firmei britanice York Promotions Ltd. Primul termen a fost stabilit pentru 9 octombrie.

Procesul susține că operatorul a exploatat ilegal caracteristicile comerciale și mărcile înregistrate ale lui Haaland pentru a comercializa bilete de avion în timpul turneului.

Reclama a fost ștearsă