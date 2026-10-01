Erling Haaland a dat în judecată compania Norwegian Air Shuttle după ce i-a folosit frizura celebră într-o reclamă

Plângerea se concentrează pe reclamele de pe rețelele sociale publicate în timpul Cupei Mondiale 2026. Norwegian Air Shuttle a distribuit o imagine cu una dintre aeronavele sale editată, cu părul blond prins în coadă al lui Haaland, alături de textul: „Niciodată n-am arătat mai norvegieni”.
? BREAKING: Erling Haaland has SUED Norwegian Air Shuttle over the alleged unauthorized use of his image and distinctive features in the airline’s World Cup marketing campaign.
Norwegian Air shared an edited image of a plane featuring Haaland’s trademark ponytail, alongside… pic.twitter.com/Oi5OzzFia5— Football Xtra (@FootballXtraa__) October 1, 2026
Postările au fost șterse în urma plângerii, dar compania aeriană și-a apărat acțiunile, numindu-le simple „glume”.
„Este adevărat că am primit un proces pe care nu îl înțelegem. Este păcat că aclamațiile au fost întâmpinate cu procese, dar sperăm la un dialog rezonabil, astfel încât să ni se poată permite și nouă să ne încurajăm sportivii în viitor”, a declarat ofițerul de presă norvegian Eivind Hammer Myhre.
Profesorul Tore Lunde, expert în drept al marketingului la Universitatea din Bergen, consideră că Haaland are o bază solidă în temeiul Legii norvegiene privind marketingul și al statutului de protecție a personalității.
Procesul vine după ce Haaland a marcat șapte goluri în parcursul Norvegiei până în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, unde a învins Brazilia înainte de a pierde în fața Angliei.
Avocații subliniază că neprotejarea mărcilor comerciale riscă să creeze „precedente comerciale dăunătoare”.