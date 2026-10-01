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Erling Haaland a dat în judecată compania Norwegian Air Shuttle după ce i-a folosit frizura celebră într-o reclamă

Andrei Paraschiv
1 minut de citit Publicat la 17:36 01 Oct 2026 Modificat la 17:36 01 Oct 2026
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colaj foto erling haaland stanga si avion editat cu frizura lui
Postările au fost șterse în urma plângerii, dar compania aeriană și-a apărat acțiunile, numindu-le „glume”. Colaj foto: Getty Images / Captură X

Superstarul norvegian Erling Haaland a dat în judecată compania Norwegian Air Shuttle pentru că ar fi încălcat o marcă comercială în timpul Cupei Mondiale 2026. Compania aeriană postase o reclamă pe rețelele sociale cu un avion, editat cu celebrul păr blond prins în coadă al fotbalistului. Procesul susține că operatorul a exploatat ilegal caracteristicile comerciale și mărcile înregistrate ale lui Haaland pentru a vinde bilete de avion în timpul turneului, scrie publicația sportivă GOAL.

Firma de avocatură Schjodt a depus o citație oficială la Tribunalul Districtual din Oslo în numele atacantului de la Manchester City și al firmei britanice York Promotions Ltd. Primul termen a fost stabilit pentru 9 octombrie.

Procesul susține că operatorul a exploatat ilegal caracteristicile comerciale și mărcile înregistrate ale lui Haaland pentru a comercializa bilete de avion în timpul turneului.

Reclama a fost ștearsă

Plângerea se concentrează pe reclamele de pe rețelele sociale publicate în timpul Cupei Mondiale 2026. Norwegian Air Shuttle a distribuit o imagine cu una dintre aeronavele sale editată, cu părul blond prins în coadă al lui Haaland, alături de textul: „Niciodată n-am arătat mai norvegieni”.

Postările au fost șterse în urma plângerii, dar compania aeriană și-a apărat acțiunile, numindu-le simple „glume”.

„Este adevărat că am primit un proces pe care nu îl înțelegem. Este păcat că aclamațiile au fost întâmpinate cu procese, dar sperăm la un dialog rezonabil, astfel încât să ni se poată permite și nouă să ne încurajăm sportivii în viitor”, a declarat ofițerul de presă norvegian Eivind Hammer Myhre. 

Profesorul Tore Lunde, expert în drept al marketingului la Universitatea din Bergen, consideră că Haaland are o bază solidă în temeiul Legii norvegiene privind marketingul și al statutului de protecție a personalității.

Procesul vine după ce Haaland a marcat șapte goluri în parcursul Norvegiei până în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, unde a învins Brazilia înainte de a pierde în fața Angliei.

Avocații subliniază că neprotejarea mărcilor comerciale riscă să creeze „precedente comerciale dăunătoare”.

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Etichete: Erling Haaland proces cupa mondiala 2026

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