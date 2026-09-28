România - Bosnia, UEFA Nations League. Echipele de start și surprizele pregătite de Gheorghe Hagi

Răzvan Marin și Valentin Mihăilă. Imagine de arhivă. Foto: Hepta

După înfrângerea în fața Suediei cu 2 la 1, de vineri, naționala României întâlnește, în această seară, Bosnia și Herțegovina, pe Arena Națională din București. Meciul din Liga Națiunilor se joacă fără spectatori și începe la ora 21:45. Gheorghe Hagi a făcut câteva schimbări surpriză pentru al doilea meci al sezonului.

După ce România a pierdut cu 2-1 primul meci din Liga Națiunilor, selecționerul echipei, Gheorghe Hagi, a făcut câteva schimbări neașteptate pentru fanii fotbalului. Astfel, „Regele” a ales să-i excludă din lotul final de 23 de jucători pe Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi.

În meciul de vineri, disputat pe Strawberry Arena din Suedia, România a înscris doar prin Dennis Man (29), în timp ce suedezii au marcat prin Alexander Isak (20) și Viktor Gyokeres (43). De asemenea, gazdele au avut și un gol anulat din cauza unui henț (54), făcut de Elliot Stroud.

Loturile finale pentru meciul din Liga Națiunilor

Astfel, lotul final al României pentru meciul cu numărul doi din Liga Națiunilor este următorul:

Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru Fundași: Tony Strata, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Andrei Burcă, Lisav Eissat

Tony Strata, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Andrei Burcă, Lisav Eissat Mijlocași: Tudor Băluță, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Vladimir Screciu, Cătălin Cîrjan, David Matei, Darius Olaru, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir

Tudor Băluță, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Vladimir Screciu, Cătălin Cîrjan, David Matei, Darius Olaru, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir Atacanți: Florin Tănase, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă

De partea cealaltă, lotul Bosniei este următorul: