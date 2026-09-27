Germania a ales oraşul Munchen pentru a organiza JO din 2036, 2040 sau 2044. Friedrich Merz: "Mergem mai departe cu curaj"

În trecut, München a găzduit Jocurile Olimpice de vară din 1972. Sursa foto: Getty Images

Candidată pentru găzduirea Jocurilor Olimpice de vară în 2036, 2040 sau 2044, Germania şi-a exprimat sâmbătă sprijinul pentru candidatura oraşului Munchen, o propunere puternică susţinută de populaţia locală, sperând să valorifice prestigiul capitalei bavareze pentru a convinge Comitetul Internaţional Olimpic (CIO), scrie AFP, conform Agerpres.

Ca semn al implicării şi sprijinului la cele mai înalte niveluri ale guvernului, preşedintele Frank-Walter Steinmeier a fost cel care a deschis plicul care conţinea numele câştigătorului competiţiei interne dintre cele două candidaturi germane rămase, München şi Koln.

În cele din urmă, capitala Bavariei a reuşit să convingă majoritatea absolută a membrilor Comitetului Olimpic German (DOSB), care au fost chemaţi să voteze sâmbătă.

"Germania are un candidat. Oraşul Munchen ne va reprezenta în această cursă. (...). Mergem mai departe cu curaj: Germania este capabilă să organizeze Jocurile Olimpice", a reacţionat cancelarul Friedrich Merz.

Germania a găzduit Jocurile Olimpice de trei ori: ediţia de iarnă a anului 1936, la Garmisch-Partenkirchen şi cea de vară în acelaşi an la Berlin, ambele fiind folosite în scopuri propagandistice de Germania nazistă. În 1972, Munchen a găzduit evenimentul global, care a fost marcat în mod notabil de atacul asupra delegaţiei israeliene din Satul Olimpic, soldat cu moartea a 11 membri ai acesteia.

După 1972, Germania a făcut şapte încercări nereuşite, cu eşecuri la diferite niveluri (voturi la sesiunile CIO, respingerea candidaturii de către organismul olimpic sau obstacole în cadrul referendumului).

Candidatura Munchenului este centrată în jurul Parcului Olimpic din partea de nord a oraşului, o moştenire tangibilă a Jocurilor Olimpice din 1972, adesea citată ca exemplu, precum şi a centrului oraşului şi a zonei metropolitane înconjurătoare.

Cu zece zile înainte de decizia DOSB, Munchenul obţinuse două candidaturi consecutive: pentru a găzdui finalei Ligii Campionilor din 2028 pe Allianz Arena, pentru a treia oară după 2012 şi 2025, şi Campionatele Mondiale de Atletism din 2031, sportul olimpic numărul unu, la Olympiastadion, demonstrându-şi atractivitatea şi prestigiul internaţional.

La sfârşitul lunii octombrie 2025, Munchen a devenit primul oraş care a depăşit obstacolul referendumului care a dus la eşecul mai multor candidaturi germane în trecutul recent (Munchen pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2022, Hamburg pentru Jocurile Olimpice de vară din 2024, printre altele).

Cu o prezenţă la vot de 42%, două treimi dintre locuitorii din Munchen (66,4%) au votat în favoarea proiectului, încurajaţi de succesul popular al Jocurilor Europene Multisport din 2022. Doar Koln şi celelalte 16 oraşe din proiectul Rin-Ruhr au obţinut un sprijin similar la referendum (66%, cu o prezenţă medie la vot de 32%).

Munchenul şi DOSB vor continua acum faza de dialog continuu cu Comitetul Internaţional Olimpic (CIO), ceea ce va duce la o selecţie iniţială în martie 2027. Aceasta va trece apoi la o fază de dialog strategic, în timpul căreia candidaturile selectate vor fi evaluate mai atent, iar potenţialele oraşe gazdă vor fi vizitate de o delegaţie a CIO.

La sfârşitul anului 2028, CIO va desemna una sau mai multe "gazde preferate", care vor trebui să ofere o serie de garanţii. O decizie finală va fi luată apoi la mijlocul anului 2029, în cadrul unei sesiuni a CIO.

Datorită rotaţiei continentale, se aşteaptă ca Jocurile Olimpice din 2036 să revină în Asia: Turcia, India, Qatar şi Coreea de Sud sunt în cursă, chiar dacă CIO a anunţat în urmă cu doi ani că există "un număr de două cifre de părţi interesate de 2036 şi 2040".